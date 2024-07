वर्कआउट के दर्द और थकान को छूमंतर कर सकते हैं ये टूल

वर्कआउट के बाद की रिकवरी किसी भी फिटनेस जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हाल ही में मसाजर इस क्षेत्र में एक पावरफुल टूल बनकर उभरे हैं, जो आराम से परे कई फायदे भी देते हैं. मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने से लेकर ब्‍लड सर्कुलेशन में सुधार तक, ये टूल एथलीटों और फिटनेस उत्साही लोगों को स्‍पीडअप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अमेज़न पर उपलब्ध टूल्‍स की वाइड रेंज के बीच आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप और आपकी रिकवरी को बढ़ाने वाला मसाजर ढूंढना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है. आइए जानें अमेजन पर कौन-से मसाजर उपलब्‍ध हैं:

1. Lifelong Massage Gun - Full Body Massager

Discount: 70% | Price: ₹1,799 | M.R.P.: ₹5,999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

The Lifelong Massage Gun डीप-टिश्यू मसाज के लिए एक वर्सेटाइल टूल है. यह पीठ, गर्दन, कंधे, हाथ, पैर और पैर की मांसपेशियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसकी पावरफुल लेकिन शांत मोटर दर्द से राहत और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है, जो इसे आपके डेली रूटिन के लिए एक बेस्‍ट ऑप्‍शन बना रही है. इस मसाज गन में एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन है, जो इसे घर, जिम या ऑफिस में यूज करने के लिए सुविधाजनक बनाता है. इसकी डीप टिश्यू मसाज फैसिलिटी मांसपेशियों में तनाव को कम करने और तेजी से रिकवरी को बढ़ावा देने में मदद करती हैं.

2. Caresmith Revive Scalp Massager

Discount: 69% | Price: ₹1,299 | M.R.P.: ₹4,200 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Caresmith Revive Scalp Massager केयरस्मिथ रिवीव स्कैल्प मसाजर केवल आपके स्कैल्प के लिए ही नहीं, बल्कि गर्दन और कंधों जैसे अन्य शरीर के हिस्‍सों के लिए भी फायदेमंद है. इसके 96 सिलिकॉन नीडिंग पॉइंट्स और डिटैचेबल हेड्स आरामदायक मालिश देते हैं, ब्‍लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं. यह रिचार्जेबल और कॉर्डलेस मसाजर ऑन-द-गो यूज के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और आपकी हथेली में आराम से फिट बैठता है.

3. AGARO Galaxy Gun Massager

Discount: 54% | Price: ₹1,599 | M.R.P.: ₹3,490 | Rating: 4.3 out of 5 stars

AGARO Galaxy Gun Massager पूरे शरीर में दर्द से राहत और मांसपेशियों को आराम देने के लिए बिल्कुल सही है. यह चार इंटरचेंजेबल हेड और छह स्पीड सेटिंग्स के साथ आता है, जो थकी हुए मांसपेशियों को राहत पहुंचाने का काम करता है. इस हैंडहेल्ड मसाजर में एक पावरफुल 25W मोटर और एक रिचार्जेबल बैटरी है, जो तीन घंटे तक कॉर्डलेस यूज की जा सकती है. इसका डीप टिश्यू पर्कशन मांसपेशियों में दर्द को प्रभावी ढंग से टारगेट करता है, जो इसे पोस्ट-वर्कआउट रिकवरी के लिए बेस्‍ट ऑप्‍शन बनाता है.

4. TROXXON Body Massager Machine

Discount: 89% | Price: ₹79 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.0 out of 5 stars

TROXXON Body Massager Machine मांसपेशियों को आराम देने के लिए आपके बजट में आसानी से आ जाएगा. यह मांसपेशियों के दर्द से राहत से लेकर ब्‍लड सर्कुलेशन में सुधार करने तक कई तरह की मालिश की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आठ मोड और 19 पावर लेवल तक आता है. यह वायरलेस वाइब्रेटिंग मसाजर टिकाऊ, स्किन के अकॉर्डिंग है. इसकी ईएमएस टेक्‍नोलॉजी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के को उत्तेजित करती है, जिससे प्रभावी दर्द से राहत और मांसपेशियों को आराम मिलता है.

5. Dr Physio (USA) Electric Heat Shiatsu Machine

Discount: 38% | Price: ₹2,499 | M.R.P.: ₹4,000 | Rating: 4.0 out of 5 stars

डॉक्टर फिजियो इलेक्ट्रिक हीट शीत्सु मशीन को डीप मसल्‍स को आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह हीट और शीत्सु मालिश टेक्‍नोलॉजी को आपस में जोड़ता है, जिससे मसल्‍स को आराम मिलता है और लचीलेपन में सुधार होता है. इस मसाजर में एर्गोनोमिक डिज़ाइन और टिकाऊ निर्माण है, जो इसे नियमित उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है.

6. ADELIND Cervical Massager Back And Neck Shoulder Massage With Heating Electric Massage Device

Discount: 62% | Price: ₹2,299 | M.R.P.: ₹5,999 | Rating: 5 out of 5 stars

ADELIND Cervical Massager अपने पेटेंटेड 5D मसाज हेड्स के साथ एक ऑल-राउंड मसाज फील देता है. यह गर्दन से कंधों तक को कवर करता है, यह सिलिकॉन रबर हेड्स के साथ बना है. एर्गोनोमिक डिज़ाइन के चलते इसे हैंडल करना आसान है.

7. Caresmith Revive Cushion Massager Machine

Discount: 40% | Price: ₹1,799 | M.R.P.: ₹3,000 | Rating: 4.4 out of 5 stars

The Caresmith Revive Cushion Massager डीप टीश्‍यू को लेटेस्‍ट इन्फ्रारेड हीट थेरेपी के साथ जोड़ता है. यह गर्दन और पीठ के दर्द से राहत देता है, जो इसे पोस्ट-वर्कआउट रिकवरी के लिए आदर्श बनाता है.

8. Kosmocare Corded Electric Back Massager Cushion

Discount: 5% | Price: ₹6,389 | M.R.P.: ₹6,750 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Kosmocare Back Massager Cushion में एक एस-ट्रैक डिज़ाइन है जो एक पेशेवर मालिश करने वाले के हाथों की नकल करता है. यह व्यापक दर्द से राहत के लिए 3D मसाज नोड्स और ब्‍लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए एक हीट फ़ंक्शन देता है. यह मसाजर हल्का और पोर्टेबल है, जो इसे घर, ऑफिस या कार में भी उपयोग के लिए सुविधाजनक बनाता है.

वर्कआउट के बाद रिकवरी में मसाजर एक मेन टूल बन गए हैं, जो मांसपेशियों को आराम देने से लेकर थकान दूर करने तक कई तरह के लाभ देता हैं. रिकवरी को तेज करने, दर्द कम करने में इनकी भूमिका इन्हें एथलीटों और फिटनेस उत्साही लोगों के लिए एक अमूल्य टूल बनाती है. अमेज़न पर रिकवरी टूल की उम्‍दा कलेक्‍शन आपका इंतजार कर रही है. आज ही अमेज़न से खरीदारी करें.