अमाल मलिक ने फ्लॉप फिल्म के बाद न्यूजीलैंड के ट्रिप को बताया स्ट्रगल, गौरव-प्रणीत ने उड़ाया मजाक, बोले- अमीर..

बिग बॉस 19 में एक के बाद इविक्शन के बाद घर में गंभीर माहौल के बीच एक मजेदार वाक्या सुनने को मिला. जहां अमाल मलिक ने अपने स्ट्रगल का जिक्र किया, जिसे सुनकर गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे मजाक उड़ाते हुए नजर आए. दरअसल, अमाल ने अपनी जिंदगी के चैलेंज के बारे में बताया, जो कुछ ही देर में मजाक में तब्दील हो गया. दरअसल, अमाल मलिक कहते हैं, मेरी बहुत लड़ाई है इंडस्ट्री में. मैं क्रिकेटर बनना चाहता था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई और जह मैंने कंपोजर्स को असिस्ट करने की कोशिश की तो किसी ने मुझे नहीं लिया. लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. ये कहते थे लो अब तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन गए. मैं बहुत लो महसूस कर रहा था. मैंने अपनी मौसी को कॉल किया, जो न्यूजीलैंड में थीं. मैंने उनसे कहा मैं आ रहा हूं.

इसे सुनते ही गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे ने हैरानी वाला रिएक्शन दिया. गौरव खन्ना हंसते हुए कहते हैं. टेंशन के बीच ये जा कहां रहा था न्यूजीलैंड. इसी बीच प्रणीत कहते हैं, अमीर लोगों की जिंदगी, हम तो शिरड़ी चले जाते हैं. गौरव मजाक में कहते हैं, अगर मुझे कहीं जाना होता तो मेरी मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं. प्रणीत जवाब में कहते हैं, "हमारा संघर्ष इतना ज़्यादा था कि हम सिर्फ एक बार ही अमेरिका जा पाए. ये तो पहली दुनिया की समस्याएं हैं." गौरव ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "इस तरह की समस्याओं से मैं निपट सकता हूं."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक हैं, जो जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं. जबकि उनके चाचा अनु मलिक हैं, जो पॉपुलर सिंगर और कंपोजर हैं. अमाल ने 2014 में जय हो से डेब्यू किया था. इस फिल्म के गानों को काफी पसंद किया गया. इसके बाद रॉय, एक पहेली लीला, ऑल इज वैल, हीरो और एयरलिफ्ट जैसी फिल्मों में अपने गाने देकर अमाल मलिक ने अपनी पहचान बनाई है.

बिग बॉस 19 की बात करें तो पिछले वीकेंड का वार पर नीलम गिरी और अभिषेक बजाज का इविक्शन हो गया है. जबकि मिड वीक इविक्शन में मृदुल तिवारी घर से बाहर हो गए हैं.