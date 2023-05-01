पिंक की मीनल से हसीन दिलरूबा की रानी तक तापसी पन्नू के वर्सेटाइल किरादारों ने फैंस का जीता था दिल

2016 में आई पिंक वही फिल्म थी जिसने सिनेमा में हां या ना और इजाजत को लेकर होने वाली बातचीत को एक नई दिशा दी. मीनल के किरदार में तापसी ने बहुत ही शांत, लेकिन दिल को छू लेने वाला रोल किया. तापसी का किरदार इस कोर्टरूम ड्रामा की पूरी कहानी की नींव बन गया. पिंक के बाद तापसी को एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा जो समाज से जुड़ी अहम कहानियों को चुनने से कभी नहीं डरती.