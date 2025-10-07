बिग बॉस 19 से जुड़ा है ऐश्वर्या शर्मा का नया वीडियो, लोगों की छूटी हंसी, बोले- नया रोस्ट ट्रेंड

बिग बॉस 19 में इस बार काफी मजा आ रहा है. घर में हर रोज नए पंगे होते हैं जिन्हें देखने में काफी मजा आता है. शो में आवेज दरबार और नीलम के बीच भयानक लड़ाई देखने को मिली थी. जिसमें आवेज ने कहा था कि वो सिर्फ खाना बनाकर लोगों को खुश करने की कोशिश करती हैं. ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि बहुत ज्यादा बहस होने लगी थी. उसके बाद आवेज ने नीलम को कहा था जा चाय का टाइम हो गया है किचन में जाकर सबके लिए चाय बना. उनकी और नीलम का इस लड़ाई पर एक सॉन्ग बना दिया गया है. जिस पर ऐश्वर्या शर्मा ने एक वीडियो बनाया है जो खूब वायरल हो रहा है.

ऐश्वर्या ने बनाया मजेदार वीडियो

ऐश्वर्या भी आवेज और नीलम क लड़ाई के इस गाने पर खूब मजे ले रही हैं. वो भी चाय बनाने की एक्टिंग कर रही हैं. आवेज ने नीलम से कहा था- सीधा जाकर राइट ले, चाय बना और सबको पिला. इसे ही रिपीट मोड में वो बोल रहे थे. उनकी आवाज को मिक्स एंड औऱ साउंड एड कर दिया है. उसके बाद नीलम कहती हैं तू बदल गया है. ऐश्वर्या ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- टाइम हो गया है तेरा चाय बनाने का, जा...



फैंस ने किए ढेर सारे मजेदार कमेंट्स

बता दें ऐश्वर्या भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं. उन्होंने अपने पति नील भट के साथ शो में एंट्री की थी. शो में ऐश्वर्या और नील भी सबसे लड़ते हुए नजर आते थे. ऐश्वर्या के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- अरे यार, सच में ये बहुत फनी सीन था. दूसरे ने लिखा- मस्त सीन था ये बिग बॉस का. एक ने लिखा- बिग बॉस की फाइट ट्रेंड हो रही है. ऐश्वर्या के इस वीडियो को लाखों फैंस लाइक कर चुके हैं.