100 सालों से पानी के नीचे खड़ा उलटा जंगल! Photo देख दिमाग घूम जाएगा

दक्षिण-पूर्वी कज़ाखस्तान में स्थित है लेक कैंडी, यहां दुनिया का सबसे रहस्यमयी सनकेड फॉरेस्ट (Sunken Forest) है यानी पानी के अंदर खड़ा एक डूबा हुआ जंगल.

  • कहां है ये जगह? - दक्षिण-पूर्वी कज़ाखस्तान में स्थित है लेक कैंडी, यहां दुनिया का सबसे रहस्यमयी सनकेड फॉरेस्ट (Sunken Forest) है यानी पानी के अंदर खड़ा एक डूबा हुआ जंगल.
  • ये जंगल डूबा कैसे? - 1911 में आए एक बड़े भूकंप से पहाड़ टूटकर घाटी में गिर गया.
  • जिससे एक प्राकृतिक बांध बना और जगह झील में बदल गई. पानी बढ़ते-बढ़ते पूरा जंगल इसमें डूब गया.
  • पेड़ ऐसे कैसे बच गए? - झील का पानी इतना ठंडा है कि स्प्रूस पेड़ों के तने 100 साल बाद भी सीधे खड़े हैं.
  • पानी के नीचे - पानी के अंदर इन पेड़ों के पत्ते पूरी तरह सड़ चुके हैं, लेकिन ऊपर से तने ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने पानी में लकड़ी के खंभे गाड़ दिए हों
  • पानी का रंग - लेक कैंडी का पानी बेहद साफ और फिरोज़ी रंग का है. यह कैल्शियम कार्बोनेट और घुले मिनरल्स की वजह से होता है.
  • धूप पड़ते ही झील किसी जादुई नीले क्रिस्टल जैसी चमकती है.
  • ट्रैवल हॉटस्पॉट - यह दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स, नेचर फोटोग्राफर्स और एक्सप्लोरर्स की फेवरेट जगह है.
  • लोकल कहानी - स्थानीय लोगों के अनुसार यह झील कभी रहस्यमयी शक्तियों का घर मानी जाती थी.
