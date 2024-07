अपने डाइनिंग एरिया को आकर्षक बनाएं क्लासिक मिरर के साथ: H&M, Nestasia, और Myntra पर पाएं मिनिमम 20% की छूट

अच्छी खबर! अपने घर के लिए कुछ नया लेने का ये है शानदार मौका है. Myntra पर स्टाइलिश मिररों पर शानदार डील्स चल रही हैं. ये सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद करेंगी. Myntra पर आपको मॉर्डन डिज़ाइन से लेकर विंटेज स्टाइल तक, सभी तरह के मिरर मिल जाएंगे. वो भी H&M, Nestasia जैसे बड़े ब्रांड्स के. 20% की छूट से शुरू हो रही इन डील्स का फायदा उठाकर आप अपने घर को सजाने के लिए बेहतरीन डेकोर आइटम चुन सकते हैं. तो देर किस बात की, जल्दी Myntra पर जाएं और खरीदारी शुरू करें!

1. Home Sparkle Copper-Toned Solid Circular Decorative Mirror

Discount: 80% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹4498

Home Sparkle का यह ब्रॉन्‍ज कलर का राउंड साइज का डेकोरेटिव मिरर एक खूबसूरत पीस है, जो मॉडर्न डिज़ाइन को क्लासिक एलिगेंस देता है. सॉलिड मेटल का फ्रेम, जो कॉपर कलर का है, ये किसी भी दीवार को गर्मजोशी और शानदार लुक देता है. इसका राउंड साइज इसे कंटेमपरी और ट्रेडिशनल दोनों तरह के घरों के लिए परफेक्‍ट है.

मुख्य विशेषताएं:

राउंड साइज

कॉपर कलर का मेटल का फ्रेम

आयाम: 67.31 सेमी x 25.4 सेमी

सूखे कपड़े से साफ करने में आसान

2. Art Street Golden Framed Square Shape Textured Decorative Mirror

Discount: 73% | Price: ₹405 | M.R.P.: ₹1500

Art Street का गोल्‍डन फ्रेम वाला चौकोर साइज का टेक्सचर्ड डेकोरेटिव मिरर आपके घर में शान लाएगा. टेक्सचर्ड सोने का फ्रेम एलिगेंस लालित्य बिखेरता है, जो इसे विभिन्न डेकोरेटिव स्‍टाइल के लिए एक मल्‍टीपरपस ऑप्‍शन बनाता है. हॉलवे, लिविंग रूम या बेडरूम के लिए बिल्कुल सही, यह मिरर एक उपयोगी वस्तु और एक सजावटी पीस दोनों के रूप में काम करता है.

मुख्य विशेषताएं:

चौकोर आकार

गोल्‍ड टेक्सचर्ड फ्रेम

आयाम: 25.4 सेमी x 25.4 सेमी

MDF लकड़ी और मेटल से बना

दीवार पर लगाने में आसान

3. NM Beige Round Shaped Table Mirror

Discount: ₹ 604 Off | Price: ₹695 | M.R.P.: ₹1299

NM का बेज कलर का गोल मेज का मिरर किसी भी वैनिटी या टेबलटॉप के लिए एक आकर्षक चीज है. इसका छोटा और गोल साइज इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाता है. एल्युमिनियम का फ्रेम, जिसे मछली के पैटर्न से सजाया गया है, एक अनोखा और कलात्मक स्पर्श देता है.

मुख्य विशेषताएं:

गोल आकार

एल्युमिनियम फ्रेम

आयाम: 28 सेमी x 21 सेमी x 11 सेमी

लाइट और पोर्टेबल

4. NM Gold Toned Double Sided Table Top Mirrors

Discount: ₹ 874 Off | Price: ₹825 | M.R.P.: ₹1699

NM गोल्ड टोन्ड डबल-साइडेड टेबल टॉप मिरर के साथ अपनी ब्यूटी रूटीन को निखारें. एक शानदार गोल्‍डन कलर का मेटल फ्रेम और एक अंडाकार साइज इस टू साइड मिरर को परफेक्‍ट बनाता है. यह एक मेकअप करने और रेडी होने के लिए आदर्श है.

