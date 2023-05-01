100 सालों से पानी के नीचे खड़ा उलटा जंगल! Photo देख दिमाग घूम जाएगा

\u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923-\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u0940 \u0915\u091c\u093c\u093e\u0916\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924 \u0939\u0948 \u0932\u0947\u0915 \u0915\u0948\u0902\u0921\u0940, \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0930\u0939\u0938\u094d\u092f\u092e\u092f\u0940 \u0938\u0928\u0915\u0947\u0921 \u092b\u0949\u0930\u0947\u0938\u094d\u091f (Sunken Forest) \u0939\u0948 \u092f\u093e\u0928\u0940 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0916\u0921\u093c\u093e \u090f\u0915 \u0921\u0942\u092c\u093e \u0939\u0941\u0906 \u091c\u0902\u0917\u0932.