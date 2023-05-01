विज्ञापन
सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन फूड्स का करें सेवन

सर्दियों के मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है जिसके चलते हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं.

  • संतरा, नींबू और अंगूर विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इसे आप फल, जूस और स्मूदी के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.
  • अदरक अपने सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है. सर्दियों के मौसम में अदरक को डाइट में शामिल कर इम्यूनिटी को बढ़ाने, सर्दी खांसी से बचने में मदद मिल सकती है. इसे आप चाय, सूप आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें शक्तिशाली जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं. यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. इसे आप चाय, चटनी और खाने में तड़के के रूप में शामिल कर सकते हैं.
  • हल्दी में मौजूद करक्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. सर्दी में इसका सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसे आप मसाले, करी, चाय और सूप में शामिल कर सकते हैं.
  • विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरपूर बादाम, टी-कोशिकाओं के कार्य को बढ़ाकर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है. इसे आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं.
  • प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही, आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने मे मददगार है. इसे सेवन से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. लेकिन सर्दी के समय दिन के समय ही इसका सेवन करें.
  • पालक विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए इसे आप सूज, सब्जी, सूप के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.
  • ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट और थोड़ी मात्रा में कैफीन होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं.
