Titan, Timex, Fitbit की स्मार्ट वियरेबल्स पर Myntra ले आया ऐसी डील जो आपने पहले नहीं देखी होगी

स्मार्ट वियरेबल्स ने हमारी फिटनेस, हेल्‍थ और यहां तक कि हमारे डेली शेड्यूल को ट्रैक करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. Myntra पर Titan, Timex और Fitbit जैसे फेमस ब्रांड्स के स्मार्ट वियरेबल्स पर 20% से भी अधिक की छूट मिल रही है. चाहे आपको अपने कदम गिनने के लिए, हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए या अपॉइंटमेंट्स याद रखने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए हो, तो यहां हर किसी के लिए एक परफेक्ट वियरेबल मौजूद है. यहां हमने इन एक्सक्लूसिव ऑफर्स में से टॉप प्रोडक्‍ट की एक लिस्‍ट तैयार की है, जो आपको एक्टिव, हेल्‍दी और बैलेंस रखने में मदद करेगी.

1. Fitbit Charge 5 Built-In GPS Stress Management Fitness Band

Discount: 20% | Price: ₹11,999 | M.R.P.: ₹14,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Fitbit Charge 5 फिटनेस लवर्स के लिए एक शानदार ऑप्‍शन है, जिसमें बिल्ट-इन GPS, स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स, और SpO2 मॉनिटरिंग जैसी विशेषताएं हैं. चाहे आप जिम जा रहे हों या डेली स्‍ट्रेस को मैनेज कर रहे हों, यह बैंड आपकी फिटनेस को ट्रैक करने के लिए परफेक्ट गैजेट है.

मुख्य विशेषताएं:

बिल्ट-इन GPS से पेस और दूरी ट्रैकिंग

24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग

20+ एक्सरसाइज मोड्स

SpO2 मॉनिटरिंग

स्विम-प्रूफ और वाटर-रेसिस्टेंट





2. Fitbit Sense 2 Health Watch With BT Calling And ECG

Discount: 20% | Price: ₹19,999 | M.R.P.: ₹24,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Fitbit Sense 2 एक एडवांस हेल्थ स्मार्टवॉच है जो ECG, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है. इसमें Google Assistant सपोर्ट भी है, जिससे आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, मैसेज का जवाब दे सकते हैं, और नोटिफिकेशन मॉनिटर कर सकते हैं. इसकी बैटरी 6 दिनों तक चलती है, जो बिजी लाइफस्टाइल के लिए एकदम सही है.

मुख्य विशेषताएं:

ECG और स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स

ब्लूटूथ कॉलिंग और Google Assistant

6+ दिन की बैटरी लाइफ

बिल्ट-इन GPS से ट्रैकिंग

20+ एक्सरसाइज मोड्स

3. Fitbit Versa 4 Fitness Watch With Daily Readiness Score

Discount: 22% | Price: ₹15,989 | M.R.P.: ₹20,499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Fitbit Versa 4 सिर्फ फिटनेस ट्रैकर से कहीं बढ़कर है. इसका डेली रेडीनेस स्कोर आपको बताता है कि आप वर्कआउट के लिए तैयार हैं या रिकवरी को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसमें बिल्ट-इन Google Assistant, कई स्पोर्ट्स मोड्स और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे फीचर्स हैं. 6 दिन तक चलने वाली बैटरी इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है.

मुख्य विशेषताएं:

डेली रेडीनेस स्कोर और बिल्ट-इन Google Assistant

400mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी, 6 दिन तक की बैटरी लाइफ

एडवांस्ड हार्ट रेट मॉनिटरिंग

ऑटोमैटिक स्लीप ट्रैकिंग

कॉल, टेक्स्ट, और ऐप्स के नोटिफिकेशन

4. Titan Zeal With 1.85" AMOLED Display Smartwatch

Discount: ₹4,000 OFF | Price: ₹9,995 | M.R.P.: ₹13,995 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Titan Zeal एक फीचर-रिच स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.85-इंच AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स शामिल हैं. यह AI वॉइस असिस्टेंट और ऑटो स्ट्रेस मॉनिटर जैसी सुविधाओं के साथ आपके दिन को मैनेंज करता है, जिससे आप अपने सभी जरूरी काम समय पर करने में संभव हो पाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

1.85" AMOLED डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग

AI वॉइस असिस्टेंट और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स

ऑटो स्ट्रेस मॉनिटर और 24x7 हार्ट रेट ट्रैकिंग

IP68 रेटिंग के साथ वाटर-रेसिस्टेंट

कस्टमाइजेबल वॉच फेस

5. Titan Crest 1.43" AMOLED Display Smartwatch

Discount: ₹6,000 OFF | Price: ₹7,995 | M.R.P.: ₹13,995 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Titan Crest स्मार्टवॉच बेहतरीन फंक्शनैलिटी के साथ किफायती कीमत पर उपलब्ध है. 1.43-इंच AMOLED डिस्प्ले, AI वॉइस असिस्टेंट, और ऑल-राउंड हेल्थ ट्रैकिंग इसे हेल्‍दी रहना पसंद करने वालों के लिए परफेक्‍ट बनाते हैं. इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और लंबी बैटरी लाइफ भी है.

