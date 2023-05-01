तमिल ब्राइड लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं मालविका मोहनन, 'इधायम मुरली' के सेट से वायरल शेयर की तस्वीरें

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर 'इधायम मुरली' शूटिंग की कई बिहाइंड-द-सीन्स की एक सीरीज पोस्ट की, जिनमें वह पारंपरिक तमिल दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने एक शानदार सिल्क साड़ी पहनी है और साथ में मंदिर के डिजाइन वाली ज्वेलरी (टेम्पल ज्वेलरी), बालों में चमेली (गजरा) लगाया हुआ है.