दिव्य,भव्य, अलौकिक...51 कुंतल फूलों से सजा बाबा केदार का धाम, तस्वीरें मन मोह लेंगी

केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर को सजाने वाली टीम के साथ कर सेवा कर रहे हैं. इस दौरान लोगों का कहना है कि मंदिर को सजाना भी एक तरह से शिव भक्ति ही है.ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवान के मंदिर को सजाने का मौका मिला है.