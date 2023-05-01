विज्ञापन
विशेष लिंक

श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब

बॉलीवुड की सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी की खूबसूरती की आज भी कोई मिसाल नहीं है. आंखों के एक्सप्रेशन से लेकर खूबसूरत स्माइल तक के क्या कहने लोग आज भी यूं ही उनके मुरीद नहीं हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    श्रीदेवी और बोनी कपूर फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित कपल्स में से एक हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    इंडस्ट्री के पावर कपल के तौर पर पहचाने जाने वाले इस कपल ने 2 जून 1996 में शादी की थी.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    बोनी कपूर ने पहली बार श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा था.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    श्रीदेवी से दोस्ती बढ़ाने के लिए बोनी ने उनकी मां को 11 लाख रुपये ऑफर किए थे ताकि वे उन्हें मिस्टर इंडिया में कास्ट कर सकें.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    बोनी की तरकीब काम आई श्रीदेवी ने फिल्म साइन की और इनकी दोस्ती की भी शुरुआत हो गई.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    श्रीदेवी से दोस्ती और प्यार की शुरुआत के दौरान बोनी, मोना शौरी से शादीशुदा थे. लेकिन दूसरी शादी से पहले उन्हें तलाक दे दिया.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&not;
    श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब
    श्रीदेवी और बोनी कपूर की दो बेटियां खुशी और जाह्नवी कपूर हैं. दोनों ही ग्लैमर इंडस्ट्री में किस्मत आजमा रही हैं.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com