क्रिसमस पर आ रही है नेटफ्लिक्स की नई के सीरीज, सुपरहीरो की दिखी टीजर में झलक, जानें कैसा है कैशहीरो का टीजर

के ड्रामा की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. जब भी कभी कोई सीरीज आती है तो लोग उसका बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं. के ड्रामा कैशेरो का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आएगी.

Read Time: 3 mins
नेटफ्लिक्स की नई सीरीज कैशहीरो का टीजर हो रहा वायरल
नई दिल्ली:

के ड्रामा जेन-जी के बीच में काफी पॉपुलर है. इसके एक्टर्स के लोग दीवाने हैं और वो इंतजार करते रहते हैं कब कोई के-ड्रामा आए. अब फैंस का इंतजार कुछ दिन का रह गया है क्योंकि ली जुन्हो के कैशेरो का टीजर रिलीज हो गया है. जिसे देखने के बाद हर कोई इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. कैशेरो एक एक्शन सुपरहीरो ड्रामा है जिसमें किम ह्ये हून भी नजर आने वाले हैं. इसका पहला टीजर रिलीज हो गया है. इसका ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस में इसे लेकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाने वाला है. आइए आपको बताते हैं ये कब और कहां रिलीज होगी.

कैसा है कोरियन सीरीज कैशहीरो का टीजर

कैशेरो के टीजर की बात करें तो इसमें कहानी का एक जरुरी पहलू दिखाया गया है. जिसमें ली जुन्हो पैसे से पावर हासिल करता है. जैसे ही वो ताकत लगाता है तो पैसा गायब हो जाता है. जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये उसकी पावर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ये बात वो अपनी मंगेतर को बताता है जिसके बाद उसका पैसा खोने का डर सच हो जाता है. इसके आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको सीरीज के आने का इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन बात करें टीजर की तो इससे पहले सीरीज दो बोंग सून आ चुकी है, जिसमें एक पॉवर वाली लड़की की कहानी दिखाई गई थी. इसके चलते अब तक टीजर हंसाने वाला लग रहा है. लेकिन बात की जाए दो बोंग सून की तो वह इसके मुकाबले ज्यादा चर्चित हो चुकी है, जिसके अब तक दो सीजन आ चुके हैं. 

कब और कहां होगी रिलीज

कैशेरो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. ये के-ड्रामा 8 एपिसोड्स में बनकर तैयार हुआ है और 26 दिसंबर को रिलीज होगा. क्रिसमस के मौके पर कैशेरो को रिलीज किया जा रहा है. इससे उनका नया साल भी और खास हो जाएगा.

ये है स्टारकास्ट

कैशेरो की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें ली जुन्हो, ली चाए मिन, कांग हान ना, किम ह्ये जून, किम ब्यूंग चुल और किम हयांग गी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. इस सीरीज को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है. फैंस अब 26 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं.

Cashero Teaser, Netflix, K Drama, Cashero
