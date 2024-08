इन मेंस ट्रिमर से अपने ग्रूमिंग सेशन को बनाएं और भी मजेदार, Myntra पर 67% तक का मिल रहा है डिस्काउंट

Myntra शुभ शॉपिंग फेस्टिवल ने ग्रूमिंग के शौकीनों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है, जो आपके स्टाइल को निखारने का अनोखा मौका दे रहा है. मेंस के ट्रिमर अब 67% तक की छूट पर उपलब्ध हैं, यह सेल आपके बजट पर दबाव डाले बिना आपकी ग्रूमिंग रूटीन में निवेश करने का एक बढ़िया अवसर है. चाहे आप किसी बड़ी मीटिंग या किसी स्पेशल अवसर की तैयारी कर रहे हों, या बस अपनी डेली ग्रूमिंग को बनाए रखना चाहते हों, सही प्रोडक्ट ढूंढना आवश्यक है. हमसे जुड़ें क्योंकि हम कुछ शानदार विकल्प तलाश रहे हैं जो क्वालिटी और मूल्य को जोड़ते हैं, जिससे आपको हर समय सर्वश्रेष्ठ दिखने में मदद मिलती है.

1. Braun Mini Facial Hair Remover For Upper Lips, Chin And Cheeks

Discount: 15% | Price: ₹1869 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Braun Mini Facial Hair Remover सटीकता और आराम के लिए डिज़ाइन किया गया है. ऊपरी होंठ, ठोड़ी और गाल जैसे नाजुक क्षेत्रों के लिए आदर्श, यह उपयोगी प्रोडक्ट आपके चेहरे को फ्लॉलेस बनाए रखने के लिए क्विक टच-अप प्रदान करता है. हल्का और पोर्टेबल, यह आसानी से आपकी ग्रूमिंग किट या हैंडबैग में फिट हो सकता है.

खासियतें:

चेहरे के बालों के लिए सटीक ट्रिमिंग

साफ़ करने में आसान

हल्का और पोर्टेबल

यूजर-फ्रेंडली डिज़ाइन

2. BEARDO Men Incredi-BALL Trimmer - Black

Discount: 67% | Price: ₹1484 | M.R.P.: ₹4499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

BEARDO मेन इंक्रेडी-बॉल ट्रिमर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर है जो अपनी ग्रूमिंग को गंभीरता से लेते हैं. अपनी शक्तिशाली मोटर और अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ, यह खरोंच या कटौती के जोखिम के बिना एक करीबी ट्रिम प्रदान करता है. एर्गोनोमिक हैंडल एक आरामदायक पकड़ सुनिश्चित करता है, जिससे ग्रूमिंग करना एक आसान काम बन जाता है.

खासियतें:

आसान गतिशीलता के लिए कॉर्डलेस

एडजस्टेबल लेंथ सेटिंग्स

1 साल की वारंटी

ड्यूरेबल और मजबूत डिज़ाइन

3. Philips Cordless Beard Trimmer Lift And Trim Tech With 45 Mins Runtime - White

Discount: 40% | Price: ₹897 | M.R.P.: ₹1495 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Philips BT3101/15 Cordless Beard Trimmer के साथ एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करता है. इसकी लिफ्ट और ट्रिम टेक्नोलॉजी बालों को एक समान ट्रिम के लिए उठाने में मदद करती है, जिससे हर बार प्रोफेशनल दिखने वाली फिनिश सुनिश्चित होती है. 45 मिनट के रनटाइम के साथ, यह ट्रिमर ट्रेवल करने वालों के लिए एकदम सही है.

खासियतें:

लिफ्ट और ट्रिम टेक्नोलॉजी

45 मिनट का तार रहित उपयोग

डिटैचेबल सिर से साफ करना आसान है

3 साल की वारंटी

4. Braun All-In-One Trimmer For 6-In-1 Styling With 5 Attachments - Black

Discount: 15% | Price: ₹1869 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4 out of 5 stars

यह बहुमुखी ब्रौन MGK3321 ट्रिमर उन मेंस के लिए एकदम सही है जो अपने लुक के साथ प्रयोग करना चाहते हैं. छह स्टाइलिंग ऑप्शन और पांच अटैचमेंट के साथ, यह दाढ़ी की ट्रिमिंग से लेकर शरीर को संवारने तक, आपकी सभी ग्रूमिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है.

खासियतें:

6-इन-1 ग्रूमिंग टूल

बहुमुखी प्रतिभा के लिए एकाधिक अनुलग्नक

ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी डिज़ाइन

बनाए रखना आसान है

5. Bombay Shaving Company Men BSC Cordless Beard Trimmer

Discount: ₹400 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Bombay Shaving Company Cordless Beard Trimmer पैसे के लिए बढ़िया कीमत प्रदान करता है. अट्रैक्टिव डिज़ाइन और कुशल कटिंग टेक्नोलॉजी के साथ, यह सटीक ट्रिमिंग और स्टाइलिंग की अनुमति देता है. इस ट्रिमर को आसान संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे संवारना एक परेशानी मुक्त अनुभव बन जाता है.

