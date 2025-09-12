आज से शुरू होंगे Apple iPhone 17 सीरीज के प्री-ऑर्डर, एक नजर कीमतों पर

आईफोन यूजर्स का इंतजार खत्‍म हो चुका है. टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस सीरीज में चार फोन पेश किए हैं. चारों ही फोन नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स और लेटेस्ट चिप्स के साथ लैस हैं. इस बार कंपनी ने आईफोन एयर मॉडल भी पेश किया है, जिसे लेकर एप्पल का दावा है कि फोन प्रो पावर के साथ सबसे स्‍लीक डिजाइन के साथ आता है.

कीमत की बात करें तो आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है. यह कीमत फोन के 256 जीबी वेरिएंट के लिए रखी गई है. फोन के 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन एयर के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपए और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन 17 प्रो के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,34,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,54,900 रुपए और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,74,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन 17 प्रो मैक्स के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,69,900 रुपए, 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,89,900 रुपए और 2 टीबी वेरिएंट की कीमत 2,29,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन एयर को कंपनी चार कलर ऑप्शन स्काई ब्लू, क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड और स्पेस ब्लैक कलर में पेश करती है. यह फोन टाइटैनियम फ्रेम के साथ आता है. फोन में इनोवेटिव इंटरनल डिजाइन, मल्टिपल टेक्नोलॉजी और हाई-डेंसिटी बैटरी दी गई है. आईफोन एयर 6.5 इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है. कंपनी फोन को 18 मेगापिक्सल के सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा और 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन मेन कैमरा के साथ लाई है.

आईफोन 17 को कंपनी पांच कलर ब्लैक, वाइट, मिस्ट ब्लू, सेज और लेवेंडर कलर में लाई है. आईफोन 17 मॉडल 6.3 इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है. फोन 18 मेगापिक्सल के सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ आता है.

आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स तीन कलर ऑप्शन कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्ल्यू और सिल्वर में लाए गए हैं. दोनों ही प्रो मॉडल एल्युमिनियम यूनिबॉडी के साथ आते हैं. फोन में 6.3 इंच और 6.9 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलता है. प्रो मॉडल 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रावाइड और 48 मेगापिक्सल फ्यूजन टेलीफोटो कैमरा के साथ आते हैं.