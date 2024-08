प्रीमियम वीमेन एक्टिववियर पर Myntra की स्पेशल डील, 65% तक की छूट में अभी करें आर्डर

फिटनेस के प्रति उत्साही और फैशन में रुचि रखने वाली वीमेन, आनंद लें! Myntra वीमेन के लिए प्रीमियम एक्टिववियर पर 30% तक की छूट के साथ शानदार सेल की पेशकश कर रहा है. चाहे आप एक एक्सपीरियंस एथलीट हों या अभी अपनी फिटनेस यात्रा शुरू कर रहे हों, अब टॉप ब्रांड्स के हाई क्वालिटी वाले, स्टाइलिश आउटफिट्स के साथ अपनी वार्डरॉब को अपडेट करने का सही समय है. जॉगर्स और ट्रैकसूट से लेकर स्पोर्ट्स ब्रा और जैकेट तक, इस सेल में वह सब कुछ है जो आपको अपने वर्कआउट के दौरान कम्फर्टेबल और स्टाइलिश रहने के लिए चाहिए. आइए कुछ बेहतरीन कलेक्शन पर गौर करें जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे.

1. HRX By Hrithik Roshan Women Black Solid Joggers

Discount: 58% | Price: ₹503 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 3.9 out of 5 stars

रितिक रोशन के HRX के इन बहुमुखी जॉगर्स के साथ अपने वर्कआउट गेम को बढ़ाएं. कॉटन और पॉलिएस्टर के मिश्रण से तैयार किए गए, ये जॉगर्स कम्फर्ट और ड्यूरेबिलिटी का एक आदर्श संतुलन प्रदान करते हैं. ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ इलास्टिक वेस्टबैंड एक कम्फर्टेबल फिट सुनिश्चित करता है, जबकि कफ वाली हेम एक स्टाइलिश स्पर्श जोड़ती है. जिम सेशन और कैज़ुअल आउटिंग दोनों के लिए आदर्श, ये जॉगर्स हर फिटनेस वार्डरॉब में अवश्य होने चाहिए.

खासियतें:

कम्फर्टेबल कमर के साथ रेगुलर फिट

दो विशाल जेबें

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

खेल और कैज़ुअल वियर के लिए उपयुक्त

2. Puma Women Classic Tricot Training Regular Fit Tracksuit

Discount: 45% | Price: ₹2474 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Puma का क्लासिक ट्राइकॉट ट्रेनिंग ट्रैकसूट स्टाइल और फंक्शनलिटी का संयोजन है, जो इसे एक्टिव वीमेन के लिए टॉप ऑप्शन बनाता है. ट्रैकसूट में स्लीव्स और पैंट पर कंट्रास्ट स्ट्रिप्स के साथ एक स्लीक ब्लैक डिज़ाइन है, जो इसे एक मॉडर्न लुक देता है. 20% रीसायकल मटेरियल से निर्मित, यह अधिक ड्यूरेबल भविष्य की दिशा में एक कदम है. चाहे आप जिम जा रहे हों या काम-काज चला रहे हों, यह ट्रैकसूट कम्फर्ट और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है.

खासियतें:

लंबी रागलन स्लीव्स और सामने ज़िप के साथ जैकेट

पैंट पर ड्रॉस्ट्रिंग के साथ इलास्टिक वेस्टबैंड

जैकेट और पैंट दोनों पर दो जेबें

मशीन में धोने योग्य पॉलिएस्टर फैब्रिक

3. Mlada Slim Fit Lint Free Jeggings

Discount: 57% | Price: ₹1289 | M.R.P.: ₹2999

Mlada की इन स्लीक व्हाइट जेगिंग्स के साथ अपने एथलीजर स्टाइल को ऊंचा उठाएं. स्लिम फिट के लिए डिज़ाइन की गई ये जेगिंग्स कम्फर्ट और फैशन का सही मिश्रण पेश करती हैं. स्लिप-ऑन क्लोजर और लिंट-फ्री फैब्रिक एक स्लीक और कम्फर्टेबल फिट सुनिश्चित करते हैं, जो उन्हें वर्कआउट और कैज़ुअल वियर दोनों के लिए आदर्श बनाते हैं. अट्रैक्टिव लुक के लिए इन्हें स्पोर्ट्स ब्रा या कैज़ुअल टॉप के साथ पहनें.