खासियतें:

सुविधा के लिए कॉर्डलेस

एडजस्टेबल लेंथ सेटिंग्स

आराम के लिए एर्गोनोमिक डिज़ाइन

आसान रखरखाव

6. Philips Nose Trimmer - Black And Grey

Discount: 23% | Price: ₹997 | M.R.P.: ₹1295 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Philips NT3650/16 Nose Trimmer साफ-सुथरी उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यक प्रोडक्ट्स है. यह नाक, कान और भौंहों से अनचाहे बालों को सटीकता से प्रभावी ढंग से हटा देता है. कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे ले जाना और स्टोर करना आसान बनाता है, जिससे यह किसी भी ग्रूमिंग किट के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त बन जाता है.

खासियतें:

2 साल की वारंटी

कॉर्डलेस और प्रयोग करने में आसान

सेंसेटिव एरिया के लिए डिज़ाइन किया गया

आसान सफाई के लिए धोने योग्य

7. VEGA Men 9-In-1 Pro Multi Grooming Trimmer - Gunmetal-Toned And Black

Discount: 44% | Price: ₹1511 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 4.4 out of 5 stars

VEGA VHTH-32 एक व्यापक ग्रूमिंग टूल है जो नौ कार्यों को एक डिवाइस में जोड़ता है. उन लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त जो विभिन्न स्टाइल्स को बनाए रखना पसंद करते हैं, यह ट्रिमर हर बार सटीक कट सुनिश्चित करता है. इसका स्टाइलिश डिज़ाइन और कई अटैचमेंट इसे मॉडर्न ग्रूमिंग के लिए जरूरी बनाते हैं.

खासियतें:

9-इन-1 संवारने की क्षमताएं

स्ट्रेचेबिलिटी के लिए कॉर्डलेस डिज़ाइन

ड्यूरेबल निर्माण क्वालिटी

2 साल की वारंटी

8. Bombay Shaving Company Men Grey And Blue All-In-One Beard Trimmer

Discount: ₹900 Off | Price: ₹1099 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Bombay Shaving Company All-in-One Beard Trimmer को ग्रूमिंग संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कई प्रकार की सेटिंग्स और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ, यह ट्रिमिंग को आसान और आनंददायक बनाता है. वाटरप्रूफ फीचर क्विक सफाई की अनुमति देती है, जिससे स्वच्छता और दक्षता सुनिश्चित होती है.

खासियतें:

एडजस्टेबल लंबाई सेटिंग्स के साथ कॉर्डलेस

आसान रखरखाव के लिए धोने योग्य

सौंदर्य अपील के लिए स्टाइलिश डिजाइन

2 साल की वारंटी

9. NOVA NG USB Trimmer

Discount: 50% | Price: ₹747 | M.R.P.: ₹1495 | Rating: 4 out of 5 stars

NOVA NG 1145/05 USB Trimmer ट्रिमर मॉडर्न व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टाइल और फंक्शनलिटी दोनों को महत्व देता है. 60 मिनट के उल्लेखनीय रनटाइम और नौ लंबाई सेटिंग्स के साथ, यह ट्रिमर हर ग्रूमिंग प्राथमिकता को पूरा करता है. इसका चिकना ब्लैक और सिल्वर डिज़ाइन सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है, जिससे यह आपकी ग्रूमिंग किट के लिए जरूरी हो जाता है.

खासियतें:

सुविधा के लिए यूएसबी रिचार्जेबल

60 मिनट का रनटाइम

बहुमुखी सौंदर्य के लिए 9 लंबाई सेटिंग्स

कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन

मानसिक शांति के लिए 1 साल की वारंटी

10. WINSTON Nut Groomer 1.0 Ball And Body Trimmer

Discount: 40% | Price: ₹1799 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

WINSTON Nut Groomer 1.0 को विशेष रूप से नाजुक क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक सुरक्षित और प्रभावी ग्रूमिंग अनुभव सुनिश्चित करता है. यह ट्रिमर आराम से समझौता किए बिना सटीकता प्रदान करता है, जिससे यह किसी भी ग्रूमिंग रूटीन के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त बन जाता है. इसका कॉर्डलेस डिज़ाइन परम लचीलापन प्रदान करता है.

