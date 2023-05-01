जब श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को टक्कर देने लगी थीं सोनम खान, कम उम्र में मिला स्टारडम

सोनम ने महज 13-14 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. काम पाने के लिए उन्हें अपनी असली उम्र छिपानी पड़ी थी. फिल्ममेकर यश चोपड़ा के सामने उन्होंने खुद को बड़ा बताया था ताकि उन्हें काम मिल सके.