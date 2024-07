ऑफिस के आउटफिट के लगातार बदलते फैशन में, ऐसे आउटफिट तलाशना जो खूबसूरती और प्रोफेशनल स्टाइल को साथ लाएं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है. मॉर्डन, वर्किंग वीमेन के लिए कुर्ते एक बेहतरीन ऑप्‍शन माने जाते हैं. ये कुर्ते ऑफिस के अलग-अलग माहौल के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इनमें परंपरा की खुशबू और मॉर्डन स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन होता है. आइए, इन खूबसूरत कुर्तों पर चल रही सेल के बारे में जानते हैं और साथ ही यह भी सीखते हैं कि कैसे आप इन्हें अपने ऑफिस के लिबास का हिस्सा बना सकती हैं.

1. क्लासिक स्ट्रेट-कट कुर्ते: प्रोफेशनल्स की पसंद

Straight-cut kurtas किसी भी वर्किंग महिला के लिए जरूरी होते हैं. इनकी क्‍लीन लाइनें और स्ट्रक्चर डिजाइन पूरे दिन आराम देने के साथ-साथ प्रोफेशनल लुक देते हैं. ऑफिस के लिए स्टाइलिश लुक पाने के लिए आप किसी व्‍हाइट या लाइट कलर के स्ट्रेट-कट कुर्ते को ट्राउजर या लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं. इस स्टाइल की खासियत यह है कि इसके साथ आप आसानी से एक्सेसरीज ट्राई कर सकती हैं - जैसे किसी खूबसूरत से नेकलेस या झुमकों के साथ लुक को और भी शानदार बनाया जा सकता है.

2. ए-लाइन कुर्ते: फीमेल और फ्लैटरिंग

A-line kurtas उन महिलाओं के लिए बेहतरीन हैं, जो अपने ऑफिस के आउटफिट में थोड़ा फीमेल टच पसंद करती हैं. इनका फ्लेयर्ड डिजाइन हर तरह की बॉडी टाइप पर अच्छा लगता है, और एक बैलेंस फिगर बनाता है, जो कर्म्‍फटेबल और स्टाइलिश दोनों होता है. प्रोफेशनल लेकिन अट्रेक्टिव लुक के लिए लाइट प्रिंट या एक कलर के ए-लाइन कुर्ते चुनें. इन्हें स्लिम-फिट ट्राउजर या चूड़ीदार के साथ पहनें.

Best Deals On Kurtas From Myntra; Photo Credit: Pexels

3. High-Low Hem Kurtas: Contemporary Elegance

ट्रेडिशनल आउटफिट में नयापन लाने के लिए हाई-लो hem kurtas एक बेहतरीन ऑप्‍शन हैं. इन कुर्तों में एक तरफ हाई और दूसरी तरफ लो हेम होता है जो आपके ऑफिस के आउटफिट में मॉर्डन अंदाज लाता है. हाई-लो हेम कुर्तों को स्ट्रेट पैंट या पलाज़ो के साथ पहना जा सकता है. प्रोफेशनल लुक बनाए रखने के लिए लाइट कलर्स या लाइट प्रिंट वाले कुर्ते चुनें.

4. Layered Kurtas: Sophistication In Layers

Layered kurtas आपके ऑफिस के आउटफिट में शान और गहराई लाते हैं. इनका मल्टी-लेयर्ड डिजाइन आपके पहनावे को खूबसूरत बनाता है और साथ ही प्रोफेशनल लुक भी बनाए रखता है. अट्रैक्टिव लुक के लिए अलग-अलग कलर्स वाली लेयर्स वाले कुर्ते चुनें या फिर एक ही कलर की लेयर के साथ थोड़ा सिंपल लुक अपनाएं. लेयर्ड कुर्तों के साथ लेगिंग्स या स्लिम-फिट ट्राउजर पहनें ताकि खूबसूरत डिजाइन पर ध्यान बना रहे.

Best Deals On Kurtas From Myntra; Photo Credit: Pexels

5. शर्ट-स्टाइल कुर्ते: वेस्टर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन

Shirt-style kurtas वेस्टर्न और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जो उन्हें मॉर्डन वर्किंग वीमेन के लिए परपेक्‍ट बनाते हैं. इन कुर्तों में अक्सर बटन-डाउन फ्रंट, कॉलर और कफ वाली स्लीव्स होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल लुक देती हैं. स्मार्ट-कैजुअल ऑफिस लुक के लिए शर्ट-स्टाइल कुर्तों को स्ट्रेट पैंट या जींस के साथ पहनें. अट्रैक्टिव दिखने के लिए न्यूट्रल कलर्स या लाइटप्रिंट वाले कुर्ते चुनें.

