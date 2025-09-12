विज्ञापन
विशेष लिंक

आज से शुरू होंगे Apple iPhone 17 सीरीज के प्री-ऑर्डर, एक नजर कीमतों पर

भारत में नए आईफोन 19 सितंबर से उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही फोन के प्री-ऑर्डर आज शाम साढ़े 5 बजे से शुरू होने वाले हैं. ऑर्डर से पहले आइए आपको बताते हैं आईफोन 17 की कीमतों के बारे में.

Read Time: 3 min
Share
Link Copied
आज से शुरू होंगे Apple iPhone 17 सीरीज के प्री-ऑर्डर, एक नजर कीमतों पर
आज से शुरू हो रहे हैं आईफोन के प्री ऑर्डर. फोटो: Freepik

आईफोन यूजर्स का इंतजार खत्‍म हो चुका है. टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस सीरीज में चार फोन पेश किए हैं. चारों ही फोन नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स और लेटेस्ट चिप्स के साथ लैस हैं. इस बार कंपनी ने आईफोन एयर मॉडल भी पेश किया है, जिसे लेकर एप्पल का दावा है कि फोन प्रो पावर के साथ सबसे स्‍लीक डिजाइन के साथ आता है.

कीमत की बात करें तो आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है. यह कीमत फोन के 256 जीबी वेरिएंट के लिए रखी गई है. फोन के 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन एयर के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपए और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन 17 प्रो के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,34,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,54,900 रुपए और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,74,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन 17 प्रो मैक्स के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,69,900 रुपए, 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,89,900 रुपए और 2 टीबी वेरिएंट की कीमत 2,29,900 रुपए रखी गई है.

अगर आप आईफोन के लिए बैक कवर खरीदना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्‍शन आपके काम आ सकते हैं

Product Name Special FeatureBattery/ WarrantyUser Rating Price 
amazon basics Back Case Cover for iPhone 17एंटी स्लिप ग्रिप6 months manufacturer warrantyNA ₹399
amazon basics Back Case Cover for iPhone 17कॉर्नर रीइन्फोर्समेंट6 months manufacturer warrantyNA₹399
TheGiftKart Ultra-Hybrid Back Cover Case for iPhone 17 Airट्रांसपेरेंट हाइब्रिड डिजाइन6 months manufacturer warranty4.8/5₹399
TheGiftKart Hybrid Back Cover Case for iPhone 17 Airशॉकप्रूफ प्रोटेक्‍शन6 months manufacturer warranty3.9/5₹549
ESR for iPhone 17 Pro Max Caseस्‍क्रैच रेजिस्टेंंट मटेरियल12 months manufacturer warranty5/5₹1,994

आईफोन एयर को कंपनी चार कलर ऑप्शन स्काई ब्लू, क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड और स्पेस ब्लैक कलर में पेश करती है. यह फोन टाइटैनियम फ्रेम के साथ आता है. फोन में इनोवेटिव इंटरनल डिजाइन, मल्टिपल टेक्नोलॉजी और हाई-डेंसिटी बैटरी दी गई है. आईफोन एयर 6.5 इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है. कंपनी फोन को 18 मेगापिक्सल के सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा और 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन मेन कैमरा के साथ लाई है.

आईफोन 17 को कंपनी पांच कलर ब्लैक, वाइट, मिस्ट ब्लू, सेज और लेवेंडर कलर में लाई है. आईफोन 17 मॉडल 6.3 इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है. फोन 18 मेगापिक्सल के सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ आता है.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स तीन कलर ऑप्शन कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्ल्यू और सिल्वर में लाए गए हैं. दोनों ही प्रो मॉडल एल्युमिनियम यूनिबॉडी के साथ आते हैं. फोन में 6.3 इंच और 6.9 इंच सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलता है. प्रो मॉडल 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रावाइड और 48 मेगापिक्सल फ्यूजन टेलीफोटो कैमरा के साथ आते हैं.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
IPhone 17, Iphone 17 Price, Iphone 17 Pre Order
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com