बारिश के मौसम में हमें न चाहते हुए भी अपने स्‍टाइल से समझौता करना पड़ता है. अपने महंगे आउटफिट को गीले होने से बचाने के लिए हमें सबसे ज्‍यारा रेन जैकेट की जरूरत होती है. ऐसे में Myntra मेंस रेन जैकेट की शानदार कलेक्‍शन आपके लिए लेकर आया है, जो 10% डिस्‍काउंट पर आपको उम्‍दा क्‍वालिटी की जैकेट उपलब्‍ध करा रहा है. क्लासिक डिजाइन से लेकर मॉर्डन इनोवेशन तक, ये डील मौका है प्रीमियम रेनवियर को अपना बनाने की. तो देर नहीं करें आज ही इन जैकेट की मदद से बारिश के मौसम का पूरा लुत्‍फ उठाएं.

1. Wildcraft Men Khaki Solid Hooded Waterproof Rain Jacket

Discount: 45% | Price: ₹1,649 | M.R.P.: ₹2,999 | Rating: 3.9 out of 5 stars

यह खाकी वाटरप्रूफ जैकेट बारिश से आपको पूरी तरह सुरक्षा देती है और इसका मॉडर्न लुक भी शानदार है. लाइट और मजबूत पॉलिएस्टर शेल से बनी यह जैकेट आपको गीला नहीं होने देगी.

मुख्य विशेषताएं:

100% वाटरप्रूफ

दो ज़िप वाली साइड पॉकेट्स

सील सीम

विजिबिलिटी के लिए रिफ्लेक्टिव एसेन्ट्स

2. Wildcraft Men Navy Blue Solid Hooded HypaDry Raincoat

Discount: 50% | Price: ₹1,499 | M.R.P.: ₹2,999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

नेवी ब्लू कलर का यह Wildcraft HypaDry रेनकोट ट्रेकिंग और डेली यूज के लिए परफेक्ट है. इसका मजबूत पॉलिएस्टर फैब्रिक बारिश से पूरी तरह सुरक्षा देता है. अटैच्ड हुड और ज़िप क्लोज़र इसे अच्छी फिटिंग देने का काम करता है.

मुख्य विशेषताएं:

वाटरप्रूफ HypaDry तकनीक

पॉलिएस्टर मटीरियल

ड्रा कॉर्ड टॉगल के साथ अटैच्ड हुड

ज़िप क्लोज़र

3. Wildcraft Men White Solid Hooded HypaDry Raincoat

Discount: 40% | Price: ₹2,099 | M.R.P.: ₹3,499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अगर आप अपनी रेनवियर में थोड़ा स्टाइल चाहते हैं, तो यह सफेद कलर का Wildcraft रेनकोट एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. इसकी HypaDry तकनीक आपको ड्राई रखती है, और इसका स्लीक डिज़ाइन इसे हर मौके के लिए एक स्टाइलिश ऑप्‍शन बनाता है. इसमें अटैच्ड हुड और ज़िप क्लोज़र भी दिए गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

वाटर-रेसिस्टेंट HypaDry फैब्रिक

कंसील ज़िप

लाइट और स्टाइलिश डिज़ाइन

4. Kuber Industries Waterproof PVC Adjustable Hood Rain Suit

Discount: 44% | Price: ₹783 | M.R.P.: ₹1,399 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Kuber Industries का यह दो-पीस रेन सूट जैकेट और ट्राउज़र दोनों के साथ आता है, जो आपको फुल कवरेज देगा. इसका एडजस्टेबल हुड और स्नैप-बटन क्लोज़र इसे भारी बारिश के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन बनाते हैं. PVC मटीरियल से बना होने के कारण यह टिकाऊ है और लंबे समय तक यूज किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

