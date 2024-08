घर पर खाना बनाना कभी भी आसान नहीं रहा है. लोग अकसर टेस्‍टी खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑप्‍शन तलाश रहे हैं. ऐसे में Myntra आपके बटुए को खाली किए बिना अपनी किचन को अपग्रेड करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है. यहां पर किचन टूल्‍स पर कम से कम 10% की छूट दी जा रही है. अपने पाक अनुभव को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर समय और नहीं हो सकता. गैस लाइटर से लेकर स्टाइलिश ऑयल डिस्पेंसर तक, ये हाई क्‍वालिटी प्रोडक्‍ट आपके खाना पकाने के रूटिन में बदलाव ला सकते हैं.

1. Wonderchef Silver-Toned And Red Stainless Steel Gas Lighter

Discount: 40% | Price: ₹119 | M.R.P.: ₹200 | Rating: 4.5 out of 5 stars

एक गैस लाइटर हर किचन में होना चाहिए, ऐसे में Wonderchef का ये स्टेनलेस स्टील से बना गैस लाइटर आपको जरूर खरीदना चाहिए. यह सिल्वर-टोन्ड और रेड लाइटर न केवल स्टाइलिश दिखता है बल्कि ड्यूरेबल भी है.

मुख्य विशेषताएं:

हाई क्‍वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना है

एर्गोनोमिक डिजाइन

ब्रांड द्वारा 1 साल की वारंटी

डायमेंशन: 24 सेमी x 5.5 सेमी x 2.5 सेमी

2. YELONA Green Glass Oil Dispenser

Discount: 36% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹1,399

अपनी किचन को स्‍टाइलिश लुक देने के लिए YELONA ग्रीन ग्लास ऑयल डिस्पेंसर खरीदें. यह ग्लास डिस्पेंसर न केवल डेली रूटिन के लिए प्रैक्टिकल है, बल्कि यह किचन को साफ भी रखता है. इसका डिज़ाइन तेल को स्‍लैब पर गिरने से बचाता है.

मुख्य विशेषताएं:

हाई क्‍वालिटी ग्लास मटेरियल

स्पिल-प्रूफ

डायमेंशन: 6.9 सेमी x 13.5 सेमी

3. Ritu Kumar Cochin Kansa Copper Toned 2 Pieces Brass Knives

Discount: 30% | Price: ₹966 | M.R.P.: ₹1,380

Ritu Kumar Cochin Kansa Copper Toned Brass Knives के साथ अपनी किचन में खूबसूरती लाएं. ये चाकू स्लाइसिंग से लेकर डाइसिंग तक, किचन के कई तरह के काम करने में आपकी मदद कर सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रास से बना है

कॉपर-टोन्ड फिनिश

चाकू का माप 20.2 सेमी x 2.5 सेमी है

4. YELONA Steel Stainless Steel Chef Knife

Discount: 54% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1,299

एक शेफ के लिए चाकू सबसे जरूरी चीज होती है. YELONA स्टेनलेस स्टील शेफ चाकू को आपकी सभी पाक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका तेज, हाई क्‍वालिटी वाला कार्बन स्टील ब्लेड काटने, स्लाइसिंग और चॉपिंग को सहज बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

हाई क्‍वालिटी वाले कार्बन स्टील ब्लेड से बना

नॉन-स्लिप हैंडल

इसपर जंग नहीं लगता है.

ब्लेड की लंबाई: 17.1 सेमी, चाकू की लंबाई: 30 सेमी

5. Femora Set Of 2 Borosilicate Glass Canisters

Discount: 10% | Price: ₹693 | M.R.P.: ₹770 | Rating: 4.5 out of 5 stars

अपनी रसोई को Femora Borosilicate Glass Canisters के साथ व्यवस्थित और स्टाइलिश रखें. ये ट्रांसपेरेंट कैनिस्टर मसाले, अनाज या स्नैक्स स्टोर करने के लिए बिल्कुल सही हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके इंग्रेडिएंट लंबे समय तक फ्रेश रहें.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ बोरोसिलिकेट ग्लास से बना

डिशवाशर और माइक्रोवेव से बना है

कैनिस्टर 200 मिली

स्टाइलिश डिजाइन

6. KAI Orange And Yellow 3 Pcs Stainless Steel Knife Set

Discount: 10% | Price: ₹369 | M.R.P.: ₹410

KAI का ये चाकू का सेट किचन को कलरफुल बनाता है. ऑरेंज, पिंक और येलो कलर के ये तीन चाकू स्टेनलेस स्टील से बने हैं.

