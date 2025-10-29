विज्ञापन

अभिषेक बजाज ने उड़ाया था अशनूर कौर के अंडरआर्म हेयर का मजाक, बाद में शेव करती नजर आई थीं एक्ट्रेस

वायरल वीडियो पर अब बहस छिड़ गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक ने भी बॉडी शेमिंग की, लेकिन उन्हें ट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा?

अभिषेक बजाज ने उड़ाया था अशनूर कौर के अंडरआर्म हेयर का मजाक, बाद में शेव करती नजर आई थीं एक्ट्रेस
अभिषेक ने अशनूर के बॉडी हेयर का बनाया था मजाक
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग को लेकर तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को सोशल मीडिया पर भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है. इसी बीच एक पुराना क्लिप वायरल हो गया है, जिसमें अभिषेक बजाज अशनूर को उनके बॉडी हेयर के लिए चिढ़ाते दिख रहे हैं. वीडियो में दोनों के बीच हल्का-फुल्का मजाक चल रहा है, लेकिन उसके बाद अशनूर शेव करती हुई नजर आती हैं. अब नेटिजंस बहस छेड़ रहे हैं कि क्या अभिषेक ने भी शेमिंग की? कुछ उनका बचाव कर रहे हैं कि ये दोस्ताना मजाक था.

बॉडी हेयर पर उड़ाया मजाक?

क्लिप में अभिषेक और अशनूर साथ बैठे हैं. अभिषेक उनके कपड़ों की ओर इशारा कर कुछ पूछते हैं. अशनूर जवाब देती हैं कि बस ठंड लग रही है. इस पर अभिषेक हंसते हुए चिढ़ाते हैं, “कुछ छुपा रही हो क्या? लग तो रहा है… स्पाइकी?” अशनूर नाराज होकर उन्हें धक्का देती हैं और कहती हैं, “तुम ही स्पाइकी हो.” अभिषेक फिर दोहराते हैं, “स्पाइकी लग रहा है.” फिर वे कहते हैं, “मूंछें भी ट्रिम करवा लो.” अशनूर सफाई देती हैं, “मेरी तो मूंछें हैं ही नहीं.” अभिषेक मजाक जारी रखते हैं, “हो तो ऐसी ही होंगी जैसे अशनूर की.” इसके बाद वीडियो में अशनूर कहीं बाल साफ करती दिखाई देती हैं. कई यूजर्स का मानना है कि ये कमेंट सुनकर उन्हें असहज महसूस हुआ और मजबूरी में शेविंग करनी पड़ी.

वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया के रिएक्शन

इस वीडियो पर अब बहस छिड़ गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक ने भी बॉडी शेमिंग की, लेकिन उन्हें ट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? वहीं बचाव करने वाले तर्क दे रहे हैं कि ये सिर्फ दोस्तों के बीच की नोंकझोंक है. एक यूजर ने कमेंट किया, “ये दोनों पहले दिन से ही ऐसे ही मजे लेते हैं. तान्या जैसी नेगेटिविटी नहीं है यहां.” दूसरे ने लिखा, “दोस्ती में ये सब नॉर्मल है.” एक यूजर बोला, “अब किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी.” वहीं सख्ती से कहने वाले ने लिखा, “अभिषेक को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए.” 