जैकेट और ट्राउज़र शामिल

एडजस्टेबल हुड

वाटरप्रूफ PVC मटीरियल

5. Sports52 Wear Men Reversible Rain Jacket

Discount: 75% | Price: ₹748 | M.R.P.: ₹2,995 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Sports52 Wear का यह रिवर्सिबल रेन जैकेट स्टाइल और उपयोगिता का शानदार मेल है. रिवर्सिबल डिज़ाइन के चलते इसमें आप अपनी ड्रेस के हिसाब से कलर चेंज कर सकते है. पैकेबल हुड और ब्रीदेबल वेंट्स आपको भारी बारिश के दौरान भी आरामदायक बनाए रखते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

रिवर्सिबल डिज़ाइन

पैकेबल हुड

ब्रीदेबल वेंट्स

6. Sports52 Wear Hooded Reversible Rain Jacket

Discount: 75% | Price: ₹748 | M.R.P.: ₹2,995 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Sports52 Wear का यह रिवर्सिबल रेन जैकेट ब्लू और बेज़ का आकर्षक कॉम्बिनेशन है. ज़िप और वेल्क्रो क्लोज़र के चलते इसे पहनना आसान है. इसमें आपको चार पॉकेट्स दी गई हैं.

मुख्य विशेषताएं:

हुड के साथ रिवर्सिबल जैकेट

वेल्क्रो क्लोज़र

चार बड़े पॉकेट्स

7. CAMISON Hooded Rain Jacket

Discount: ₹500 Off | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1,499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

CAMISON का यह हुड रेन जैकेट भारी बारिश में भी आपको ड्राई और कर्म्‍फट देता है. इसकी सीम-सील्ड कंस्ट्रक्शन, एडजस्टेबल हेम्स और फुल फ्रंट ज़िपर अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करता है.

मुख्य विशेषताएं:

सीम-सील्ड प्रोडक्‍शन

एडजस्टेबल हेम्स

फुल ज़िपर प्लैकेट

8. Adbeni Unisex Pack Of 5 Disposable Rain Card

Discount: 43% | Price: ₹398 | M.R.P.: ₹699

Adbeni का यह 5 डिस्पोजेबल रेन कार्ड पैक अचानक होने वाली बारिश के लिए एक सिंपल और ईजी ऑप्‍शन है. टिकाऊ PVC से बने यह रेनकोट हल्के और ट्रिप्स या इमरजेंसी के दौरान एक बार इस्तेमाल के लिए परफेक्ट हैं. स्लिप-ऑन स्टाइल और ड्रॉस्ट्रिंग क्लोज़र के साथ यह हल्की बारिश से बेसिक प्रोटेक्शन देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

5 डिस्पोजेबल रेनकोट्स का पैक

स्लिप-ऑन स्टाइल के साथ ड्रॉस्ट्रिंग क्लोज़र

लाइट PVC मटीरियल

9. Dollar Men Adjustable Reversible Hooded Rain Jacket

Discount: 30% | Price: ₹839 | M.R.P.: ₹1,199 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Dollar का यह एडजस्टेबल रिवर्सिबल हुड वाला रेन जैकेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें अपने रेनवियर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. इसका रिवर्सिबल डिज़ाइन आपको इसके दो तरह से यूज करने में मदद करता है. मजबूत पॉलिएस्टर से बना यह जैकेट हाई कॉलर, स्नैप बटन और दो साइड पॉकेट्स के साथ आता है.

मुख्य विशेषताएं:

रिवर्सिबल डिज़ाइन

एडजस्टेबल हुड के साथ हाई कॉलर

स्नैप बटन क्लोज़र अधिक सुरक्षा के लिए

10. Dollar Hooded Full Sleeves Rain Jacket

Discount: 25% | Price: ₹674 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 4.0 out of 5 stars

PVC-कोटेड पॉलिएस्टर से बना यह फुल स्लीव्स रेन जैकेट आपको मीडियम रेन से भारी बारिश में सूखा रखेगा. इसमें हाई कॉलर और एडजस्टेबल हुड दिया गया है, साथ ही फ्लैप वाले दो बड़े साइड पॉकेट्स भी हैं.

