शादी से पहले मां बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर, 2 बार करवाया IVF, फिर भी नहीं मिली सफलता

स्वरा ने आगे बताया कि उन्होंने इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी की. उन्होंने आईवीएफ के दो राउंड करवाए, लेकिन दोनों बार सफलता नहीं मिली. उन्होंने कहा, 'मैं सच में बच्चा चाहती थी और अपना परिवार शुरू करना चाहती थी. दो राउंड किए, लेकिन हुआ नहीं.'