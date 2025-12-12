विज्ञापन

धुरंधर में अक्षय खन्ना की पत्नी उल्फत बनीं भाबी जी घर पर हैं की गोरी मेम, बोलीं-हम एक बेहतरीन जोड़ी हैं

धुरंधर एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया और अपने लुक की खूबसूरत तस्वीरें फैंस को दिखाईं.

धुरंधर में अक्षय खन्ना की पत्नी उल्फत बनीं भाबी जी घर पर हैं की गोरी मेम, बोलीं-हम एक बेहतरीन जोड़ी हैं
धुरंधर में सौम्या टंडन बनीं अक्षय खन्ना की ऑनस्क्रीन वाइफ
नई दिल्ली:

धुरंधर की चर्चा इन दिनों हर तरफ सुनने को मिल रही है, जिसमें केवल रणवीर सिंह की नहीं बल्कि अक्षय खन्ना भी फैंस के बीच छाए हुए हैं. इसके अलावा एक किरदार और है, जो था तो कुछ मिनटों का लेकिन अपनी छाप ऐसी छोड़ी की सोशल मीडिया पर उन्हीं की ही चर्चा होने लगी. हम बात कर रहे हैं. भाबी जी घर पर है की गोरी मेम के किरदार से मशहूर हुईं एक्ट्रेस सौम्य टंडन की, जिन्होंने धुरंधर में अक्षय खन्ना की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है. इसी बीच सौम्या टंडन ने फैंस के साथ एक दिल छू लेने वाला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें जो प्यार मिल रहा है, उससे वह सच में बहुत खुश हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने “कल्ट फिल्म” की पूरी टीम को फिल्म की कामयाबी पर बधाई दी है.

इंस्टाग्राम पर सौम्या ने फिल्म के सेट से उल्फत के लुक में कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, “तुम्हारे लिए उल्फत! #धुरंधर में मेरे रोल के लिए इतना प्यार और तारीफ मिलना बहुत अच्छा लग रहा है. यह स्क्रीन पर ज्यादा समय के लिए नहीं था, लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझे बताया कि इस किरदार ने असर डाला और इसका मतलब दुनिया है. मुझे सच में इस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी.”

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, “उन्होंने (आदित्य धर) मुझसे कहा था कि मैं अपनी छाप छोड़ूंगी, और उन्होंने सीन बहुत साफ और गहराई से लिखे. हर किरदार को खूबसूरती से उकेरा और उनका विजन हर किसी को शाइन करने देता है. मुझे इस कल्ट फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद.” इसके अलावा रहमान डकैत का रोल करने वाले अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए सौम्या टंडन ने कहा, “अक्षय खन्ना के साथ काम करना एक बहुत अच्छा अनुभव था. मैंने हमेशा उनकी तारीफ की है, और मैंने सेट पर बहुत कुछ सीखा है. मुझे सच में लगता है कि हम एक बेहतरीन जोड़ी हैं, उम्मीद है कि हम फिर से वही जादू कर पाएंगे.”

एक्ट्रेस ने लिखा, “रणवीर सिंह आप प्योर गोल्ड हैं. आपने अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक दी है, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए एक और खूबसूरत शुरुआत होगी. हमेशा प्यारय” पोस्ट के आखिर में इसके अलावा एक्ट्रेस ने अन्य स्टारकास्ट की तारीफ की और उनके लिए लिखा, आप में से हर कोई शानदार था.”

गौरतलब है कि धुरंधर में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी के साथ मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक भी सपोर्टिंग रोल में हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Dhurandhar, Dhurandhar Movie, Saumya Tandon, Saumya Tandon Instagram
