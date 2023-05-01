शादी से पहले मां बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर, 2 बार करवाया IVF, फिर भी नहीं मिली सफलता
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी बेबाक बातों और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं. फिलहाल वह रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आ रही हैं. इस शो में कंटेस्टेंट्स गेम के साथ अपनी जिंदगी के कई किस्से भी साझा कर रहे हैं.
उनके माता-पिता ने इस फैसले का विरोध नहीं किया. बल्कि उन्होंने बेटी का साथ दिया. स्वरा ने बताया कि उनके माता-पिता बहुत अच्छे हैं. उन्होंने कहा था कि यह रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है.
स्वरा ने आगे बताया कि उन्होंने इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी की. उन्होंने आईवीएफ के दो राउंड करवाए, लेकिन दोनों बार सफलता नहीं मिली. उन्होंने कहा, 'मैं सच में बच्चा चाहती थी और अपना परिवार शुरू करना चाहती थी. दो राउंड किए, लेकिन हुआ नहीं.'