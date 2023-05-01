बेडरूम में रखने के लिए बेस्ट हैं ये 6 पौधे, खूबसूरती के साथ सेहत का भी रखेंगे ख्याल
दिनभर की भागदौड़ के बाद जब हम अपने बेडरूम में पहुंचते हैं, तो बस यही चाहते हैं कि वहां का माहौल सुकून देने वाला हो. इसके लिए आप अपने कमरे में कुछ खास पौधे लगा सकते हैं. फेमस गार्डिंग एक्सपर्ट तरुण चौपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 6 ऐसे पौधों के बारे में बताया है, जो आपके कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ हवा को साफ करने में भी मदद करेंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में-
स्पाइडर प्लांट बेडरूम के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे मिट्टी के अलावा पानी में भी लगाया जा सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह घर के अंदर की हवा में मौजूद कुछ प्रदूषक जैसे फॉर्मलडिहाइड को कम करने में मदद कर सकता है.
आप अपने कमरे में स्नेक प्लांट लगा सकते हैं. इसे भी मिट्टी और पानी दोनों में लगाया जा सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार, यह पौधा रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जाना जाता है और घर के अंदर की हवा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.