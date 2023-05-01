\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947\u0939\u0924\u092e\u0902\u0926 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930\u0947\u0902! 2025 \u0915\u0940 \u0915\u0921\u093c\u093e\u0915\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0920\u0902\u0921 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u091c \u0939\u0940 \u0905\u092a\u0928\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 Immunity \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0916\u093e\u0928\u0947-\u092a\u0940\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947.