6. कशीदेदार कुर्ते: ऑफिस के लिए शालीन ग्लैमर

Embroidered kurtas आपके ऑफिस के लिबास में प्रोफेशनल लुक बनाए रखते हुए उसमें थोड़ा ग्लैमर का तड़का लगाते हैं. सुंदर दिखने के लिए कुर्ते पर कॉलर, कफ या हेम पर नाजुक कढ़ाई वाले डिज़ाइन चुनें. कशीदेदार कुर्तों के साथ एक ही कलर की ट्राउजर या चूड़ीदार पहनें, ताकि इन बारीक डिजाइन्स पर ध्यान बना रहे.

Best Deals On Kurtas From Myntra; Photo Credit: Pexels

7. अनारकली कुर्ते: रॉयल और ग्रेसफुल

Anarkali kurtas अपने रॉयल और ग्रेसफुल लुक के लिए जाने जाते हैं. भले ही इन्हें ट्रेडिशनल रूप से खास मौकों पर पहना जाता है, इन्हें ऑफिस के लिए भी अपनाया जा सकता है. प्रोफेशनल जगह के लिए लाइट आउटफिट और सिंपल डिजाइन वाले अनारकली कुर्ते चुनें. बैलेंस लुक के लिए इन्हें चूड़ीदार या स्लिम-फिट ट्राउजर के साथ पहनें.

8. Printed Kurtas: Playful Yet Professional

प्रिंटेड कुर्ते वर्किंग वीमेन के लिए प्रोफेशनल रहते हुए थोड़ा एलिगेंट लुक देने का ऑप्‍शन देते हैं. ऑफिस के लिए परफेक्‍ट लुक बनाए रखने के लिए म्यूटेड टोन (लाइटरंग) में geometric patterns, फ्लोरल प्रिंट या आब्स्ट्रैक्ट डिजाइन चुनें. प्रिंटेड कुर्तों के साथ एक ही कलर की बॉटम्स पहनकर आप अपने आउटफिट को पूरा और स्टाइलिश बना सकती हैं.

Best Deals On Kurtas From Myntra; Photo Credit: Pexels

9. लंबे कुर्ते: आसान एलिगेंस

Long kurtas आसान एलिगेंस दिखाते हैं, जो इन्हें ऑफिस के लिए बेहतरीन ऑप्‍शन बनाता है. इन कुर्तों को आप ड्रेस की तरह पहन सकती हैं या फिर वर्सेटाइल लुक के लिए लेगिंग्स या ट्राउजर के साथ भी पहन सकती हैं. हमेशा फैशन में रहने और सुंदर दिखने के लिए नेवी, ब्लैक या मरून जैसे क्लासिक कलर्स के लॉन्‍ग कुर्ते चुनें.

10. कुर्ता सेट: कोऑर्डिनेटेड और शिक

कुर्ता सेट मॉर्डन वर्किंग महिलाओं के लिए coordinated and chic ऑप्‍शन देते हैं. इन सेट्स में आमतौर पर एक कुर्ता, बॉटम और कभी-कभी दुपट्टा भी शामिल होता है. प्रोफेशनल लुक बनाए रखने के लिए एलिगेंट प्रिंट या एक ही कलर के कुर्ता सेट चुनें.

Myntra पर मिल रहे बेहद सस्‍ते कुर्ते

1. Ethnic Motifs Embroidered Thread Work Cotton Straight Kurta By KALINI

Discount: 79% | Price: ₹671 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 3.9 out of 5 stars

यह KALINI का कॉटन कुर्ता आपके ऑफिसी आउटफिट में ट्रेडिशनल खूबसूरती का टच लाने के लिए बेहतरीन ऑप्‍शन है. स्‍टेट कट और राउंड नेक इसे वर्सेटाइल बनाते हैं, वहीं एथनिक डिज़ाइन और कढ़ाई का काम इसे और भी शानदार बनाता है. काफ लेंथ और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे आरामदायक और स्टाइलिश बनाते हैं, जो लंबे ऑफिस के घंटों के लिए उपयुक्त है.

2. Floral Printed V-Neck Cotton Straight Kurta By Vishudh

Discount: 56% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Vishudh's का फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता ऑफिस के लिए एकदम ताज़ा लुक देने वाला कुर्ता है. V-नेक डिज़ाइन और घुटने तक की लंबाई इसे अट्रैक्टिव बनाती है, वहीं साइड स्लिट्स हिलने-जुलने में आसानी देते हैं. कॉटन से बना होने के कारण यह पूरे दिन हवादार और आरामदायक रहता है. इस कुर्ते का फूलों वाला प्रिंट इसे किसी भी प्रोफेशनल जगह के लिए खास बनाता है.

