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पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है उनके बेटे का दिल

बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस लंबे करियर में उन्होंने सफलता और असफलता दोनों का अनुभव किया है. इसलिए, बॉलीवुड में अगली पीढ़ी की एंट्री को लेकर उनका एक अलग नजरिया है.

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    पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है बेटे का दिल
    तुषार कपूर के बेटे लक्ष्य कपूर भी नई जनरेशन का ही हिस्सा है. और एक्टिंग उनके खून में है. ऐसे में पापा तुषार उनके करियर को लेकर कितने सीरियस है ये उन्होंने साफ बता दिया है
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    पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है बेटे का दिल
    तुषार कपूर का कहना है कि वह अपने बेटे लक्ष्य पर अपना कोई भी फैसला थोपना नहीं चाहते. उसे जो करना है, करने की पूरी आजादी है.
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    पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है बेटे का दिल
    तुषार ने यह भी बताया कि लक्ष्य ने फिलहाल अपना करियर चुन लिया है. वह फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहता है, जिसके लिए वह उसे पूरा सपोर्ट करेंगे.
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    पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है बेटे का दिल
    उन्होंने यह भी बताया कि इस उम्र में बच्चे की पसंद बदलती रहती है. इसलिए, अगर लक्ष्य एक्टर बनने का फैसला करता है, तो वह उसे पूरा सपोर्ट करेंगे. हालांकि, लक्ष्य को पहले यह समझना होगा कि इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ फेम या पहचान से ज़्यादा की ज़रूरत होती है-इसके लिए पैशन, कड़ी मेहनत और हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत चाहिए.
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    पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है बेटे का दिल
    तुषार कपूर ने 1 जून 2016 को सरोगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य कपूर का स्वागत किया था.इसके साथ ही वह बॉलीवुड के पहले सिंगल फादर बने थे.तुषार अक्सर अपने बेटे के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं.
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