खासियतें:

स्ट्रीमलाइन्ड सिल्हूट के साथ स्लिम फिट

आसान स्लिप-ऑन क्लोज़र

इलास्टिक के लिए कॉटन और इलास्टेन का मिश्रण

परेशानी मुक्त रखरखाव के लिए मशीन से धोने योग्य

4. Blissclub Women Burgundy Wide Strapped Sports Bra With Removable Pads

Discount: ₹930 Off | Price: ₹1369 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Blissclub Wide Strapped Sports Bra के साथ अद्वितीय कम्फर्ट का अनुभव करें. यह स्पोर्ट्स ब्रा क्लाउडसॉफ्ट फैब्रिक से तैयार की गई है, जो हल्की, सांस लेने योग्य और नमी सोखने वाली है. चौड़ी स्ट्रैप्स आपके शोल्डर को खोदे बिना अतिरिक्त समर्थन प्रदान करती हैं, और हटाने योग्य पैड पैडेड और नॉन-पैडेड समर्थन के बीच स्ट्रेचेबिलिटी प्रदान करते हैं. कम से मध्यम प्रभाव वाली एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल उपयुक्त, यह ब्रा हर एक्टिव वीमेन की वार्डरॉब में एक प्रमुख वस्तु है.

खासियतें:

रेसरबैक डिज़ाइन के साथ फुल कवरेज

नेचरल लिफ्ट और कम्फर्ट के लिए नॉन-वायर्ड

एडजस्टेबल समर्थन के लिए हटाने योग्य पैडिंग

बेहतर गतिशीलता के लिए चार तरफा खिंचाव वाला फैब्रिक

5. ATHLISIS Lightweight Dry Fit Gym Sporty Jacket

Discount: 65% | Price: ₹997 | M.R.P.: ₹2849 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ATHLISIS Lightweight Gym Jacket के साथ गर्म और स्टाइलिश रहें. ड्राई-फिट तकनीक के साथ डिज़ाइन किया गया, यह जैकेट सुनिश्चित करता है कि आप गहन वर्कआउट के दौरान शांत और कम्फर्टेबल रहें. हल्के कपड़े और एर्गोनोमिक डिज़ाइन इसे आपके एक्टिव आउटफिट कलेक्शन में एक आदर्श जोड़ बनाते हैं. चाहे आप जिम जा रहे हों या दौड़ने जा रहे हों, यह जैकेट कम्फर्ट और प्रदर्शन का आदर्श बैलेंस प्रदान करता है.

खासियतें:

हल्का और सांस लेने योग्य फैब्रिक

कम्फर्टेबल फिट के लिए एर्गोनोमिक डिज़ाइन

आसानी से पहनने के लिए ज़िप वाला सामने का हिस्सा

आसान रखरखाव के लिए मशीन से धोने योग्य

6. Fitkin Red Bra Medium Impact Sports Bra With Back Mesh

Discount: 50% | Price: ₹1249 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

आपके सीने को सही आकार और उभार देने के लिए डिज़ाइन की गई यह ब्रा एक ट्रेंडसेटर है. यह आपकी लॉन्जरी रेंज के लिए एक आदर्श अतिरिक्त होगा क्योंकि यह हर टॉपवियर रेंज पर पूरी तरह से फिट बैठता है.

खासियतें:

फुल कवरेज

नेचरल लिफ्ट और पूरे दिन कम्फर्ट बनाए रखने के लिए नॉन-वायर्ड

पैडेड और नॉन-पैडेड सपोर्ट के बीच आसान अदला-बदली के लिए हटाने योग्य पैडिंग

सुविधा के लिए स्लिप-ऑन डिज़ाइन

7. Keepfit Halter Neck Padded Ruched One Piece Leg Suit

Discount: ₹1700 Off | Price: ₹1299 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Keepfit Halter Neck Padded Ruched One Piece Leg Suit के साथ अपने स्विमवीयर गेम को ऊपर उठाएं. नरम, चार-तरफा फैलने वाले क्विक-ड्राई फैब्रिक से तैयार किया गया, यह मूवमेंट और कम्फर्ट की पूरी सीरीज प्रदान करता है.

