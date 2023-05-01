थुलथुला पेट और सफेद बाल में दिखे 64 साल के Tom Cruise, Digger के सेट से वायरल हुई तस्वीरें

आमतौर पर लोगों ने उनको फिल्मों में बहुत ही फिट, हेल्दी और यंग अंदाज में देखने के आदी रहे है. मगर इस बार वे पर्दे पर एक टायर्ड, बढ़ती उम्र के असर वाले और मेंटल स्ट्रेस से जूझते हुए बिजनेसमैन के किरदार में नजर आने वाले हैं.