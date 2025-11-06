शादी के चार साल बाद तलाक ले रहा है टीवी का ये मशहूर कपल ? दो साल पहले बिग बॉस में आए थे नजर

टीवी के मशहूर कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के रिश्तों में दरार पड़ती नजर आ रही है. गुरुवार को उनके तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है. नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को साल 2023 में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एक साथ देखा गया था. शो के अंदर इन दोनों के अपने खेल से काफी सुर्खियां बटोरी थी.दोनों के बीच काफी झगड़ा भी देखने को मिला था. अब नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के बीच तलाक की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं. कपल ने अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चार साल की शादी के बाद वह दोनों सचमुच अलग हो रहे हैं. एक करीबी सूत्रों ने बताया, "नील और ऐश्वर्या काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं. अब उन्होंने औपचारिक रूप से तलाक की अर्जी दे दी है और जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हमें नहीं पता कि उनके बीच दिक्कतें कैसे शुरू हुईं, लेकिन यह पक्का है कि वे अब अपने-अपने रास्ते पर हैं."

जून में ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर अलग होने की इन अफवाहों का जवाब दिया था. इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा, "मेरी जिंदगी आपका कंटेंट नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "मैं लंबे समय से चुप हूं. कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शांति बचाने के लिए. लेकिन कुछ लोग मेरे नाम पर झूठी बातें गढ़ते हैं, ऐसी कहानियां बनाते हैं जिसका मैंने कभी समर्थन नहीं कीं, और बिना सबूत के अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. यह बहुत दुख देता है." ऐश्वर्या ने साफ कहा, "सुन लो: मैंने कोई इंटरव्यू, बयान या रिकॉर्डिंग नहीं दी. अगर आपके पास कोई असली सबूत है, मेरा कोई मैसेज, ऑडियो या वीडियो तो दिखाओ. वरना मेरे नाम पर खबरें फैलाना बंद करो."

हालांकि ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर सक्रिय बनी हुई हैं, लेकिन नील चुप्पी साधे हैं. उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सितंबर की है. इस साल ऐश्वर्या के दिवाली और गणेश चतुर्थी उत्सवों में भी नील नजर नहीं आए. कपल ने 'गुम है किसी के प्यार में' सीरियल के सेट पर प्यार पाया था, जहां नील विराट और ऐश्वर्या पाखी का किरदार निभाती थीं. 2021 में शादी के बाद वे 'बिग बॉस 17' में भी साथ दिखे थे. लेकिन अब उनकी जॉइंट अपीयरेंस खत्म हो चुकी हैं.

फैंस सदमे में हैं, क्योंकि यह जोड़ा टीवी की सबसे प्यारी जोड़ियों में शुमार था. नील को हाल ही में मुंबई में किसी अनजान लड़की के साथ देखा गया, जिसने अफवाहों को हवा दी. लेकिन न तो नील ने और न ऐश्वर्या ने कोई टिप्पणी की. तलाक की वजह स्पष्ट नहीं है, पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे अलग रहते हुए महीनों बीत चुके हैं. यह खबर टीवी इंडस्ट्री में सनसनी बिखेर रही है.