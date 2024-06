यंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट रहेंगी ये स्टाइलिश पार्टी ड्रेसेस, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग

जब आपके यंग फैशनेबल बच्चों की बात आती है, तो स्टाइल, आराम और सामर्थ्य का सही मिश्रण ढूंढना एक कठिन काम हो सकता है. चाहे वह जन्मदिन की पार्टी हो, फैमिली इवेंट हो, या कोई स्पेशल इवेंट हो, अपने नन्हे-मुन्नों बच्चों को ऐसे आउटफिट पहनाना जो उनकी पर्सनालिटी को दर्शाते हों, हमेशा एक सुखद अनुभव होता है. इस सीज़न में, Myntra आपके लिए यंग गर्ल्स के लिए फैंसी ड्रेस के एक शानदार कलेक्शन पर एक स्पेशल डील लेकर आया है, जिसमें न केवल छूट का वादा किया गया है, बल्कि क्वालिटी और स्टाइल भी है जो आपकी प्रिंसेस को चमका देगा. वाइब्रेंट सीक्विन्ड ए-लाइन ड्रेस से लेकर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट तक, यह सेल किसी भी अवसर को चमकदार बनाने के लिए एक अच्छा मौका है. आइए कुछ ऐसे ऐसी ड्रेसेस के बारे में जानें जो ट्रेडिंग रहती हैं.

1. Nauti Nati Girls Embellished Cap Sleeve Net A-Line Dress

Discount: 64% | Price: ₹683 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.4 out of 5 stars (90 Ratings)

सीक्विन्ड डिटेल्स से सजी और हल्के नेट फैब्रिक से तैयार की गई, यह पर्पल ए-लाइन ड्रेस यह सुनिश्चित करती है कि आपकी प्रिंसेस किसी भी पार्टी में चमकती रहे. इसका आरामदायक फिट और सुंदर बटन क्लोजर अट्रैक्टिव का स्पर्श जोड़ता है, जिससे यह हर यंग गर्ल की वार्डरॉब में अवश्य होना चाहिए.

खासियतें:

शॉर्ट पफ स्लीव्स के साथ राउंड नैक

स्ट्रैट हेम में घुटने की लंबाई से ऊपर

पॉलिएस्टर मटेरियल, ड्राई क्लीनिंग के लिए आदर्श

उपलब्ध साइज: 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y

2. Pink Chick Girls Embellished V-Neck Crop Top With Skirt

Discount: 45% | Price: ₹2585 | M.R.P.: ₹4700

स्पेशल इवेंट्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त, मैचिंग स्कर्ट के साथ जोड़ा गया यह ग्रे एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप एलिगेंस और ग्रेस का संचार करता है. वी-नेक डिज़ाइन की विशेषता और प्रीमियम पॉलिएस्टर से तैयार, यह आपकी छोटी दिवा के लिए आरामदायक फिट के साथ एक मॉडर्न लुक प्रदान करता है.

खासियतें:

ज़िप बंद स्कर्ट के साथ बिना स्लीव्स का टॉप

टॉप और स्कर्ट दोनों के लिए पॉलिएस्टर फैब्रिक, ड्राई क्लीनिंग के लिए उपयुक्त

2-3Y से 14-15Y तक उपलब्ध साइज

3. BAESD Girls Embellished Print Bell Sleeve Net Fit And Flare Dress

Discount: 70% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.4 out of 5 stars (67 Ratings)

यह ब्लैक फिट और फ्लेयर ड्रेस एक प्लेफुल प्रिंट और बेल स्लीव्स का दावा करती है, जो इसे पार्टियों के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाती है. सीक्विन्ड डिटेल के साथ नेट फैब्रिक से तैयार किया गया, यह समान माप में आराम और स्टाइल प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपका बच्चा सहजता से अलग दिखे.

