150 बॉडीगार्ड और हर छोटे-बड़े काम के लिए नौकर! असल में कितनी अमीर हैं बिग बॉस-19 की तान्या मित्तल?

Bigg Boss 19 में एक कंटेस्टेंट हैं जो अपनी बातों और अपनी रईसी के शो ऑफ के चलते घर के अंदर और घर के बाहर भी चर्चा में छाई हुई हैं.

कौन हैं तान्या मित्तल ?
जब से बिग बॉस सीजन-19 हमारे टीवी और ओटीटी स्क्रीन पर आया है, तब से सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक स्पिरिचुअल इनफ्लुएंसर तान्या मित्तल रही हैं. 29 साल की तान्या शो में अपने अलग-अलग बयानों से सुर्खियों में छाई हुई हैं. पहले वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ने भी उन्हें 'बॉस' कहा था क्योंकि बिग बॉस 19 की ये कंटेस्टेंट इस बात से हैरान थीं कि घरवाले उन्हें बॉस नहीं बल्कि नाम से बुला रहे थे. अगर आप आजकल सुर्खियां बटोर रहीं तान्या मित्तल से अनजान हैं तो चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं.

तान्या मित्तल की एज कंट्रोवर्सी

तान्या मित्तल की उम्र भी चर्चा का विषय रही है. शो में तान्या को 2000 की पैदाइश बताया. हालांकि एक रेडिट थ्रेड ने दावा किया कि ऐसा नहीं है, और पहले के उदाहरणों का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने खुद को 29 या उससे ज्यादा उम्र का बताया था. इसके अलावा 2017 में उनके 18वें जन्मदिन पर में ली गई एक पुरानी तस्वीर शेयर होने की वजह से और कनफ्यूजन हो गया. इसके अलावा तान्या ने शो में 21 साल की टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर को 'बच्ची' भी कहा, जो नेटिजन्स को पसंद नहीं आया.

तान्या मित्तल की फैमिली बैग्राउंड

तान्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं और उन्होंने अक्सर अपने परिवार को अपने सफर में सपोर्ट करने का क्रेडिट दिया है. हालांकि उनके परिवार के सदस्यों के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. लेकिन उन्होंने उन वैल्यू और पालन-पोषण के बारे में बात की है जिसने उनके बिजनेस सेंस और स्पिरिचुअल विजन को आकार दिया.

इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पिता, अमित मित्तल, एक बिजनेसमैन हैं लेकिन लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं.

तान्या मित्तल की एजुकेशन

तान्या ने बिग बॉस-19 में बताया कि वो 12वीं पास हैं. उन्होंने चंडीगढ़ में एक कॉलेज में एडमिशन लिया था लेकिन जल्दी ही पढ़ाई छोड़कर वहां से घर लौट आईं. 

तान्या मित्तल की बिजनेस जर्नी

तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. तान्या को मिस एशिया टूरिज्म 2018 का ताज पहनाया गया और उन्होंने लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.

तान्या अपने खुद के ब्रांड, 'हैंडमेड विद लव बाय तान्या' की फाउंडर हैं, जो हैंडबैग, ब्रेसलेट और साड़ियां बेचता है. उनका यह बिजनेस उनके बिजनेस स्किल्स और क्रिएटिविटी को उजागर करता है. उन्होंने एक मॉडल और ब्यूटी क्वीन के रूप में भी काम किया है, कई खिताब जीते हैं और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

इसके अलावा, तान्या अपना पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं, जहां वह पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर स्पिरिचुअल चीजों तक कई विषयों पर चर्चा करती हैं.

2025 में तान्या मित्तल की नेटवर्थ

तान्या मित्तल की एवरेज मंथली इनकम लगभग 6 लाख रुपये है. उनकी कमाई का मेन सोर्स उनकी कंपनी और प्रोडक्ट के ऐड हैं. हालांकि उनकी 2025 की कुल नेट वर्थ के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है.
 

