जब श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को टक्कर देने लगी थीं सोनम खान, कम उम्र में मिला स्टारडम
सोनम खान भी हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शुमार थी, जिन्होंने कम उम्र में ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया में कदम रखा और जल्दी ही दर्शकों के दिलों में पहचान बना ली. बीते जमाने में अभिनेत्री सोनम खान बॉलीवुड का जाना-माना नाम हुआ करता था. खूबसूरती और अभिनय के साथ-साथ उनकी मौजूदगी फिल्मों में एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करती थी.
सोनम ने महज 13-14 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. काम पाने के लिए उन्हें अपनी असली उम्र छिपानी पड़ी थी. फिल्ममेकर यश चोपड़ा के सामने उन्होंने खुद को बड़ा बताया था ताकि उन्हें काम मिल सके.
साल 1987 में तेलुगु फिल्म 'सम्राट' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद यश चोपड़ा ने उन्हें 1988 में अपनी फिल्म 'विजय' से हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया. हालांकि, 1989 की सुपरहिट फिल्म 'त्रिदेव' से रातोंरात जबरदस्त प्रसिद्धि मिली थी.