तुलसी के पत्ते खाने के फायदे

\u0924\u0941\u0932\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u094c\u0927\u0947 \u0915\u094b \u0906\u092f\u0941\u0930\u094d\u0935\u0947\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092a\u0935\u093f\u0924\u094d\u0930 \u0914\u0930 \u0914\u0937\u0927\u0940\u092f \u092e\u093e\u0928\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948. \u0924\u0941\u0932\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.