खासियतें:

टाई-अप क्लोज़र के साथ लगाम वाली गर्दन

क्विक-ड्राई फैब्रिक

स्ट्रीमलाइन्ड लुक के लिए फुल कवरेज

कई साइज में उपलब्ध है

8. HRX By Hrithik Roshan Women Rapid-Dry Running Tracksuit

Discount: 54% | Price: ₹1517 | M.R.P.: ₹3299

ऋतिक रोशन का HRX रैपिड-ड्राई तकनीक और माइक्रोबियल फिनिश वाला एक बहुमुखी रनिंग ट्रैकसूट प्रदान करता है. सेट में मॉक नेक कॉलर के साथ एक ग्रे जैकेट और कम्फर्टेबल इलास्टिक वेस्टबैंड के साथ जॉगर्स शामिल हैं.

खासियतें:

रैपिड-ड्राई और माइक्रोबियल फिनिश

ड्रॉस्ट्रिंग के साथ इलास्टिक वेस्टबैंड

कम्फर्टेबल फिट के लिए कफ़्ड हेम्स

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

9. Blinkin Women Colourblocked Breathable Sports Tights

Discount: ₹1081 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1680 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Blinkin की सांस लेने योग्य स्पोर्ट्स टाइटस आपकी कसरत की जरूरतों के लिए एक स्टाइलिश और कम्फर्टेबल फिट प्रदान करती है. कलर-ब्लॉक्ड डिज़ाइन और फैलने योग्य कपड़े उन्हें विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज के लिए उपयुक्त बनाते हैं.

खासियतें:

सांस लेने योग्य और फैलने योग्य फैब्रिक

कलरब्लॉक्ड डिज़ाइन

अतिरिक्त कम्फर्ट के लिए हाई वैस्ट

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

10: Puma Women Black Solid ESS 3/4 Logo Tights

Discount: 50% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Puma Women Black Solid ESS 3/4 Logo Tights आपके वर्कआउट के दौरान आपको कम्फर्टेबल और स्टाइलिश रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. प्रीमियम बीसीआई कॉटन से निर्मित, ये टाइटस एक कम्फर्टेबल फिट प्रदान करते हैं और अतिरिक्त समर्थन के लिए एक विस्तृत इलास्टिक वेस्टबैंड की सुविधा देते हैं. निचले पैर पर अट्रैक्टिव प्यूमा लोगो आपकी फिटनेस दिनचर्या में अट्रैक्शन का स्पर्श जोड़ता है.

खासियतें:

ऑप्टीमल स्ट्रेच और कम्फर्ट के लिए 95% कॉटन और 5% इलास्टेन

सुरक्षित फिट के लिए इलास्टिक वेस्टबैंड

बाएं पैर पर प्यूमा नंबर 1 लोगो रबर प्रिंट

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

11. Cultsport Train All Dry Fit T-Shirt

Discount: 50% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Cultsport Train All Dry Fit T-shirt हल्के, नमी सोखने वाले पॉलिएस्टर से तैयार की गई है, जो इसे गहन वर्कआउट के लिए एकदम सही बनाती है. फ्लाईड्राई तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि आप ड्राई और कम्फर्टेबल रहें, जबकि सांस लेने योग्य फैब्रिक एयर सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है. यह रेगुलर-फिट टी-शर्ट किसी भी एक्टिव आउटफिट कलेक्शन के लिए एक आवश्यक अतिरिक्त है, जो प्रदर्शन और स्टाइल दोनों प्रदान करती है.

