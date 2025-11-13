वो एक्टर, जिसने पांच साल बड़ी महिला से की शादी, बने बेटे के पिता, बोले- अच्छी बातचीत से ज्यादा जरूरी अच्छी इंटिमेसी

काजोल और ट्विंकल के शो में इस बार शुरुआत से ही ऐसा माहौल बना कि लगा जैसे कोई हल्की-फुल्की, मजेदार चाय पर चर्चा चल रही हो. सेट पर हंसी, मस्ती और मजाक का ऐसा रंग चढ़ा कि दर्शक समझ ही नहीं पाए कि असली धमाका अभी बाकी है. और जैसे ही विक्की कौशल एंट्री करते हैं, माहौल और भी गर्म हो जाता है. उनके साथ कृति सेनन ने भी जोरदार धमाल मचाया. शो का ट्रेलर पहले ही वायरल हो चुका था, लेकिन सेट पर दोनों सितारों की एनर्जी और मजाक देखकर हर किसी की उम्मीदें और भी बढ़ गईं. फैंस को लगा यह एपिसोड पूरे हफ्ते की थकान मिटा देगा.

विक्की के मजेदार जवाब ने लूट ली लाइमलाइट

शो में जब विक्की से पूछा गया कि रिश्ते में क्या ज्यादा जरूरी है...अच्छी बात या अच्छा रिश्ता, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा, 'बातें तो चलती रहेंगी.' इस पर सब ज़ोर से हंस पड़े. ट्विंकल ने आगे चुटकी लेते हुए पूछा कि वो जवान लड़कियों से कैसे मिलते हैं, तो विक्की ने जवाब दिया, 'उनके पैर छू लेता हूं.' इस पर कृति ने हंसते हुए कहा, 'पैर छुए तो मार पड़ेगी,' और सेट एक बार फिर हंसी से गूंज उठा.

विक्की–कैटरीना के घर नन्ही खुशियों की एंट्री

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर हाल ही में नन्ही खुशियों की दस्तक हुई है और दोनों इस नए चैप्टर में पूरी तरह खोए हुए हैं. बेटे के आने से उनका घर जैसे छोटी-छोटी हंसी, प्यारी हरकतों और ढेर सारी खुशी से भर गया है. विक्की अक्सर बताते हैं कि पिता बनने का एहसास उन्हें हर दिन नए तरीके से बदल रहा है, जैसे जिंदगी अचानक और खूबसूरत हो गई हो. कैटरीना भी अपनी मां वाली भूमिका में पूरी तरह रम गई हैं. इस समय दोनों सितारे लाइमलाइट से ज्यादा अपने छोटे से परिवार में ही दुनिया देख रहे हैं.

कृति के क्रश का जिक्र और विक्की का खुशहाल परिवार

एपिसोड में काजोल और कृति ने मिलकर विक्की का मशहूर तौबा-तौबा डांस स्टेप भी किया, जिससे मजा दोगुना हो गया. इसी दौरान जब कृति से उनके क्रश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से नहीं हैं. ट्विंकल ने तुरंत कहा कि उन्हें नाम पता है लेकिन वो बताएंगी नहीं, जिससे सबका एक्साइटमेंट बढ़ गया.