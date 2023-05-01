विज्ञापन
विशेष लिंक

विभूति नारायण का आलीशान घर, कुरान और नमाज के लिए खास जगह, पत्नी के साथ सजाया एक-एक कोना

भाबीजी घर पर है में विभूति नारायण का किरदार निभाने वाले एक्टर आसिफ शेख का घर उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर सजाया है, जिसका एक-एक कोना खूबसूरत है.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    भाबीजी घर पर है एक्टर आसिफ शेख को फैंस विभूति नारायण के किरदार में जानती हैं, जिसके चलते उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&cent;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसिफ शेख का घर किसी बॉलीवुड स्टार्स के आलीशान घर से कम नहीं, जिसमें कुरान और नमाज पढ़ने की खास जगह है.
    Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;.
    बॉलीवुड फिल्मों से करियर की शुरुआत करने वाले आसिफ शेख का घर आलीशान है, जिसकी झलक उन्होंने मैशबेल इंडिया में दिखाई और अपने घर का हर कोना दिखाया, जिसे उन्होंने पत्नी के साथ सजाया था.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    आसिफ शेख ने अपने घर के हॉल को दो हिस्सों में बांटा है. इतना ही नहीं उनके घर के दो अलग अलग सीटिंग एरिया हैं, जिसमें से एक काफी फॉर्मल है.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    सीटिंग एरिया को लग्जूरियस सोफा, चेयर और एंटीक शोपीस से सजाया गया है. जबकि घर की थीम को क्रीम और ब्राउन रखा है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    इसके अलावा लिविंग रूम में एक बड़ी बालकनी है, जिसके बाहर हरीयाली दिमाग को फ्रेश रखने का काम करती है. वहीं बरसात के मौसम में यह हिस्सा और भी सुहाना लगता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&cent;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    आसिफ शेख ने इसके अलावा लिविंग रूम में कुरान शरीफ को भी रखा है और यह भी बताया कि उनके पास इंग्लिश में भी कुरान और मायने के साथ पढ़ने वाला कुरान है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; 1989 &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;.
    जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि साल 1989 में आसिफ शेख ने जेबा से शादी की थी. कपल के दो बच्चे एक बेटा और बेटी हैं. जेबा शेख और आसिफ की पहली मुलाकात तब हुई थी जब अभिनेता उनके परिवार की बिल्डिंग में किराएदार बनकर रहते थे.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com