मुख्य विशेषताएं:

डबल साइड मिरर

गोल्‍ड टोन मेटल फ्रेम

ओवल साइज

आयाम: 35 सेमी x 20 सेमी x 12 सेमी

टिकाऊ और स्टाइलिश

5. Art Street Set Of 4 Black Solid Decorative Hexagon-Shaped Wall Mirrors

Discount: 75% | Price: ₹1000 | M.R.P.: ₹4000 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Art Street के 4 ब्लैक सॉलिड सजावटी हैक्‍सागोन शेप का मिरर सेट शानदार है. ये मिरर कंटेम्परी वॉल बनाने की आपकी इच्‍छा पूरी कर सकता है. सॉलिड ब्लैक फ्रेम एक आकर्षक और मॉर्डन टच देते हैं, जो उन्हें आपके घर के किसी भी कमरे के लिए परफेक्‍ट बनाते हैं. हाई रेटिंग और अच्छी छूट के साथ, ये मिरर स्‍टाइल और क्‍लास दोनों आपको देगा.

मुख्य विशेषताएं:

4 हैक्‍सागोन मिरर सेट

सॉलिड ब्लैक फ्रेम

कुल आयाम: 68.5 सेमी x 52 सेमी

व्यवस्थित और टांगने में आसान

6. YELONA Black Vintage Folding Table Top Makeup Mirror

Discount: ₹ 200 Off | Price: ₹499 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 3.8 out of 5 stars

YELONA का ब्‍लैक विंटेज फोल्डिंग टेबल टॉप मेकअप मिरर विंटेज लुक के लिए परफेक्‍ट है. फोल्डेबल डिज़ाइन इसे स्टोर और ट्रेवल के दौरान यूज करना आसान बनाता है, जबकि हाई-डेफिनिशन मिरर एक साफ पिक्‍चर देता है. PU लेदर और कांच से बना, यह मिरर टिकाऊ और स्टाइलिश दोनों है.

मुख्य विशेषताएं:

फोल्डेबल डिज़ाइन

हाई-डेफिनिशन मिरर

PU लेदर और मिरर इंग्रीडिएंट

आयाम: 17 सेमी x 12.2 सेमी

विंटेज स्टाइल

7. Art Street Set Of 3 Black Square Shape Decorative Wall Decor

Discount: 80% | Price: ₹1000 | M.R.P.: ₹5000 | Rating: 3.6 out of 5 stars

Art Street का ब्‍लैक कलर का 3 चौकोर साइज का डेकोरेटिव वॉल डेकोर सेट आपकी दीवार की सजावट की जरूरतों के लिए एक स्टाइलिश और मॉर्डन टच देता है. हर पीस में एक ब्‍लैक चौकोर फ्रेम होता है. ये मिरर किसी भी कमरे में एक समान लुक बनाने के लिए बिल्कुल सही हैं.

मुख्य विशेषताएं:

3 चौकोर दर्पणों का सेट

ब्‍लैक चौकोर फ्रेम

आयाम: प्रत्येक 33.5 सेमी x 33.5 सेमी

8. H&M White Cloud-Shaped Mirror

Discount: 20% | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹1499

H&M का यह अट्रेक्टिव व्‍हाइट क्‍लाउड के साइज का मिरर किसी भी कमरे में एक रमणीय चीज है. इसका अनोखा डिजाइन एक मजेदार टच देता है, जो बच्चों के कमरे के लिए या आपके घर में एक चंचल लहजा बनाने के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

दिलचस्प क्‍लाउड का साइज

दो पिछले हैंगर के साथ आसानी से टंग जाता है

मीडियम फाइबरबोर्ड से बना

आयाम: 25 सेमी x 35 सेमी

9. 999Store Purple Printed MDF Wall Mirror

Discount: 82% | Price: ₹719 | M.R.P.: ₹3999

999Store का यह पर्पल प्रिंटेड MDF वॉल मिरर आपके बाथरूम में शान लाएगा. इसका रेक्टैंग्युलर साइज और स्टोन रस्टिक प्रिंट फ्रेम एक स्‍टाइलिश लुक देता है, जो इसे किसी भी सेटिंग में एक स्टेटमेंट पीस बनाता है. हाई-एंड लुक के बावजूद, यह अविश्वसनीय रूप से किफायती कीमत पर उपलब्ध है, जो आपके पैसे की बचत कराता है.

मुख्य विशेषताएं:

पर्पल प्रिंट डिजाइन

रेक्टैंग्युलर साइज

MDF फ्रेम

आयाम: 35.56 सेमी x 50.8 सेमी

10. Tied Ribbons Beige Round Shaped Framed Wall Hanging Mirror

Discount: 60% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹2249 | Rating: 3 out of 5 stars

Tied Ribbons का यह बेज रंग का गोल साइज का मिरर एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन है जो किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है. इसका सॉलिड पैटर्न और प्लास्टिक का फ्रेम टिकाऊपन और एक कंटेम्परी लुक प्रदान करता है. चाहे हॉलवे, बेडरूम या लिविंग रूम में इस्तेमाल किया जाए, यह मिरर आपके रूम में एलिगेंस लाएगा.

