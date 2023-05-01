कप्तान बनते ही स्मृति मंधाना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यूनिसेफ इंडिया ने भी सौंपा अहम रोल

स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल हैं. बाएं हाथ की इस स्टार ओपनर ने अब तक 120 वनडे में 5,411 रन, 179 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4,867 रन और 9 टेस्ट में 788 रन बनाए हैं. उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16 शतक और 77 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि WPL में भी वह 35 मैचों में 1,023 रन बनाकर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं.