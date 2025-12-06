पापा-मम्मी बनने के बाद विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने खरीदी लग्जीरियस कार, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

विज्ञापन

नई दिल्ली:

एक्टर विक्की कौशल और पत्नी कैटरीना कैफ के घर बेटे के जन्म होने के ठीक एक महीने बाद कपल ने एक लग्जरी कार खरीदी है. इसकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा है.विक्की और कैटरीना ने 3.20 करोड़ की एक शानदार लेक्सस LM350h 4S कार खरीदी है. कार में विक्की के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और सभी का ध्यान खींच रहे हैं. पिछले हफ्ते, विक्की मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें अपनी नई कार में बैठे देखा गया. चार-सीटर लेक्सस अपने शानदार इंटीरियर और प्रीमियम आराम के लिए जानी जाती है.

इस कार में आलीशान रिक्लाइनर सीटें, 48-इंच का HD डिस्प्ले, प्रीमियम साउंड इंसुलेशन और आराम के लिए कई सुविधाएं हैं, जिन्हें “फर्स्ट-क्लास इन मोशन” अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

पिता बनने पर विक्की कौशल
विक्की और कैटरीना कैफी ने इस साल नवंबर में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारे से पोस्ट के साथ खुशखबरी दी, जिसमें लिखा था, “हमारी खुशी का बंडल आ गया है. बहुत सारे प्यार और आभार के साथ हम अपने बच्चे का स्वागत करते हैं.” प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, करण जौहर और दूसरों ने कपल को माता-पिता बनने पर बधाई दी.

बाद में विक्की ने GQ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में पहली बार पिता होने के बारे में खुलकर बात की. विक्की ने कहा, “इस साल पिता बनना 2025 का मेरा सबसे बड़ा पल है. यह एक जादुई एहसास है. मुझे हमेशा लगता था कि जब समय आएगा, तो मैं बहुत इमोशनल और खुश हो जाऊंगा, लेकिन असल में यह मेरी ज़िंदगी का सबसे सुकून देने वाला पल रहा है.”

विक्की और कैटरीना पहली बार एक अवॉर्ड शो में मिले थे. कुछ समय तक चुपचाप डेटिंग करने के बाद इस कपल ने 9 दिसंबर, 2021 को सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवारा में एक प्राइवेट लेकिन ग्रैंड सेरेमनी में शादी करके इसे ऑफिशियल कर दिया.
 

