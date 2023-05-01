रोंगटे खड़े कर देंगी OTT की ये 7 बायोपिक, तीसरी फिल्म में छुपा है दिलचस्प रियल-लाइफ ट्विस्ट

कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बनी शेरशाह फिल्म देशभक्ति और जज्बे की एक बेमिसाल मिसाल है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन बत्रा के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया. फिल्म का संगीत और इसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं. इस फिल्म में सिद्धार्थ और कियारा की कैमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आई थी. 2021 में फिल्म में काम करने के बाद दोनों ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी कर ली थी. इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता था.