श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी से पहले की तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे यूं ही फिदा नहीं हुए थे प्रोड्यूसर साहब

\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u0939\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u090f\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0926\u0947\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924\u0940 \u0915\u0940 \u0906\u091c \u092d\u0940 \u0915\u094b\u0908 \u092e\u093f\u0938\u093e\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948. \u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u090f\u0915\u094d\u0938\u092a\u094d\u0930\u0947\u0936\u0928 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0938\u094d\u092e\u093e\u0907\u0932 \u0924\u0915 \u0915\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u0906\u091c \u092d\u0940 \u092f\u0942\u0902 \u0939\u0940 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092e\u0941\u0930\u0940\u0926 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0902.