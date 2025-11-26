दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ का नुकसान, बिजनेस में कैटरीना कैफ ने दी मात

बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही हैं. 2021 में उन्होंने स्किनकेयर की दुनिया में एंट्री लेते हुए 82°E नाम का लग्जरी ब्रांड लॉन्च किया. लॉन्च के समय ब्रांड को लेकर जबरदस्त चर्चा थी. फैंस को उम्मीद थी कि दीपिका का नाम और उनकी ग्लोबल पहचान इस ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. लेकिन अब जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं. वो बताते हैं कि कामयाबी की राह अभी बहुत मुश्किल है. कंपनी फिलहाल मुनाफे से काफी दूर है और कमजोरी राजस्व और बाजार खर्च दोनों में साफ दिखाई देती है.

82°E को 12 करोड़ का नुकसान

दीपिका पादुकोण के स्किनकेयर ब्रांड 82°E को 2024-25 में 12.26 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है. ये कंपनी DPKA यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर प्राइवेट लि. के तहत काम करती है. जिसमें दीपिका और उनके पिता प्रकाश पादुकोण डायरेक्टर हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का रेवेन्यू करीब 30% गिरा है. साल 2023-24 में रेवेन्यू 21.21 करोड़ रु. था जो इस साल घटकर 14.66 करोड़ रु. रह गया.

हालांकि, एक राहत की बात ये है कि पिछले साल के मुकाबले नुकसान आधा हो गया है. 2023-24 में कंपनी को 23 करोड़ रु. से ज्यादा का घाटा हुआ था. ये कमी इसलिए हुई क्योंकि कंपनी ने मार्केटिंग और अन्य खर्चों में बड़ी कटौती की है. रिपोर्ट बताती है कि मार्केटिंग बजट 20 करोड़ रु. से घटाकर सिर्फ 4.4 करोड़ रु. कर दिया गया. यानी सीधे 78% कमी. कुल खर्च भी 47 करोड़ रु. से घटकर 26 करोड़ रु. रह गया.

कैटरीना का के ब्यूटी चमका

लग्जरी कैटेगरी में आने वाले 82°E के प्रोडक्ट्स की कीमतें 2500 रु. से ऊपर हैं. सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े कैंपेन और दीपिका की स्टार पावर के बावजूद, ब्रांड अभी तक मुनाफा नहीं कमा पाया है. वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ का K Beauty है. जो 2019 में लॉन्च हुआ था. वो अब तेजी से ग्रो कर रहा है और पिछले कुछ सालों में बेहतर बिक्री और मुनाफे दोनों दर्ज किए हैं.