खासियतें:

शॉर्ट बेल स्लीव्स के साथ राउंड नैक

घुटने तक लम्बा फ्लेयर हेम

पॉलिएस्टर मटेरियल, मशीन से धोने योग्य

उपलब्ध साइज: 1-2Y से 9-10Y

4. Cutiekins Girls Embellished Bow Puff Sleeve Net Fit And Flare Dress

Discount: 77% | Price: ₹344 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 3.5 out of 5 stars (287 Ratings)

पफ स्लीव्स और रेनबो डिटेल वाली इस पर्पल नेट ड्रेस के साथ अपनी छोटी प्रिंसेस को स्टाइल में घूमने दें. पार्टियों के लिए आदर्श, यह आराम के साथ सुंदरता को जोड़ता है, एक यादगार लुक सुनिश्चित करता है जो किसी भी अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

खासियतें:

शॉर्ट बेल स्लीव्स के साथ राउंड नैक

घुटने तक लम्बा फ्लेयर हेम

नेट फैब्रिक, केवल ड्राई क्लीन

उपलब्ध साइज: 2-4Y, 4-6Y, 6-8Y, 8-10Y

5. Pink Chick Girls Floral Print Puff Sleeves Net Fit And Flare Dress

Discount: 50% | Price: ₹2300 | M.R.P.: ₹4600 | Rating: 5 out of 5 stars (3 Ratings)

डेलिकेट फ्लोरल प्रिंट और पफ स्लीव्स इस गुलाबी फिट और स्टाइलिश ड्रेस को सजाते हैं, जो आपकी नन्ही परी को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं. छुपे हुए ज़िप क्लोजर के साथ पॉलिएस्टर से तैयार किया गया, यह हर स्पेशल इवेंट्स के लिए स्टाइल और आराम दोनों सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

शॉर्ट बेल स्लीव्स के साथ राउंड नैक

घुटने तक लम्बा फ्लेयर हेम

पॉलिएस्टर मटेरियल, केवल ड्राई क्लीन

उपलब्ध साइज: 1-2Y से 14-15Y

6. Nauti Nati Girls Embellished Sequined Net Fit And Flare Dress

Discount: 66% | Price: ₹747 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 3.9 out of 5 stars (18 Ratings)

यह पीच कलर की फिट और स्टाइलिश ड्रेस सेक्विन से सजी है, जो इसे पार्टियों के लिए एक ग्लैमरस विकल्प बनाती है. इसका स्लीवलेस डिज़ाइन और नेट फैब्रिक निर्माण सांस लेने और आराम सुनिश्चित करता है, जो यंग फैशन गर्ल्स के लिए बिल्कुल सही है.

खासियतें:

स्लीवलेस स्टाइल के साथ राउंड नैक

फ्लेयर्ड हेम में घुटने की लंबाई से ऊपर

100% पॉलिएस्टर, ड्राई क्लीनिंग के लिए आदर्श

उपलब्ध साइज: 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y

7. Cutiekins Girls Floral Printed Puff Sleeves V-Neck Net Fit And Flare Dress

Discount: 80% | Price: ₹299 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 3.3 out of 5 stars (1.2k Ratings)

वाइब्रेंट फ्लोरल प्रिंट और वी-नैक डिजाइन की विशेषता, यह रेड और ऑफ-व्हाइट ड्रेस यंग फैशनेबल के लिए एक आनंददायक विकल्प है. इसकी पफ स्लीव्स और नेट फैब्रिक स्टाइल और आराम का मिश्रण प्रदान करते हैं, जो इसे किसी भी वार्डरॉब में एक मॉडर्न टच ऐड करती है.

