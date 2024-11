अच्छी नींद का कम्फर्टेबल माहौल और हाई क्‍वालिटी वाले बेडशीट्स से गहरा संबंध है. ये चादरें न केवल आपके बेडरूम की सुंदरता को बढ़ाती हैं, बल्कि अच्‍छी नींद लेने में भी आपकी मदद करती हैं. तो क्यों न अपने बेडरूम को नया रूप दिया जाए? Myntra पर आपको 75% तक की छूट पर हाई क्‍वालिटी कॉटन की चादरें मिल जाएंगी, जो आपके बेडरूम में कम्फर्टेबल और अट्रैक्टिव माहौल बनाने के लिए तैयार की गई हैं. चाहे आप सॉलिड कलर्स से एलीगेंस लाना चाहते हों या फ्लावर पैटर्न के जरिए कमरे को कलरफुल बनाना चाहते हों, यहां आपकी पसंद की चादर आसानी से मिल जाएगी. पेश हैं Myntra के कुछ बेहतरीन ऑफर्स.

1. Marks & Spencer Purple 230 TC King Bedsheet

Discount: 0% | Price: ₹2299 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.5 out of 5 stars (13 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

फैब्रिक: 100% इजिप्शियन कॉटन

थ्रेड काउंट: 230

कलर्स: पर्पल

मशीन वॉशेबल

साइज़: 72" x 79" (किंग)



2. DREAM WEAVERZ Green & Blue Pure Cotton 220 TC Super King Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: 77% | Price: ₹689 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.2 out of 5 stars (1k Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

फैब्रिक: ग्लेज़्ड कॉटन

थ्रेड काउंट: 220

कलर्स: ग्रीन और ब्लू

इस सेट में 1 बेडशीट और 2 पिलो कवर शामिल है

मशीन वॉशेबल



3. haus & kinder Floral Motifs White & Green 186 TC Cotton Queen Bedsheet & 2 Pillow Covers

Discount: 50% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.5 out of 5 stars (1.2k Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

फैब्रिक: कॉटन

थ्रेड काउंट: 186

कलर्स: व्हाइट और ग्रीन

1 क्वीन साइज़ बेडशीट और 2 पिलो कवर शामिल

मशीन वॉशेबल



4. KLOTTHE Blue 300 TC Striped Cotton Blend Double King Bed Sheet with 2 Pillow Covers

Discount: 87% | Price: ₹389 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.4 out of 5 stars (731 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

फैब्रिक: कॉटन ब्लेंड

थ्रेड काउंट: 300

कलर्स: ब्लू (स्ट्राइप्ड)

सेट में 1 बेडशीट और 2 पिलो कवर शामिल

मशीन वॉशेबल



5. SEJ by Nisha Gupta White & Pink Floral 144 TC Cotton King Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: 70% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4 out of 5 stars (9.1k Ratings)

विशेषताएं:

फैब्रिक: 100% कॉटन

थ्रेड काउंट: 144

कलर्स: व्हाइट & पिंक

इस सेट में 1 किंग साइज़ बेडशीट और 2 पिलो कवर शामिल हैं

मशीन वॉशेबल



6. URBAN SPACE Serene White & Blue Printed 200 TC Pure Cotton King Bedsheet & 2 Pillow Covers

Discount: 65% | Price: ₹1234 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4.3 out of 5 stars (2.8k Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

फैब्रिक: 100% कॉटन

थ्रेड काउंट: 200

कलर्स: व्हाइट & ब्लू

इस सेट में 1 बेडशीट और 2 पिलो कवर शामिल हैं

मशीन वॉशेबल



7. MYTRIDENT Green White Ethnic Motifs Cotton 144 TC Queen Bedsheet With 2 Pillow Covers

Discount: 70% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 4.5 out of 5 stars (11.1k Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

फैब्रिक: कॉटन

थ्रेड काउंट: 144

कलर्स: ग्रीन & व्हाइट

सेट में 1 क्वीन साइज़ बेडशीट और 2 पिलो कवर शामिल

मशीन वॉशेबल



8. Home Ecstasy Blue & White Printed Cotton 140 TC Fitted King Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: 67% | Price: ₹791 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 4.3 out of 5 stars (45 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

