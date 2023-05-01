पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है उनके बेटे का दिल

पापा तुषार की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहता उनका बेटा, एक्टर ने बताया किसमें लगता है बेटे का दिल

उन्होंने यह भी बताया कि इस उम्र में बच्चे की पसंद बदलती रहती है. इसलिए, अगर लक्ष्य एक्टर बनने का फैसला करता है, तो वह उसे पूरा सपोर्ट करेंगे. हालांकि, लक्ष्य को पहले यह समझना होगा कि इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ फेम या पहचान से ज़्यादा की ज़रूरत होती है-इसके लिए पैशन, कड़ी मेहनत और हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत चाहिए.