खासियतें:

शॉर्ट पफ स्लीव्स के साथ वी-नैक

घुटने तक लम्बा फ्लेयर हेम

नेट फैब्रिक, केवल ड्राई क्लीन

उपलब्ध साइज: 2-4Y, 4-6Y, 6-8Y, 8-10Y

8. BAESD One Shoulder Puff Sleeves Gathered Detail Bodycon Dress

Discount: 76% | Price: ₹623 | M.R.P.: ₹2602 | Rating: 3.8 out of 5 stars (773 Ratings)

फॉर्मल इवेंट्स के लिए, एक शोल्डर और गदेरड डिटेलिंग के साथ यह सिल्वर-टोन्ड बॉडीकॉन ड्रेस एक सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक प्रदान करती है. 100% पॉलिएस्टर से बना, यह आराम और स्टाइल सुनिश्चित करता है, विशेष अवसरों के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

लॉन्ग पफ स्लीव्स के साथ एक शोल्डर डिज़ाइन

घुटने तक लम्बाई वाला स्ट्रैट हेम

बुना हुआ पॉलिएस्टर, मशीन से धोने योग्य

उपलब्ध साइज: 3-4Y से 13-14Y

9. Pink Chick Lavender Girls Ruffled Detailed Net Fit And Flare Maxi Dress

Discount: 50% | Price: ₹2050 | M.R.P.: ₹4100 | Rating: 4.5 out of 5 stars (based on 320 reviews)

इस लैवेंडर फिट और फ्लेयर ड्रेस में रफल्ड डिटेल और मैक्सी-लेंथ फ्लेयर हेम है, जो फॉर्मल इवेंट्स या पार्टियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इसका नेट फैब्रिक और छुपा हुआ ज़िप क्लोजर आराम और सुंदरता दोनों सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

राउंड नैक, स्लीवलेस डिज़ाइन

एलिगेंट रफ्लड डिटेलिंग

पॉलिएस्टर से बना; केवल ड्राइक्लीन

10. BAESD Floral Printed Net Ruffles Fit And Flare Dress

Discount: 69% | Price: ₹619 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.3 out of 5 stars (based on 570 ratings)

पिंक और सी ग्रीन कलर के फ्लोरल प्रिंट से सजी, इस घुटने तक की लंबाई वाली ड्रेस में लॉन्ग स्लीव्स और रफ़ल डिटेल हैं, जो एक बेल्ट से पूरक हैं. इसे 90% पॉलिएस्टर और 10% कॉटन से तैयार किया गया है, जो स्टाइल और देखभाल में आसानी दोनों प्रदान करता है.

खासियतें:

राउंड नैक, लॉन्ग नियमित स्लीव्स

फ्लोरल प्रिंट पैटर्न, वूवन फैब्रिक

सुविधा के लिए मशीन से धोने योग्य

11. BAESD Girls Floral Flutter Sleeve Net Fit And Flare Dress

Discount: 69% | Price: ₹619 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 3.9 out of 5 stars (based on 74 ratings)

यह ब्लैक फ्लोरल सेल्फ-डिज़ाइन ड्रेस एक चौकोर गर्दन और शॉर्ट फ्लटर स्लीव्स का दावा करती है, जो एम्बेलिशड से सुसज्जित है. इसका घुटने तक की लंबाई वाला फ्लेयर्ड हेम और वूवन फैब्रिक का मिश्रण इसे किसी भी पार्टी के लिए एक अट्रैक्टिव विकल्प बनाता है.

खासियतें:

चौकोर गर्दन, शॉर्ट फ्लटर स्लीव्स

वूवन फैब्रिक

मशीन में धोने योग्य पॉलिएस्टर फैब्रिक

12. Pink Chick Bell Sleeve Embellished Velvet Fit And Flare Maxi Dress

Discount: 50% | Price: ₹2375 | M.R.P.: ₹4750 | Rating: 4.4 out of 5 stars (based on 12 ratings)

नेवी ब्लू वेलवेट में एलिगेंट, इस मैक्सी ड्रेस में वी-नेकलाइन, लॉन्ग बेल स्लीव्स और जटिल एम्बेलिशड हैं. इसका मैक्सी-लेंथ फ्लेयर्ड हेम और सिंथेटिक फैब्रिक एक शानदार लेकिन आरामदायक फिट प्रदान करता है. ये पार्टीज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है.