सेट में एक किंग साइज़ बेडशीट और दो पिलो कवर शामिल हैं

140 थ्रेड काउंट आराम और टिकाऊपन सुनिश्चित करता है

ब्लू और व्हाइट कलर्स में फूलों की डिजाइन

मशीन वॉशेबल

फिटेड डिज़ाइन, जो बेडशीट को फोल्ड-फ्री रखता है



9. Home Sizzler White & Green Floral 210 TC Single Bedsheet with 1 Pillow Cover

Discount: 72% | Price: ₹223 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.1 out of 5 stars (8.8k Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

एक सिंगल बेडशीट और एक पिलो कवर शामिल

210 थ्रेड काउंट, जो बेडशीट को अधिक सॉफ्ट बनाता है

व्हाइट और ग्रीन फ्लोरल डिज़ाइन

आसान रखरखाव के लिए मशीन से वॉश करें

फाइन कॉटन क्वालिटी, जो बेडशीट को ब्रीथेबल बनाती है



10. Sangria White & Blue Floral-Printed 210 TC Cotton King Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: 55% | Price: ₹1439 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 4.5 out of 5 stars (49 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

इस सेट में एक किंग-साइज़ बेडशीट और दो पिलो कवर शामिल हैं

सॉफ्ट और ब्रीथेबल कॉटन फैब्रिक

अतिरिक्त आराम के लिए 210 थ्रेड काउंट

व्हाइट और ब्लू में खूबसूरत फूलों की डिज़ाइन

आसान रखरखाव के लिए मशीन वॉशेबल



11. Haus & Kinder Purple & White Floral Cotton 186 TC Queen Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: ₹1000 OFF | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.4 out of 5 stars (223 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

एक क्वीन-साइज़ बेडशीट और दो पिलो कवर शामिल

आराम और सॉफ्टनेस के लिए 186 थ्रेड काउंट

पर्पल और व्हाइट फ्लोरल डिज़ाइन

मशीन वॉशेबल फैब्रिक के साथ आसान देखभाल

ब्रीथेबल कॉटन जो अच्छी नींद सुनिश्चित करता है



12. Spangle Green & Brown Floral Cotton 260 TC King Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: ₹3100 OFF | Price: ₹898 | M.R.P.: ₹3998 | Rating: 4.2 out of 5 stars (50 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

एक किंग-साइज़ बेडशीट और दो पिलो कवर शामिल

अतिरिक्त सॉफ्टनेस और टिकाऊपन के लिए 260 थ्रेड काउंट

ग्रीन और ब्राउन में नेचुरल, अर्थी लुक के लिए फूलों की डिज़ाइन

आसानी से मशीन में धोने योग्य

कम्फर्टेबल और ब्रीथेबल कॉटन फैब्रिक



13. DREAM WEAVERZ Blue & Pink Floral Pure Cotton 220 TC Double Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: 79% | Price: ₹545 | M.R.P.: ₹2599 | Rating: 4.2 out of 5 stars (2k Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

एक डबल बेडशीट और दो पिलो कवर शामिल

220 थ्रेड काउंट

स्किन के लिए सौम्य, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक

ब्लू और पिंक ह्यूज़ में फूलों की डिज़ाइन

आसान सफाई के लिए मशीन वॉशेबल



14. Sangria Pink Printed 210 TC Cotton Bedsheet with 2 Pillow Covers

Discount: 55% | Price: ₹1439 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 4 out of 5 stars (33 Ratings)

मुख्य विशेषताएं:

एक बेडशीट और दो पिलो कवर शामिल

आराम और टिकाऊपन के लिए 210 थ्रेड काउंट

ताज़ा पिंक फ्लोरल डिज़ाइन

ब्रीथेबल प्योर कॉटन से बनी

सहूलियत के लिए मशीन वॉशेबल



Myntra की कॉटन बेडशीट सेल आपके बेडरूम को स्टाइलिश और हाई-क्वालिटी बेडिंग से सजाने का बेहतरीन मौका है. चाहे आप बोल्ड फ्लोरल प्रिंट्स, शांत पेस्टल कलर्स या सौम्य और ब्रीथेबल फैब्रिक की तलाश में हों, हर टेस्‍ट और बजट के अनुसार इस से में कुछ न कुछ है. 75% तक की छूट के साथ, यह बेडशीट्स किफायती दामों में उपलब्ध हैं, ताकि आप लक्जरी और सेविंग्स का आनंद ले सकें. इस मौके को न जाने दें – Myntra पर आज ही जाएं और अपने घर के लिए परफेक्ट बेडशीट चुनें.