खासियतें:

आसान संचालन के लिए कॉर्डलेस डिजाइन

जलन को रोकने के लिए स्किन-फ्रेंडली ब्लेड

बेहतर कंट्रोल के लिए एर्गोनोमिक पकड़

आसान भंडारण के लिए कॉम्पैक्ट साइज

1 साल की वारंटी शामिल है

11. Morphy Richards AstonX BT2220 Fast Charge Beard Trimmer

Discount: 47% | Price: ₹792 | M.R.P.: ₹1495 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Morphy Richards AstonX BT2220 एक तेज़-चार्जिंग दाढ़ी ट्रिमर है जो प्रभावशाली प्रदर्शन और सुविधा प्रदान करता है. चिकने ब्लैक डिज़ाइन और उन्नत सुविधाओं के साथ, यह आपको आसानी से अपनी वांछित दाढ़ी शैली प्राप्त करने की अनुमति देता है. यह ट्रिमर उन व्यस्त व्यक्तियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो बिना इंतजार किए क्वालिटी चाहते हैं.

खासियतें:

तेज़ चार्जिंग क्षमता

एडजस्टेबल लेंथ सेटिंग्स

ड्यूरेबिलिटी के लिए 2 साल की वारंटी

हल्का और पोर्टेबल

साफ करने और निर्वाह करने में आसान

12. VEGA Men P1 Battery Powered Beard Trimmer

Discount: 25% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

VEGA Men P1 Beard Trimmer 160 मिनट के लंबे रनटाइम के साथ बैटरी पावर को जोड़ता है, जो इसे यात्रा करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है. इसकी बहु-लंबाई सेटिंग्स विभिन्न स्टाइल्स को पूरा करती हैं, जिससे आप अपने लुक को आसानी से अनुकूलित कर सकते हैं.

खासियतें:

160 मिनट का रनटाइम

बहुमुखी स्टाइल के लिए 40 लंबाई सेटिंग्स

ट्रेवल के लिए कॉर्डलेस और सुविधाजनक

कस्टमर सटिस्फैक्शन के लिए 1 साल की वारंटी

कॉम्पैक्ट और प्रयोग करने में आसान

13. Skmei Black Rechargeable Hair Trimmer

Discount: 58% | Price: ₹629 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Skmei SK-1017 एक अफोर्डेबल विकल्प है जो प्रदर्शन से समझौता नहीं करता है. अट्रैक्टिव डिज़ाइन और रिचार्जेबल सुविधाओं के साथ, यह हेयर ट्रिमर उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बिना पैसे खर्च किए अपनी स्टाइल बनाए रखना चाहते हैं.

खासियतें:

सुविधा के लिए रिचार्जेबल बैटरी

क्वालिटी से समझौता किए बिना अफोर्डेबल कीमत

हल्का और संभालने में आसान

बाल और दाढ़ी को संवारने के लिए बहुमुखी

विश्वसनीयता के लिए 1 वर्ष की वारंटी

14. BEARDO Men Ninja-X Pro Vacuum Trimmer

Discount: 48% | Price: ₹1299 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4 out of 5 stars

BEARDO Men Ninja-X Pro Vacuum Trimmer उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो गंदगी-मुक्त ग्रूमिंग अनुभव चाहते हैं. इसकी इन-बिल्ट वैक्यूम टेक्नोलॉजी आपके ट्रिम करते समय बालों को इकट्ठा कर लेती है, जिससे सफाई करना आसान हो जाता है. स्टाइलिश ब्लैक फिनिश के साथ, यह ट्रिमर प्रक्टिकल और चिकना दोनों है.

खासियतें:

आसान सफ़ाई के लिए वैक्यूम टेक्नोलॉजी

सुविधा के लिए कॉर्डलेस डिज़ाइन

आरामदायक हैंडलिंग के लिए एर्गोनोमिक ग्रिप

स्टाइलिंग विकल्पों के लिए एकाधिक लंबाई सेटिंग्स

आश्वासन के लिए 1 साल की वारंटी

15. iGRiD Eyebrow Trimmer And Facial Hair Remover

Discount: 34% | Price: ₹1649 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 3.8 out of 5 stars

iGRiD Eyebrow Trimmer & Facial Hair Remover उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपनी ग्रूमिंग रूटीन में सटीकता चाहते हैं. इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और दोहरी फंक्शनलिटी इसे अनचाहे बालों से आसानी से निपटने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है.

खासियतें:

कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन

आईब्रो और फेशिअल हेयर के लिए ड्यूल-पर्पस

स्किन पर सेफ और जेंटल

यूज़ और रखरखाव में आसान

मानसिक शांति के लिए 1 साल की वारंटी

जैसा कि Myntra शुभ शॉपिंग फेस्टिवल जारी है, यह आपके लिए अवसर का लाभ उठाने और असाधारण कीमतों पर हाई क्वालिटी वाले ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में निवेश करने का समय है. मेंस के लिए उपलब्ध ट्रिमर के विविध चयन के साथ, आप अपनी ग्रूमिंग आवश्यकताओं के अनुरूप सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं. इस अवसर को हाथ से न जाने दें; आज ही अपने ग्रूमिंग गेम को उन्नत करें और अट्रैक्टिव दिखने और आत्मविश्वास महसूस करने के लाभों का आनंद लें. अभी Myntra पर खरीदारी करें.