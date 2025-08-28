ऐश्वर्या शर्मा के गणेश चतुर्थी पर शेयर किए पोस्ट से मिली तलाक की खबरों को हवा, नील भट्ट को लेकर फैंस ने पूछा

टीवी एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा काफी समय से साथ नजर नहीं आ रहे हैं. जहां उनके इंस्टाग्राम को देखें तो नील भट्ट ने होली पर पत्नी ऐश्वर्या के साथ रील शेयर की थी. इसके बाद कपल के तलाक की खबरें सामने आईं. हालांकि दोनों ने इस पर चुप्पी बनाए रखी. लेकिन अब ऐश्वर्या शर्मा का नया पोस्ट चर्चा का कारण बन गया है. दरअसल, एक्ट्रेस ने नील भट्ट के बिना गणेश चतुर्थी पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें ऐश्वर्या बप्पा के साथ पोज देते हुए नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को देखते ही लोगों ने रिएक्शन देना शुरु कर दिया है.

इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या शर्मा ने लिखा, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय. नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. इस पोस्ट को शेयर करते ही लोगो ने रिएक्शन देना शुरु कर दिया. वहीं कपल के तलाक की खबरों की चर्चा कमेंट सेक्शन में होने लगी है. एक यूजर ने लिखा, नील कहां हैं. सच में तलाक हो गया क्या. दूसरे यूजर ने लिखा, आपने नील के साथ तस्वीरें क्यों नहीं खींची. तीसरे यूजर ने लिखा, नील का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव क्यों नहीं है.

गौरतलब है कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने साथ में काफी समय से पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया है. कपल ने होली के मौके पर वीडियो शेयर की थी. जिसके बाद से ऐश्वर्या अपनी अकेले ही तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हुई नजर आ रही हैं. जबकि नील भट्ट का अकाउंट 16 जुलाई 2025 से एक्टिव नहीं है.

बता दें, गुम हैं किसी के प्यार में सीरियल में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने काम किया था. वहीं सेट पर दोनों को प्यार हुआ और 2021 में कपल ने शादी की. शो में विराट चौहान और पाखी का किरदार वह निभाते थे. इस शो के बाद बिग बॉस 17 में वह नजर आ चुके हैं.