मुख्य विशेषताएं:

सोलिड पैटर्न के साथ राउंड साइज

प्लास्टिक का फ्रेम

आयाम: 48.2 सेमी x 30.4 सेमी

11. The Handmade Flair Gold-Toned Irregular Mirror Wall Decor

Discount: 55% | Price: ₹719 | M.R.P.: ₹1599

The Handmade Flair का यह गोल्‍डन कलर का मिरर आपके बाथरूम की सजावट को नयापन देगा. इसका अनोखा साइज और गोल्ड फिनिश एक शानदार एहसास पैदा करते हैं, जबकि MDF फ्रेम टिकाऊपन सुनिश्चित करता है.

मुख्य विशेषताएं:

गोल्‍डन कलर के फिनिश के साथ इरेगुलर शेप

MDF फ्रेम

आयाम: 14.73 सेमी x 29.97 सेमी

सूखे कपड़े से साफ करने में आसान

12. Art Street Unisex Copper-Toned Set Of 3 Decorative Wall Mirror

Discount: 70% | Price: ₹900 | M.R.P.: ₹3000 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Art Street के तीन डेकोरेटिव वॉल मिरर का यह सेट आपके घर को स्टाइलिश लुक देता है. कॉपर कलर का, सूर्य के साइज का फ्रेम एलिगेंस देता है, जो उन्हें लिविंग रूम या एंट्री के लिए है. इनका अनोखा डिजाइन निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा.

मुख्य विशेषताएं:

तीन सन शेप के मिरर का सेट

कॉपर कलर का MDF फ्रेम

आयाम: प्रत्येक 22 सेमी

सूखे कपड़े से साफ करने में आसान

13. Nestasia Green Embossed Handheld Vanity Mirror

Discount: ₹429 off | Price: ₹891 | M.R.P.: ₹1320 | Rating: 5 out of 5 stars

Nestasia का यह हरे रंग का उभरा हुआ हाथ में पकड़ने वाला वैनिटी मिरर विंटेज आकर्षण का एक स्पर्श देता है. गुलाबों, पत्तों और एक धनुष से सजावटी, यह मिरर शान और लालित्य का अनुभव कराता है.

मुख्य विशेषताएं:

उभरा हुआ ग्रीन और गोल्‍डन डिजाइन

ओवल शेप

आयाम: 26.5 सेमी x 12 सेमी

मिरर और राल इंग्रेडिएंट

सूखे कपड़े से साफ करने में आसान

14. Nestasia Pink Unique Design Vintage Ornate Double Sided Table Top Mirror

Discount: ₹755 off | Price: ₹695 | M.R.P.: ₹1450 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Nestasia का यह डबल साइड टेबल टॉप मिरर व्यावहारिकता को विंटेज ब्‍यूटीफिकेशन है. इसका अनूठा पिंक डिजाइन इसे महिलाओं के रूम के लिए परफेक्‍ट बनाता है, यह इसे वैनिटी या ड्रेसिंग टेबल के लिए एक आदर्श ऑप्‍शन भी बना सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

डबल साइड

पिंक ऑर्नेट फ्रेम

आयाम: 38 सेमी x 22 सेमी

15. Nestasia Transparent Minimal Double-Sided Movable Table Mirror

Discount: 20% | Price: ₹620 | M.R.P.: ₹775 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Nestasia का यह ट्रांसपेरेंट डबल साइट मिरर न्यूनतम और कंटेम्परी लुक के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है. इसका स्टाइलिश डिजाइन और चौकोर साइज इसे बहुमुखी बनाता है जिसे किसी भी कमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

ट्रांसपेरेंट, मिनिमम डिजाइन

डबल साइड

चौकोर आकार

आयाम: 21 सेमी x 18.5 सेमी

Myntra की स्टाइलिश मिरर पर स्‍पेशल डील आपके घर की सजावट को निखारने का एक सुनहरा अवसर है. 20% की छूट से शुरू होने वाले इन डिस्‍काउंट के साथ, ये मिरर आपके रूम में नयापन लाने के लिए काफी हैं. कंटेम्परी डिजाइनों से लेकर विंटेज शैलियों तक, हर किसी के टेस्‍ट और सजावट पसंद के लिए इसमें कुछ न कुछ है. इन हाई क्‍वालिटी मिरर में निवेश करने से न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि उसमें शान और एलिगेंस भी आती है. अभी Myntra पर खरीदारी करें!