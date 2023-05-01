पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल
पिछले दस सालों में, तापसी पन्नू ने लगातार ऐसी कहानियां चुनी हैं जिनमें दिलेरी और पूरा कमिटमेंट चाहिए. चाहे कितना इमोशनली चैलेज भरा रोल करना हो, तापसी ने हमेशा उसे हर अंदजा में बेहतरीन तरीके से बड़े पर्दे पर बेहतरीन तरीके से निभाया है. वह हमेशा अपने कंफर्ऐटजोन से निकलकर किरदार चुनने में विश्वास रखती हैं . उनकी आगमी रिलीज गांधारी इसका एक ताजा उदाहरण है , लेकिन इससे पहले उन्होंने मुल्क, हसीन दिलरूबा सहित उनकी कई फिल्में है जिन्होंने समाज को जगाने के साथ साथ पर्दे पर एक क्रांति खड़ी कर दी है.
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल2016 में आई पिंक वही फिल्म थी जिसने सिनेमा में हां या ना और इजाजत को लेकर होने वाली बातचीत को एक नई दिशा दी. मीनल के किरदार में तापसी ने बहुत ही शांत, लेकिन दिल को छू लेने वाला रोल किया. तापसी का किरदार इस कोर्टरूम ड्रामा की पूरी कहानी की नींव बन गया. पिंक के बाद तापसी को एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा जो समाज से जुड़ी अहम कहानियों को चुनने से कभी नहीं डरती.
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल2017 में आई नाम शबाना उस वक्त रिलीज हुई थी जब बॉलीवुड में औरतों को लेकर एक्शन फिल्में बहुत कम बनती थीं. ऐसे में एक तेज और दमदार जासूसी थ्रिलर को अकेले संभालना वाकई हिम्मत वाला काम था. इस रोल के लिए तापसी ने खास एक्शन ट्रेनिंग ली. उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक एक्शन फिल्म को अकेले लीड कर सकती हैं, बल्कि अपने किरदार में दिल और इमोशन भी भर सकती हैं.
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल2018 में आई मुल्क इस दमदार कोर्टरूम ड्रामा में तापसी ने एक वकील का रोल किया है जो भेदभाव के खिलाफ लड़ते हुए न्याय के लिए खड़ी होती है. एक आम कमर्शियल रोल चुनने के बजाय, उन्होंने एक ऐसी फिल्म चुनी जिसमें एक मजबूत सोशल मैसेज था और अपने करियर की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस दी
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल2019 में आई बदला में तापसी ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स दिखाईं. इस सस्पेंस थ्रिलर में उनके किरदार के लिए इमोशनल बैलेंस, मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जरूरत थी, जिससे यह साबित हुआ कि वह अकेले ही सस्पेंस वाली कहानी को हैंडल कर सकती हैं.
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल2020 में रिलीज हुई फिल्म थप्पड़ उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिसकी पूरी कहानी एक छोटे से पल के इर्द-गिर्द घूमती है, और वही पल एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है. अमृता के किरदार में तापसी पन्नू ने अपने करियर की सबसे शांत और असरदार एक्टिंग की. उनकी परफॉर्मेंस ने महिलाओं में खुद की इज्जत, सम्मान औरअपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया.
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिलऐसे समय में जब बॉलीवुड में महिला-प्रधान एक्शन फिल्में बेहद कम बनती थीं, एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर को अकेले अपने कंधों पर लेकर चलना एक साहसिक कदम था। तापसी ने इसके लिए एक्शन ट्रेनिंग ली और यह साबित किया कि एक एक्शन फ्रेंचाइजी को अपने दम पर लीड कर सकती हैं और साथ ही अपने किरदार में भावनात्मक गहराई भी ला सकती हैं.
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पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिलअगर रिपोर्ट्स सही हैं, तो गांधारी तापसी के करियर की अब तक की सबसे मुश्किल फिल्मों में से एक हो सकती है. सुना है इस फिल्म में वो कई तेज एक्शन सीन करेंगी, जिनमें आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ाई वाले सीन भी शामिल हैं. इससे एक बार फिर साफ होता है कि तापसी हमेशा ऐसे रोल चुनती हैं जो मुश्किल और अलग हों, और जो उनके एक्टिंग टैलेंट को और आगे ले जाएं.