खासियतें:

नमी प्रबंधन के लिए फ्लाईड्राई तकनीक

हल्के और सांस लेने योग्य पॉलिएस्टर कपड़े

बहुमुखी स्टाइल के लिए रेगुलर फिट

लंबे समय तक उपयोग के लिए ड्यूरेबल निर्माण

30°C पर मशीन से धोने योग्य

12. Keepfit Colourblocked Quick-Dry Top And Tights Padded Swim Set

Discount: 62.5% | Price: ₹1499 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 3.4 out of 5 stars

Keepfit Colourblocked Quick-Dry Top & Tights Padded Swim Set के साथ अपने एक्वेटिक वर्कआउट में गोता लगाएं. इस स्टाइलिश स्विम सेट में हटाने योग्य पैडेड कप और सॉलिड मिड-राइज टाइट के साथ एक कलर ब्लॉक्ड टॉप शामिल है. चार-तरफा फैलने वाला फैब्रिक और क्विक-ड्राई तकनीक कम्फर्ट और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, चाहे आप तैराकी कर रहे हों या समुद्र तट पर एक दिन का आनंद ले रहे हों.

खासियतें:

बेहतर स्ट्रेचेबिलिटी के लिए चार तरफ से फैलने वाला फैब्रिक

कम्फर्टेबल अनुभव के लिए क्विक-ड्राई तकनीक

अनुकूलन योग्य समर्थन के लिए हटाने योग्य पैडेड कप

स्लिप-ऑन क्लोजर के साथ इलास्टिक वेस्टबैंड

आसान रखरखाव के लिए मशीन से धोने योग्य

13. Cultsportone Women All Day Active Polyester Tights

Discount: 55% | Price: ₹1079 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Cultsportone Women All Day Active Polyester Tights योग से लेकर हाई-डेंसिटी वाले ट्रेनिंग तक किसी भी कसरत के लिए बिल्कुल सही हैं. ये टाइटस सांस लेने योग्य पॉलिएस्टर और स्पैन्डेक्स से बनाई गई हैं, जो गतिशीलता से समझौता किए बिना कम्फर्टेबल फिट प्रदान करती हैं. नमी सोखने वाला फैब्रिक आपको सूखा रखता है, जबकि बिना फिसलन वाला वैस्टबंद सबसे सॉलिड एक्सरसाइज के दौरान भी सुरक्षित फिट सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

ज़्यादा गरम होने से बचाने के लिए सांस लेने योग्य फैब्रिक

फ्लॉलेस फिट के लिए कोई कैमल टो और कमर में कोई फिसलन नहीं

नमी सोखने और संपीड़न तकनीक

स्लिप-ऑन क्लोजर के साथ इलास्टिक वेस्टबैंड

सुविधा के लिए मशीन से धोने योग्य

14. HRX By Hrithik Roshan Women Front Slit Yoga Flared Track Pants

Discount: 55% | Price: ₹719 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 3.7 out of 5 stars

योग के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया, ऋतिक रोशन का HRX वीमेन फ्रंट स्लिट योगा फ्लेयर्ड ट्रैक पैंट स्टाइल और कम्फर्ट का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है. इन फ्लेयर्ड ट्रैक पैंट में अतिरिक्त गतिशीलता के लिए एक फ्रंट स्लिट और एक कम्फर्टेबल फिट है जो आपको अपने योगा सेशन के दौरान स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देता है. नरम, फैला हुआ फैब्रिक यह सुनिश्चित करता है कि आप कम्फर्टेबल रहें, चाहे आप कोई पोज़ या स्ट्रेचिंग कर रहे हों.

खासियतें:

बेहतर मूवमेंट के लिए फ्रंट स्लिट के साथ फ्लेयर डिज़ाइन

कम्फर्ट के लिए सॉफ्ट, फैलने योग्य फैब्रिक

सुरक्षित फिट के लिए इलास्टिक वेस्टबैंड

योग और हल्के एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त

मशीन में धोने से देखभाल करना आसान है

Myntra पर प्रीमियम वीमेन के एक्टिववियर पर बेस्ट डील हासिल करने का यह आपका मौका है. वीमेन के एक्टिववियर के कलेक्शन पर 65% तक की छूट के साथ, अब स्टाइलिश और प्रैक्टिकल वर्कआउट गियर में निवेश करने का सही समय है जो आपको प्रेरित रखेगा और शानदार दिखेगा. चाहे आप जिम जा रहे हों, दौड़ने जा रहे हों, या योग का अभ्यास कर रहे हों, ये सावधानी से चुने गए आउटफिट्स कम्फर्ट, प्रदर्शन और स्टाइल का सही संयोजन प्रदान करती हैं. अभी Myntra पर खरीदारी करें.