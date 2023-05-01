"तुम्हारे साथ फिल्म नहीं करूंगा..." जब बहन एकता कपूर से लड़ पड़े थे तुषार, 25 साल बाद खोला राज

एक्टर तुषार कपूर ने बॉलीवुड में 25 साल पूरे कर लिए हैं. उनके पिता जितेंद्र बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल रहे हैं. उनकी बहन एकता कपूर टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. फिल्मी परिवार से आने के बावजूद उन्होंने करियर की शुरुआत अपने दम पर करने का फैसला लिया था. इसके लिए उन्होंने अपनी बहन से झगड़ा भी किया था, इसी को लेकर 25 साल बाद उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया है.