मुख्य विशेषताएं:

इस सेट में तीन स्टेनलेस स्टील के चाकू शामिल हैं

कलरफुल हैंडल

स्लाइसिंग, डाइसिंग और चॉपिंग के लिए बिल्कुल सही

डायमेंशन: 2.3 x 6.7 x 32.5 सेमी

7. Adbeni Black USB Rechargeable Electric Gas Lighter

Discount: 30% | Price: ₹489 | M.R.P.: ₹699

Adbeni USB Rechargeable Electric Gas Lighter के साथ डिस्पोजेबल लाइटर को अलविदा कह दें. यह किचन टूल इको फ्रेंडली और सस्‍ता है, क्योंकि इसे USB के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

USB से रिचार्जेबल है

इको फ्रेंडली है

स्टील से बना है

डायमेंशन: 26 सेमी x 10.7 सेमी

8. ExclusiveLane Mughal Gardens Handcrafted Ceramic Printed Oil Dispenser Bottle (1 Litre)

Discount: 57% | Price: ₹677 | M.R.P.: ₹1575 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपनी किचन में Mughal Gardens Handcrafted Ceramic Oil Dispenser के साथ खूबसूरती लाएं. इसपर नीले रंग की पेंटिंग की गई है, जिससे यह आपके किचन को मॉर्डन लुक देने को काम करती है.

मुख्य विशेषताएं:

सीसा-फ्री सिरेमिक से बना

व्‍हाइट फ्लोरल डिजाइन

ऑयल स्‍टोरेज या डेकोरेटिव वाश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं.

डायमेंशन: 9.9 x 9.9 x 25.4 सेमी

9. Kuber Industries White Armoured Glass Body Weight Machine

Discount: ₹157 Off | Price: ₹942 | M.R.P.: ₹1099

Kuber Industries Armoured Glass Body Weight Machine के साथ अपनी हेल्‍थ और फिटनेस गोल को ट्रैक करें. एक व्‍हाइट डिजाइन वाली वजन कंट्रोल करने वाली मशीन टिकाऊ कांच से बनी है, जो स्‍टाइल और फ्लेक्सिबल दोनों है.

मुख्य विशेषताएं:

कांच से बनी

180 किग्रा तक की क्षमता

लो बैटरी इंडिकेटर

कॉम्पैक्ट डिजाइन: 33 सेमी x 33 सेमी x 3 सेमी

10. Joseph Joseph Steel-Toned Solid Stainless Steel Grater

Discount: 10% | Price: ₹1287 | M.R.P.: ₹1430

Joseph Joseph स्टेनलेस स्टील ग्रेटर के साथ अपने खाना बनाने के प्रोसेस को फास्‍ट कर दें. स्टील-टोन्ड ग्रेटर हर किचन के लिए जरूरी है, जो पनीर, सब्जियां को ग्रेट करने में मदद करता है. मजबूत स्टेनलेस स्टील से बना ये ग्रेटर काफी ड्यूरेबल है.

मुख्य विशेषताएं:

हाई क्‍वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना

एर्गोनोमिक हैंडल

इसपर जंग नहीं लगता है

11. Lifelong LLHM01 Black Regalia Hand Mixer 150W

Discount: ₹2051 Off | Price: ₹949 | M.R.P.: ₹3000 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Lifelong Regalia Hand Mixer का इस्‍तेमाल मिक्स, व्हिस्क और गूंथने में आसानी से किया जा सकता है. इसमें 150W हैंड मिक्सर पांच-स्पीड की सेटिंग्स दी गई है. यह डिटैचेबल बीटर्स और व्हिस्कर के साथ आता है.

मुख्य विशेषताएं:

पांच-स्‍पीड सेटिंग्स

डिटैचेबल बीटर्स और व्हिस्कर

कॉम्पैक्ट और लाइट डिजाइन

12. Sumeet Silver-Toned 2 Pieces Stainless Steel Dishwasher Safe Ghee and Oil Pot (230 ml each)

Discount: 30% | Price: ₹833 | M.R.P.: ₹1190 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Sumeet स्टेनलेस स्टील घी और ऑयल पॉट सेट के साथ अपने घी और तेल को स्टाइल में स्टोर करें. इस सेट में दो पॉट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 230 मिली है, जो रसोई में रोजमर्रा के उपयोग के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टेनलेस स्टील से बना

नोजल

डिशवाशर सुरक्षित

किचन काउंटरटॉप्स के लिए कॉम्पैक्ट आकार

13. Havells White Duro Blend Detachable Hand Blender 300W

Discount: ₹986 Off | Price: ₹1299 | M.R.P.: ₹2285 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Havells Duro Blend Hand Blender के साथ अपने किचन के कामों को आसान बना सकते हैं. यह 300W हैंड ब्लेंडर दो-स्‍पीड सेटिंग्स की सुविधा आपको देता है, जिससे यह मटेरियल को आसानी से ब्लेंडिंग, प्योरिंग और मिक्सिंग के लिए परफेक्‍ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्लेंडिंग के लिए 300W मोटर

दो-स्‍पीड कंट्रोल

डिटैचेबल शाफ्ट

इन डील्‍स को थैंक्‍स कहें और Myntra पर बिना ज्‍यादा खर्च किए किचन टूल्‍स को घर ले आएं. रियायती कीमतों पर उपलब्ध हाई क्‍वालिटी वाले ये किचन टूल खाना बनवाने में आपकी मदद कर सकते हैं. मुगल गार्डन सिरेमिक ऑयल डिस्पेंसर से लेकर फंग्‍शनल यूरोलिन एक्सेल इलेक्ट्रिक राइस कुकर तक, हर प्रोडक्‍ट आपके काम को आसान बनाने की क्षमता रखता है.