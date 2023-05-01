विज्ञापन
विशेष लिंक

मनी प्‍लांट किचन में रखना चाहिए या नहीं

हिंदू धर्म में मनी प्लांट को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है. पर क्‍या इसे किचन में रखना चाहिए या नहीं, जानें क्‍या कहता है वास्‍तु.

Share
  • हिंदू धर्म में मनी प्लांट को घर में लगाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि घर पर मनी प्लांट लगाने से सुख-समृद्धि आती है.
    Share
    हिंदू धर्म में मनी प्लांट को घर में लगाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि घर पर मनी प्लांट लगाने से सुख-समृद्धि आती है.
  • पर क्‍या मनी प्‍लांट को किचन में लगाना चाहिए. जानें वास्‍तु के अनुसार इसका जीवन में क्‍या असर होता है.
    Share
    पर क्‍या मनी प्‍लांट को किचन में लगाना चाहिए. जानें वास्‍तु के अनुसार इसका जीवन में क्‍या असर होता है.
  • वास्‍तु शास्‍त्र के मुताबिक, घर के किचन में मनी प्लांट को रखा जा सकता है.
    Share
    वास्‍तु शास्‍त्र के मुताबिक, घर के किचन में मनी प्लांट को रखा जा सकता है.
  • मान्यता है कि ये धन को आकर्षित करता है और घर में समृद्धि का कारक बनता है.
    Share
    मान्यता है कि ये धन को आकर्षित करता है और घर में समृद्धि का कारक बनता है.
  • वास्तु के मुताबिक, मनी प्लांट को किचन के दक्षिण-पूर्व कोने में रखें, जिससे इसका पूरा लाभ मिल सके.
    Share
    वास्तु के मुताबिक, मनी प्लांट को किचन के दक्षिण-पूर्व कोने में रखें, जिससे इसका पूरा लाभ मिल सके.
  • इसे किचन में रखा जाए तो इससे घर के सदस्‍यों के बीच सांमजस्‍य बढ़ता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है.
    Share
    इसे किचन में रखा जाए तो इससे घर के सदस्‍यों के बीच सांमजस्‍य बढ़ता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है.
  • मान्यता है कि सही दिशा में किचन में मनी प्लांट रखने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.
    Share
    मान्यता है कि सही दिशा में किचन में मनी प्लांट रखने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com