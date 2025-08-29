3 महीने में बिग बॉस 19 की इस कंटेस्टेंट ने घटाया 20 किलो वजन, पिता ने जिम जाने से था रोका

वजन बढ़ाना या कम करना बेहद मुश्किल होता है. लेकिन अगर आत्मविश्वास हो तो यह मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है. इसका उदाहरण बिग बॉस 19 की वो कंटेस्टेंट हैं, जिन्होंने ना केवल फाइनेंशियल बल्कि अपनी बॉडी इमेज को लेकर भी लोगों से रिजेक्शन झेला. हम बात कर रहे हैं मिस दीवा यूनिवर्स का साल 2018 में खिताब पाकर फेम हासिल करने वाली एक्ट्रेस और मॉडल नेहल चुड़ासामा की, जो इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने जीवन के स्ट्रगल की बात करती हुई नजर आईं और बताया कि उन्होंने कैसे 3 महीनों में 20 किलो वजन कम किया.

नेहल ने बताया कि उन्हें बॉडी इमेज और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. अशनूर कौर से बातचीत में नेहल ने कहा, मैं एथलीट थी.पर बावजूद इसके मैं ओवरवेट थी. मैंने 20 किलो वजन 3 महीने में पूर्ण दृढ़ संकल्प से कम किया.

नेहल ने याद किया कैसे उनके पिता 18 साल की उम्र में उनकी शादी करना चाहते थे. यहां तक कि उन्होंने उसे जिम ज्वॉइन करने से भी रोका और पार्क में वर्कआउट करने के लिए फोर्स किया. जहां उन्हें छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा. आगे एक्ट्रेस ने कहा, इसके बाद ही उनके पिता ने जिम जाने की मजूरी दी. अशनूर, नेहल की ताकत की तारीफ करती हुई नजर आती हैं और कहती हैं, कड़ी मेहनत ने आपको यहां तक पहुंचाया है.

बिग बॉस 19 की बात करें तो कुनिका सदानंद इस सीजन की पहली कैप्टन बन गई हैं, जिसके चलते शो में काफी हंगामा भी देखने को मिला है.