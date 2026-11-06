Bigg Boss 20: आम्रपाली ने माही को सुनाई खरी-खोटी, नॉमिनेशन में बोरिंग कहे जाने पर बोलीं- उसमें हिम्मत नहीं है

टीवी के चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस' में हर दिन रिश्तों के नए रंग देखने को मिल रहे हैं. कभी घर के सदस्य एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते नजर आते हैं, तो कभी छोटी-सी बात पर उनके बीच विवाद शुरू हो जाता है. नॉमिनेशन के दौरान भी घरवालों के बीच कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं, जो उनके आपसी रिश्तों की सच्चाई बयां कर देती हैं. इस बार आम्रपाली और माही के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिला. आम्रपाली ने माही के नॉमिनेशन के फैसले पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है.

दरअसल, आम्रपाली ने उदिति से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने हमेशा माही के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की. उन्होंने कई बार माही को घर में अकेले बैठे देखा था. ऐसे में वह खुद उसके पास जाती थीं, ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो. आम्रपाली का कहना है कि वह माही के साथ बैठकर बातें करती थीं और उसे कंपनी देने की कोशिश करती थीं. लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी इसी कोशिश का जवाब माही नॉमिनेशन के दौरान उन्हें बोरिंग कहकर देगी.

माही के फैसले से हर्ट हुईं आम्रपाली

आम्रपाली को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि जिस सदस्य के साथ उन्होंने समय बिताया और बातचीत की, उसी ने उन्हें नॉमिनेशन में बोरिंग बता दिया. उनके मुताबिक, उन्होंने माही के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया. वह सिर्फ इसलिए उसके पास जाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर में अकेले बैठने के बजाय किसी से बातचीत करना बेहतर है. आम्रपाली ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि माही में उन लोगों को नॉमिनेट करने की हिम्मत नहीं है, जो वास्तव में उसे नजरअंदाज करते हैं. इसके बजाय उसने उन्हें निशाना बनाया, जो उसके साथ समय बिताने और बात करने की कोशिश करते थे. आम्रपाली को लगा कि माही ने उनकी अच्छाई को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया.

अब घर में बदलेंगे रिश्तों के समीकरण?

इस पूरे मामले से साफ है कि आम्रपाली माही के इस रवैये से काफी निराश हैं. घर में साथ रहने वाले सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातें भी बड़े विवाद की वजह बन जाती हैं. खासकर नॉमिनेशन के समय हर सदस्य का फैसला दूसरे के प्रति उसकी सोच को सामने ले आता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि माही आम्रपाली की इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और क्या दोनों के बीच इस मामले को लेकर कोई बातचीत होती है.

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