3. Purple Floral Printed Mandarin Collar Roll-Up Sleeves A-Line Kurta By Stylum

Discount: 65% | Price: ₹734 | M.R.P.: ₹2099 | Rating: 4 out of 5 stars

स्टाइलम का यह कुर्ता मैंडरिन कॉलर और रोल-अप स्लीव्स के साथ ट्रेडिशनलडिज़ाइन में एक नयापन लाता है. A-लाइन शेप और बछड़े तक की लंबाई इसे सुंदर बनाती है, जो इसे ऑफिस और कैजुअल दोनों जगहों के लिए उपयुक्त बनाती है. पर्पल कलर का फ्लोरल प्रिंट इस कुर्ते में कलर भरता है, वहीं विस्कोस रेयॉन का कपड़ा आरामदेह होता है.

4. Women's Blue And Pink Floral Motifs Printed Kurta By Libas

Discount: 44% | Price: ₹839 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Libas का यह ब्‍लू और पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंट वाला कुर्ता परंपरा और मॉर्डन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. राउंड नेक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स वाला यह कॉटन कुर्ता स्टाइलिश लगता है. आउटफिट पर लगी ट्रिमिंग और लेस की डिटेलिंग इसे और भी सुंदर बनाती है, जो इसे रोज़ ऑफिस पहनने के लिए बेहतरीन ऑप्‍शन बनाती हैं.

5. Bandhani Printed Mirror Work A-line Kurta By Sangria

Discount: 55% | Price: ₹764 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 3.8 out of 5 stars

ऑफिस में थोड़ा फेस्टिव टच लाना चाहती हैं? तो सांग्रिया का Bandhani प्रिंटेड कुर्ता चुनें. इस कुर्ते पर की गई मीनाकारी और मैंडरिन कॉलर इसे सेमी-फॉर्मल मौकों के लिए बेस्‍ट बनाता है. A-लाइन शेप और नी लेंथ इसे अट्रैक्टिव बनाती है, वहीं पॉलिएस्टर का कपड़ा होने के चलते इसकी देखभाल करना आसान हो जाता है.

6. Floral Printed Thread Work V-Neck Cotton Straight Kurta By FASHOR

Discount: 61% | Price: ₹1049 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 3.6 out of 5 stars

FASHOR's का कुर्ता फ्लोरल प्रिंट और सुंदर कढ़ाई का शानदार कॉम्बिनेशन है, जो इसे एक सोफिस्टिकेटेड लुक देता है. V-नेक और लंबी स्लीव्स इसे प्रोफेशनल बनाते हैं, वहीं काफ लेंथ और स्‍ट्रेट कट पूरे दिन आराम देती है. कॉटन से बना यह कुर्ता आपके ऑफिस के आउटफिट में स्टाइल का तड़का लगाने के लिए बेहतरीन है.

7. Woven Design Striped Straight Kurta By anayna

Discount: 71% | Price: ₹521 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अनायना का वुवन डिज़ाइन वाली कुर्ती ट्रेडिशनल स्टाइल में एक नयापन लाता है. स्‍ट्रेट कट और हल्की धारियां इसे किसी भी ऑफिस के माहौल के लिए परफेक्‍ट बनाती हैं. किफायती दाम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ, यह आपके ऑफिसी आउटफिट को नयापन देने का एक बेहतरीन ऑप्‍शन है, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए.

ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को मॉर्डन डिजाइन के साथ मिलाकर कुर्ते आपको अपना खुद का यूनिक स्टाइल दिखाने के साथ-साथ प्रोफेशनल दिखने में भी मदद करते हैं. चाहे आप क्लासिक स्ट्रेट-कट कुर्ते पसंद करती हैं, फीमेल ए-लाइन डिज़ाइन पसंद करती हैं, या फिर कंटेम्परेरी हाई-लो हेम पसंद करती हैं, Myntra पर हर वर्किंग वीमेन के लिए कुछ न कुछ जरूर है. ऑफिस में शानदार और स्टाइलिश कुर्तों के साथ अपनी छाप छोड़ें, जो आपकी खूबसूरती और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाते हैं. कुर्ते मॉर्डन वर्किंग महिलाओं के लिए प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल लुक का सही कॉम्बिनेशन हैं. Myntra पर उपलब्ध कुर्तों के के जरिए अपने ऑफिस के आउटफिट को और भी बेहतर बनाने का इससे अच्‍छा ऑप्‍शन आपको नहीं मिलेगा. अभी Myntra पर खरीदें.

अस्वीकरण: इस लेख में इस्तेमाल की गई तस्वीरें केवल चित्रण के उद्देश्य से हैं. हो सकता है कि वे इस लेख में सूचीबद्ध प्रोडक्‍ट, कैटेगरी और ब्रांड का सटीक प्रतिनिधित्व न करें.