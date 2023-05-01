थुलथुला पेट और सफेद बाल में दिखे 64 साल के Tom Cruise, Digger के सेट से वायरल हुई तस्वीरें
हॉलीवुड के हैडसम हंक की लिस्ट में शुमार एक्टर टॉम क्रूज हमेशा अपनी फिटनेस और हैरतअंगेज एक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. 64 की उम्र में उनकी फिटनेस का कोई तोड़ नहीं मिलता. लेकिन हाल ही में जब उनकी आने वाली नई फिल्म ‘डिगर' से जुड़ी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं. जिनमें उनके लुक को लेकर फैंस बेहद शॉक्ड है.
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थुलथुला पेट और सफेद बाल में दिखे 64 साल के Tom Cruise, Digger के सेट से वायरल हुई तस्वीरें64 की उम्र में उनकी फिटनेस का कोई तोड़ नहीं मिलता. लेकिन हाल ही में जब उनकी आने वाली नई फिल्म ‘डिगर' से जुड़ी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं. जिनमें उनके लुक को लेकर फैंस बेहद शॉक्ड है.
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थुलथुला पेट और सफेद बाल में दिखे 64 साल के Tom Cruise, Digger के सेट से वायरल हुई तस्वीरेंइन तस्वीरों में टॉम क्रूज के चेहरे पर साफ तौर पर झुर्रियां दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही उनका पेट थुलथुला नजर आ रहा है., जो उनके पुरानी फिल्मों मिशन इम्पॉसिबल के लुक से बिल्कुल अलग है.
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थुलथुला पेट और सफेद बाल में दिखे 64 साल के Tom Cruise, Digger के सेट से वायरल हुई तस्वीरेंआमतौर पर लोगों ने उनको फिल्मों में बहुत ही फिट, हेल्दी और यंग अंदाज में देखने के आदी रहे है. मगर इस बार वे पर्दे पर एक टायर्ड, बढ़ती उम्र के असर वाले और मेंटल स्ट्रेस से जूझते हुए बिजनेसमैन के किरदार में नजर आने वाले हैं.
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थुलथुला पेट और सफेद बाल में दिखे 64 साल के Tom Cruise, Digger के सेट से वायरल हुई तस्वीरें'Digger' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर देखने के बाद इतना साफ है कि इस बार टॉम क्रूज सिर्फ अपने एक्शन से नहीं, बल्कि अपने बिल्कुल अलग लुक और दमदार एक्टिंग से भी दर्शकों को प्रभावित करने वाले हैं.