मुख्य विशेषताएं:

वाटरप्रूफ PVC-कोटेड मटीरियल

एडजस्टेबल हुड और हाई कॉलर

फुल स्लीव्स

11. Sports52 Wear Printed Hooded Rain Jacket

Discount: 60% | Price: ₹1,198 | M.R.P.: ₹2,995 | Rating: 4.1 out of 5 stars

अगर आप स्टाइलिश रेनवियर की तलाश में हैं, तो Sports52 Wear का यह प्रिंटेड रेन जैकेट जरूर आज़माएं. इसमें ट्रेंडी प्रिंट, हुड और लंबी स्लीव्स दी गई हैं. ज़िप क्लोज़र और मेश इंसर्ट्स इसे और भी फंक्शनल बनाते हैं, जबकि साइड पॉकेट्स आपके सामान को सुरक्षित और सूखा रखते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्टाइलिश प्रिंटेड डिज़ाइन

ज़िप क्लोज़र और मेश इंसर्ट्स

साइड पॉकेट्स

12. Sports52 Wear Men Reversible Rain Jacket

Discount: 75% | Price: ₹748 | M.R.P.: ₹2,995 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Sports52 Wear का यह रिवर्सिबल रेन जैकेट एक शानदार डील है, जो एक ही जैकेट में दो कलर आपको देगी. आउटडोर एडवेंचर्स या शहरी लाइफ के लिए यह परफेक्ट है. इसमें अटैच्ड हुड, फुल फ्रंट ज़िपर और बैक में ब्रीदेबल वेंट्स दिए गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

रिवर्सिबल डिज़ाइन

अटैच्ड हुड के साथ ड्रॉस्ट्रिंग

ब्रीदेबल वेंट्स





13. THE CLOWNFISH Waterproof Reversible Double Layer Hoodie Rain Jacket

Discount: ₹790 Off | Price: ₹909 | M.R.P.: ₹1,699

THE CLOWNFISH का यह रिवर्सिबल रेन जैकेट अधिकतम सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इसमें हाई कॉलर और स्नैप बटन दिए गए हैं, जो पानी को अंदर आने से रोकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

डबल-लेयर्ड रिवर्सिबल डिज़ाइन

स्नैप बटन के साथ वाटरप्रूफ

विजिबिलिटी के लिए रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप





14. THE CLOWNFISH Men Blue Solid Rain Suit

Discount: ₹140 Off | Price: ₹859 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

सॉलिड ब्लू डिज़ाइन वाला यह नी लेंथ रेन जैकेट बारिश से आपकी पूरी सुरक्षा करता है. इसमें एडजस्टेबल हुड, फ्रंट पॉकेट्स फ्लैप्स के साथ, और स्नैप बटन क्लोज़र दिए गए हैं, जो आपको बारिश के दौरान पूरा देते हैं. यह वाटरप्रूफ और लीकप्रूफ है.

मुख्य विशेषताएं:

वाटरप्रूफ और लीकप्रूफ

एडजस्टेबल हुड और लॉन्‍ग स्लीव्स

दो फ्रंट पॉकेट्स

यह सही समय है कि आप अपने वार्डरोब को प्रैक्टिकल और फैशनेबल रेन जैकेट्स से अपडेट करें. Myntra की रेन जैकेट कलेक्शन में 10% से शुरू होने वाले डिस्काउंट्स के साथ, आप बिना जेब पर बोझ डाले स्टाइलिश तरीके से गीले होने से बच सकते हैं. Wildcraft के टिकाऊ डिज़ाइन्स से लेकर Sports52 के रिवर्सिबल ऑप्‍शन तक, ये जैकेट्स आपको बारिश से बचाने और शानदार जैकेट देने के लिए तैयार हैं. अभी Myntra पर शॉपिंग करें.