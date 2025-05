Amazon Same-Day Delivery: अकसर हम सभी के साथ ऐसा हुआ है जब हमें किसी फंक्‍शन में जाना है... आउटफिट रेडी है, फुटवियर पॉलिश हो चुके हैं, लेकिन हेयर स्‍टाइल को लेकर हम परेशान हैं, क्‍योंकि, Frizzy Hair होने के चलते, इनपर कोई हेयरस्‍टाइल सूट नहीं करता. ऐसे में हमें जरूरत होती है, Hair Diffuser की, जो हमारे बालों को परफेक्‍ट लुक देने का काम करता है. यही, वो टाइम होता है जब Amazon Prime हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाता है. इसकी Same-Day Delivery सुविधा हमारी हर मुश्किल को चुटकी में हल कर देती है.

Amazon Prime पर गए, Same-Day Delivery filter लगाया और Buy Now पर क्लिक किया, बस टेंशन खत्‍म हो गई. Amazon fast delivery सुनिश्चित करती है, कि आपकी जरूरत का हर सामान समय रहते, आप तक पहुंच सके. सबसे मजेदार बात यह है कि ये सेवा केवल elite या सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए नहीं है, Amazon अब तीन अलग-अलग प्राइम मेंबरशिप प्‍लान और सेम डे डिलीवरी उपलब्ध करवा रहा है.

आइए इनके बारे में जानते हैं:

यह Amazon का सबसे बजट फ्रेंडली दमदार प्‍लान है. ये आपकी जरूरत के हर सामान को एक्सप्रेस वे स्‍पीड के साथ आप तक पहुंचाता है.

क्‍या है इसमें खास:

किन चीजों से रहेंगे महरूम

इस प्‍लान के तहत आपको कुछ फीचर्स जैसे Amazon Music, Prime Video Kindle सुविधा नहीं मिलेगी.

यह एक मध्य-स्तरीय मेंबरशिप है, जिसे मूल रूप से शॉपिंग को ध्‍यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इसमें आप एंटेरटेंमेंट सेवा का भी लाभ ले सकते हैं.

क्‍या है इसमें खास:

किन चीजों से रहेंगे महरूम

इस प्‍लान के तहत आप कई प्रोफाइल या डिवाइस पर स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, और कोई एड फ्री वीडियो भी नहीं देख पाएंगे. म्‍यूजिम लवर्स और इस प्‍लान में ईबुक रिडर्स को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस प्‍लान में प्राइम म्यूजिक और रीडिंग शामिल नहीं की गई है.

