Holi पार्टी में ट्राई करें ये 400 रुपए में मिल रहे ये Ethnic आउटफिट, हर तरफ होने लगगी आपकी ही चर्चा

Ethnic outfit: हम सभी इस दौर से गुजरे हैं, जब हम किसी इवेंट में देर से पहुंचें, एक के बाद एक आउटफिट निकालें, और फिर वही पुराना कुर्ता पहनकर पार्टी के लिए निकल जाएं. हर बार हर इवेंट के लिए कपड़े खरीदना संभव नहीं होता, ऐसे में Myntra आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है. यहां से आप स्टाइलिश, हाई क्‍वालिटी एथनिक वियर बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं. Myntra की बर्थडे ब्लास्ट सेल में Sangria के शानदार कलेक्शन पर 80% तक की छूट दी जा रही है. यहां से आप ₹400 से भी कम कीमत में शानदार प्रिंट, एडजस्टेबल आउटफिट आसानी से खरीद सकते हैं. चाहे आपको ऑफिस के लिए नया लुक चाहिए हो, कैज़ुअल डे आउट पर जाना हो या किसी इवेंट के लिए स्‍पेशल आउटफिट लेना हो, यह कलेक्शन आपके लिए है. ध्‍यान रखें, ये डील हमेशा के लिए नहीं रहेंगी. इसलिए, यदि आपको कोई चीज़ पसंद है, तो उसे किसी और से पहले ही ले लीजिए.

1. Sangria Floral Printed Lace Detail Striped Kurta

यह येलो और व्‍हाइट स्ट्राइप्ड कुर्ता क्लासिक प्रिंट्स को मॉर्डन टच देता है. इसमें लेस डिटेलिंग और स्‍ट्रेट कट दिया गया है, जिसके चलते आप इसे फॉर्मल और फेस्टिव दोनों सीजन में ट्राई कर सकती हैं. वी-नेक आर थ्री फोर्थ स्‍लीव्‍स इसे पलाज़ो या लेगिंग्स के साथ जोड़कर पहनने के लिए परफेक्‍ट आउटफिट बनाता है.

2. Sangria Printed Flared Sleeves Oversized Kurta

इन दिनों ओवरसाइज़ आउटफिट चलन में हैं. ऐसे में फ्लेयर्ड स्लीव्स और टाई-अप नेकलाइन वाला ये ब्‍लू ओवरसाइज़ पीस शानदार है. काफ़-लेंथ डिज़ाइन और फ्लेयर्ड हेमलाइन के साथ इसकी फ्लोइंग अपील बढ़ती है.

3. Sangria Women Geometric Printed Bell Sleeves Kurta

यह कुर्ता मॉर्डन ज्योमेट्रिक प्रिंट्स में आता है. सफेद और हरे रंग का कॉम्बिनेशन इसे फ्रेशनेस देता है, जबकि ए-लाइन साइज सुनिश्चित करता है कि ये टाई-अप नेकलाइन और बेल स्लीव्स में आपको ट्रेंडी अपील दे.

4. Sangria Printed Tie-Up Neck A-Line Midi Dress

Sangria प्रिंटेड टाई-अप नेक ए-लाइन मिडी ड्रेस एथनिक चार्म देती है. टाई-अप नेकलाइन और प्लीटेड डिटेलिंग इसे खूबसूरत बनाते हैं, जबकि फ्लेयर्ड हेम इसे फ्रेश वाइब देता है.

5. Sangria Floral Printed A-Line Ethnic Dress

यह नीले और काले फूलों वाली ड्रेस काफी स्‍टाइलिश है, जो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल इवेंट में पहनी जा सकती है. वेस्‍ट डिटेलिंग इसे स्‍टाइल देती है, जबकि कीहोल नेकलाइन इसे मॉर्डन बनाती है.

6. Sangria Floral Print Kurta

Classic yet contemporary, this white and black floral printed kurta is an easy wardrobe essential. The यह सफेद और काले फूलों वाला कुर्ता वार्डरोब में कलर भर देगा. स्‍ट्रेट-कट सिल्हूट, पफ स्लीव्स, और हेम इसे चिक टच देते हैं, इसे आफिस, फॉर्मल आउटिंग में आसानी से पहना जा सकता है.

7. Sangria Kalamkari Printed V-Neck Kurta

जो लोग एथनिक प्रिंट्स पसंद करते हैं, यह ग्रीन कलामकारी कुर्ता उन्‍हीं के लिए बना है. वी-नेक, थ्री फोर्थ स्‍लीव्‍स, और स्‍ट्रेट-कट डिज़ाइन वाला ये कुर्ता काफी खूबसूरत है.

8. Sangria Women Ethnic Motifs Printed Kurta

यह टर्किश ब्‍लू और ब्‍लैक कुर्ता एथनिक मोटिफ्स और सीधे-कट सिल्हूट का कॉम्‍बो है. मैंडरिन कॉलर इसे पॉलिश्ड लुक देता है, इसे सेमी फॉर्मल इवेंट पर ट्राई करें.

9. Sangria Women Black Yoke Design A-Line Kurta

इस ब्लैक ए-लाइन कुर्ते में स्टाइलिश योक डिज़ाइन, मैंडरिन कॉलर दिया गया है जो इसके फ्लोई सिल्हूट को और भी निखारती है. विस्कोस रेयान से बना यह कुर्ता मुलायम और एडजस्टेबल है.

10. Sangria Women Embroidered Thread Work Kurta

कढ़ाई वाला यह कुर्ता उन लोगों के लिए बना है जिन्हें एथनिक डिटेलिंग पसंद हैं. मैंडरिन कॉलर और थ्री फोर्थ पफ स्लीव्स इसें क्‍लासी लुक देते हैं.

अगर आपको कभी किसी बढ़िया डील को मिस करने का पछतावा हुआ है, तो ऐसा दोबारा न होने दें. Sangria के ट्रेंडी एथनिक वियर के जरिए कम दाम में बेहतरीन क्‍वालिटी वाले कुर्ते आज ही ऑर्डर कर दें. ध्‍यान रहे,ये ऑफर लीमिटेड टाइम के लिए है. चाहे आपको बोल्ड प्रिंट, क्लासिक सिल्हूट या शाइनी आउटफिट पसंद हो, यहां आपके लिए बहुत कुछ है. देर न करें, Myntra पर अभी खरीदारी करें.