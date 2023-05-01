टॉक्सिक ने दो दिनों में तोड़े ये 6 रिकॉर्ड, जानें कितना है यश की फिल्म का कलेक्शन

टॉक्सिक का इंतजार 26 अगस्त को खत्म हो गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त एंट्री करते हुए पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े. हालांकि दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 36.40 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया है, जिसके चलते भारत में नेट कलेक्शन 137.50 करोड़ पहुंचा. जबकि ग्रॉस 164.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 190.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की.