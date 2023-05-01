बेडरूम में रखने के लिए बेस्ट हैं ये 6 पौधे, खूबसूरती के साथ सेहत का भी रखेंगे ख्याल

स्नेक प्लांट

आप अपने कमरे में स्नेक प्लांट लगा सकते हैं. इसे भी मिट्टी और पानी दोनों में लगाया जा सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार, यह पौधा रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जाना जाता है और घर के अंदर की हवा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.