खासियतें:

वी-नैक, लॉन्ग बेल स्लीव्स

ज़िप बंद होने के साथ मखमली फैब्रिक

देखभाल के लिए ड्राई क्लीन का सुझाव दिया जाता है

13. BAESD Girls Embellished One Shoulder Sleeveless Net Fit And Flare Mini Dress

Discount: 50% | Price: ₹499 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 3.2 out of 5 stars (based on 38 ratings)

क्रीम कलर की इस मिनी ड्रेस में सजावट, स्लीवलेस स्टाइल और नेट फैब्रिक में एक फ्लेयर्ड हेम के साथ वन-शोल्डर डिज़ाइन है. किसी भी पार्टी में सुंदर और अट्रैक्टिव लुक के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

वन-शोल्डर नेकलाइन, स्लीवलेस

ज़िप बंद होने के साथ नेट का फैब्रिक

आसान रखरखाव के लिए हाथ से धोने योग्य

14. BAESD Girls Round Neck Bow Tiered Net Fit And Flare Dress

Discount: 69% | Price: ₹619 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 3.6 out of 5 stars (based on 252 ratings)

मैरून कलर में उपलब्ध, यह फिट और फ्लेयर ड्रेस एक राउंड नैक, स्लीवलेस डिज़ाइन, रैंबो और टीरड डिटेल का दावा करती है. इसका घुटने तक की लंबाई वाला फ्लेयर्ड हेम और वूवन फैब्रिक इसे एक प्लेफुल लेकिन सुंदर विकल्प बनाता है.

खासियतें:

राउंड नैक, बिना स्लीव्स का डिज़ाइन

रैंबो और टीरड डिटेल

मशीन में धोने योग्य पॉलिएस्टर-कॉटन मिश्रण

15. Marks & Spencer Girls Striped Basic Jumpsuit

Discount: 60% | Price: ₹1319 | M.R.P.: ₹3299

यह सिल्वर-टोन्ड और ब्लैक स्ट्रिपड जंपसूट एक ट्रेंडी लेकिन आरामदायक फिट के लिए एक राउंड नैक, लॉन्ग स्लीव्स और मेटालिक-पॉलिएस्टर फैब्रिक से सुसज्जित है. बहुमुखी पार्टी लुक के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

बटन बंद करना, स्ट्रिपड पैटर्न

मेटालिक और पॉलिएस्टर फैब्रिक का मिश्रण

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

16. BAESD Girls Floral Print Puff Sleeves Smocked Fit And Flare Dress

Discount: 88% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 3.1 out of 5 stars (based on 27 ratings)

इस व्हाइट फ्लोरल प्रिंट ड्रेस में एक चौकोर गर्दन, शॉर्ट पफ स्लीव्स, स्मोक्ड डिटेलिंग और घुटने तक की लंबाई वाला फ्लेयर्ड हेम है. कॉटन के मिश्रण से तैयार, यह समान मात्रा में आराम और स्टाइल प्रदान करता है.

खासियतें:

चौकोर गर्दन, शॉर्ट पफ स्लीव्स

स्मोक्ड डिटेल के साथ फ्लोरल प्रिंट

हाथ से धोने योग्य कॉटन मिश्रण फैब्रिक

यंग गर्ल के लिए फैंसी ड्रेस पर Myntra की विशेष डील हर स्वाद और अवसर को पूरा करती है, जो बढ़िया कीमतों पर विभिन्न प्रकार के स्टाइलिश विकल्प पेश करती है. चाहे आपका बच्चा सीक्विन्ड ए-लाइन ड्रेस, फ्लोरल फिट और फ्लेयर स्टाइल, या मॉडर्न बॉडीकॉन सिल्हूट पसंद करता हो, यह डील बिना किसी समझौते के साथ तैयार करने का आपका प्रवेश द्वार है. याद रखें, यहां हर ड्रेस प्लेफुल और स्टाइलिश है, जो पार्टियों, स्पेशल ओकेजन या बस आपके छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आदर्श है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.