मुख्य विशेषताएं:

1.43" AMOLED डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग

AI वॉइस असिस्टेंट और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स

ऑल-राउंड हेल्थ ट्रैकिंग (हार्ट रेट, SpO2, स्लीप)

7 दिन तक की बैटरी लाइफ

IP68 रेटिंग के साथ वाटर-रेसिस्टेंट

6. Timex iConnect EVO Smartwatch

Discount: 55% | Price: ₹2,472 | M.R.P.: ₹5,495 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Timex iConnect EVO एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है, जो फीचर्स से भरपूर है. इसमें फुल टच डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और 7 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है. यह स्मार्ट वियरेबल्स की दुनिया में नए लोगों या एक भरोसेमंद और स्टाइलिश एक्सेसरी की तलाश में लोगों के लिए आदर्श है.

मुख्य विशेषताएं:

2.04" फुल टच डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग

हार्ट रेट मॉनिटर और ऑटो स्लीप ट्रैकिंग

IP67 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस

रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन

AI वॉइस असिस्टेंट और मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स

7. Timex Unisex AMOLED Rugged Smartwatch

Discount: 40% | Price: ₹4,197 | M.R.P.: ₹6,995 | Rating: 3.5 out of 5 stars

Timex Rugged स्मार्टवॉच आउटडोर उत्साही लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है. इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, AMOLED डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे एक्टिव लाइफस्‍टाइल के लिए परफेक्‍ट बनाती हैं. इसका मेटैलिक केसिंग इसे टिकाऊ बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

1.43" AMOLED डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग

एलॉय मेटैलिक केसिंग और फंक्शनल क्राउन

ऑटो स्लीप ट्रैकिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स

वाटर-रेसिस्टेंट और मजबूत डिज़ाइन

8. Timex Digital Smart Watch TWIXW301T

Discount: 40% | Price: ₹3,297 | M.R.P.: ₹5,495 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह स्लिम और स्टाइलिश ब्लैक डिजिटल स्मार्टवॉच हर लिहाज से एक परफेक्ट ऑप्शन है. इसमें 2.01 इंच का फुल-टच डिस्प्ले और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की सुविधा है. IP68 वाटर रेसिस्टेंस के साथ यह वॉच काफी स्‍टाइलिश है.

मुख्य विशेषताएं:

Timex iConnect के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग

2.01 इंच का टच डिस्प्ले

हार्ट रेट, SpO2 और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग

IP68 वाटर रेसिस्टेंस

9. Timex Round Amoled Smart Watch TWTXW503T

Discount: 40% | Price: ₹4,197 | M.R.P.: ₹6,995 | Rating: 3.5 out of 5 stars

यह पिंक राउंड AMOLED स्मार्टवॉच फिटनेस और टेक-लवर्स के लिए एक बेहतरीन पार्टनर है. इसका 1.43 इंच का डिस्प्ले शानदार विज़ुअल्स देता है, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, और स्पोर्ट्स मोड्स की सुविधा इसे और भी उपयोगी बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले

हार्ट रेट मॉनिटर और स्लीप ट्रैकिंग

7 दिन तक की बैटरी लाइफ

IP67 वाटर रेसिस्टेंस

3 महीने की हेल्थ कोचिंग सब्सक्रिप्शन

10. Timex iConnect Calling Smart Watch

Discount: 40% | Price: ₹2,997 | M.R.P.: ₹4,995 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Timex iConnect Calling स्मार्टवॉच आपको फिटनेस रूटीन और कनेक्टेड लाइफस्टाइल को बरकरार रखने में मदद करती है. इसके चमकदार पिंक डिज़ाइन के साथ, यह स्मार्टवॉच स्मार्ट नोटिफिकेशन, हार्ट रेट ट्रैकिंग, और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करती है.

मुख्य विशेषताएं:

2.01 इंच TFT डिस्प्ले

हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉलिंग

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

11. Timex iConnect Bluetooth Water Resistance Call Function Smart Watch

Discount: 40% | Price: ₹2,997 | M.R.P.: ₹4,995 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह ऑफ-व्हाइट स्मार्टवॉच आपके फिटनेस रूटीन के लिए एक आदर्श साथी है, जिसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक स्लीप ट्रैकिंग, और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी सुविधाएं हैं. 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ के साथ, यह घड़ी उन लोगों के लिए एकदम सही है, जिन्हें एक सर्वेटाइल वॉच की जरूरत है जो उनकी व्यस्त दिनचर्या के साथ तालमेल बिठा सके.

मुख्य विशेषताएं:

1.83 इंच का फुल टच डिस्प्ले

हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग

ब्लूटूथ कॉलिंग सुविधा

IP54 वाटर-रेसिस्टेंट

Myntra पर मौजूदा डील्स आपको स्मार्टवॉच में गेम अपग्रेड करने का सुनहरा मौका देती हैं, वह भी बेजोड़ कीमतों पर. चाहे आप फिटनेस के शौकीन हों, टेक के दीवाने हों, या बस एक स्टाइलिश एक्सेसरी की तलाश में हों, ये Timex और Titan की स्मार्टवॉच हर जरूरत को पूरा करती हैं. कम से कम 20% की छूट के साथ, यह वियरेबल टेक में निवेश करने का एक शानदार मौका है. अभी Myntra पर खरीदारी करें!