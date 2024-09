Home decor कराने का अक्सर मतलब होता है, जेब ढीली करना, लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है. चाहे आप लिविंग रूम को डेकोरेट कर रहे हों या पूरे स्‍पेस को फिर से डिजाइन कर रहे हों, घर को खूबसूरती से सजाया जा सकता है, भले ही आपका बजट कम ही क्‍यों न हो, अब सवाल है कैसे? स्‍मॉल डेकोरेटिव पीस से लेकर बड़े ऑप्‍शन तक, लक्जरी और बजट-फ्रेंडली डिजाइन के बीच सही बैलेंस बनाकर आप आपने बोरिंग घर में नयापन ला सकते हैं. स्मार्ट खरीदारी और रचनात्मकता के साथ, आप अपने घर को बिना ज्यादा खर्च किए एक अपडेट और शानदार वाइब दे सकते हैं. ऐसे में Myntra आपका साथी बन सकता है. यहां पर होम एक्सेसरीज़ पर शानदार डील्‍स दी जा रही हैं, जो पैसे भी बचाएगी और घर को नया करने में आपकी मदद भी करेंगी.

1. Beige Birded Jute Round Shaped Carpet - THE HANDMADE FLAIR

Discount: 50% | Price: ₹800 | M.R.P.: ₹1600 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह बेज जूट कारपेट, वुवन डिज़ाइन के साथ आता है. ये आपके लिविंग रूम में नेचुरल, रिजनल टच लाने का काम करेगा. राउंड साइज और सॉफ्ट टेक्‍सचर इसे घर सजाने का बढ़िया ऑप्‍शन बनाते हैं. यह न केवल देखने में अट्रैक्टिव है बल्कि इको फ्रेडली भी है.

2. Peach-Coloured And Blue Set of 7 Wooden Blue Birds Wall Paintings - Art Street

Discount: 82% | Price: ₹1260 | M.R.P.: ₹7000 | Rating: 4.1 out of 5 stars

इस लकड़ी की बर्ड-थीम वाली पेंटिंग्स के साथ अपने घर की दीवारों में रंग भर दें. पीच और ब्‍लू कलर कर ये सुंदर कॉम्बिनेशन आपके बोरिंग स्‍थान में नयापन लाता है. लिविंग रूम, हॉलवे या यहां तक कि बेडरूम में भी इसे आसानी से यूज किया जा सकता है.

3. White And Blue Glass Showpiece - Afast

Discount: ₹3804 Off | Price: ₹664 | M.R.P.: ₹4468 | Rating: 3.7 out of 5 stars

यह व्‍हाइट और ब्‍लू ग्लास शोपीस किसी भी कमरे को नेचर के करीब ला सकता है. इसके हैंडक्राफ्ट डिजाइन में इन्ट्रकट पैटर्न हैं, जो कॉफी टेबल, अलमारियों या साइडबोर्ड पर यूज करने के लिए इसे बेस्‍ट ऑप्‍शन बनाते हैं. हाई क्‍वालिटी ग्‍लास से तैयार किया गया, यह शोपीस आपके घर को खूबसूरत बना देगा.

4. Multicolour Geometric Printed Carpet - URBAN SPACE

Discount: ₹2411 Off | Price: ₹2088 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

अपने कमरे को इस बोल्ड ज्योमेट्रिक कार्पेट के साथ रोशन करें. बेज, रेड और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन का ये डिज़ाइन घर को मॉर्डन लुक दे सकता है. टिकाऊ नायलॉन से बना, यह कार्पेट लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में यूज किया जा सकता है.

5. Cream-Coloured And Brown LED Backlit Wall Clock - Titan

Discount: 0% | Price: ₹3395 | M.R.P.: ₹3395 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह एलईडी-बैकलिट वॉल क्लॉक फंग्‍शनैलिटी को मॉर्डन डिजाइन के साथ जोड़ती है. क्रीम और ब्राउन कलर टोन, एलईडी बैकलाइटिंग इसे एलिगेंट बनाती है.

6. Blue And Green Mud Art Wall Hanging - Peepul Tree

Discount: 30% | Price: ₹1575 | M.R.P.: ₹2250 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Handcrafted मड और मिरर के साथ, यह सुंदर वॉल हैंगिंग किसी भी रूम में एथनिक टच लाने का दम रखती है. लिप्पन आर्ट पैटर्नों के साथ जोड़ा गया ब्‍लू और ग्रीन कलर आपकी दीवारों में एक अनूठा, कलात्मक टच लाता है.

7. Gold Toned 2 Pieces Iron Planters With Stand - HomeShastra

Discount: ₹800 Off | Price: ₹2199 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

These sleek, gold-toned planters are a chic way to introduce greenery into your home. The sturdy iron material ensures durability, while the minimalist design fits effortlessly into modern décor. Whether placed indoors or outdoors, these planters offer a stylish way to elevate your plant collection. The set of two also makes them great for both small and larger spaces.

8. Teal Blue And Green 5 Pieces Mud Art Wall Hangings - Peepul Tree

Discount: 38% | Price: ₹1510 | M.R.P.: ₹2436 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपनी दीवारों को आर्ट वर्क से जोड़ने के लिए ये शोपीस शानदार ऑप्‍शन हो सकते हैं. 5 पीस वाला यह प्रोडक्‍ट फ़िरोज़ी नीले, हरे और मड कॉम्बिनेशन के चलते घर को एथनिक बनाता है. ये हॉलवे, लिविंग रूम या किसी भी खाली दीवार के लिए परफेक्‍ट साबित हो सकते हैं .

9. 3D Floral Printed Self-Adhesive Wall Sticker - Aura

Discount: 68% | Price: ₹303 | M.R.P.: ₹949 | Rating: 4.1 out of 5 stars

इस 3डी फ्लोरल-प्रिंटड स्टिकर के साथ तुरंत अपनी दीवारों को बदलें. इन्‍हें अपने आप चिपकाया जा सकता है, जो किसी भी कमरे को पेंट या वॉलपेपर के बिना शानदार लुक देते हैं. सफेद, हरे और बेज फ्लोरल प्रिंट का कॉम्बिनेशन किसी भी स्थान में फ्रेशनेस ला सकता है.

बजट पर अपने घर को सजाने का मतलब स्‍टाइल से समझौता करना नहीं है. इन शानदार क्‍लासिक शोपीस पर आप बिना अधिक खर्च किए अपने घर को स्टाइलिश और आकर्षक बना सकते हैं. मिनिमम डिजाइन से लेकर लाइटिंग ऑप्‍शन तक बजट के अंदर अपने घर को खूबसूरत बनाने के इससे बेहतर मौका शायद ही आपको कभी मिलेगा. तो अब देर किस बात की है आज ही Myntra से शॉपिंग शुरू करें.