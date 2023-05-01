विज्ञापन
इमली को डाइट में शामिल करने के 5 स्वादिष्ट तरीके

इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी इसे डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो इन 5 आसान तरीकों से डाइट में करें शामिल.

  • व्यस्त दिन में झटपट और आरामदेह खाने की तलाश में हैं? इमली चावल आपके काम आ सकते हैं. यह एक उत्तर भारतीय वर्जन है.
  • सांबर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. यह दक्षिण भारतीय व्यंजन अरहर की दाल, इमली का पल्ब, सांबर मसाला और करी पत्ते से बनता है.
  • अम्बल एक डोंगरी सब्ज़ी है जो वाकई कमाल की है. इमली, गुड़ और मसालों के मिश्रण के साथ पका हुआ कद्दू एक तीखा और स्वादिष्ट व्यंजन बनता है. इसे दाल चावल, राजमा चावल या रोटी और पराठे के साथ पेयर कर सकते हैं.
  • इमली की बात आते ही अक्सर चटनी का ख्याल आता है, और इसकी एक खास वजह भी है. इंजी पुली एक दक्षिण भारतीय चटनी है जिसे आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए. इसे रोटी और चावल के साथ पेयर कर सकते हैं.
  • क्या आपने कभी इमली का ड्रिंक ट्राई किया है. इमली का खट्टा-मीठा शरबत आपको ड्रूल कर देगा. इसे इमली, धनिया पत्ती और कुछ रोज़मर्रा के मसालों से बनाया जाता है.
