सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार हुआ शिखर का दिव्य कुंभाभिषेक, देखें तस्वीरें

हिंदू धर्म में कुंभाभिषेक हर 10 से 12 साल में मंदिर की शुद्धि और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है. इस दौरान विशेष पूजा, यज्ञ और मंत्रोच्चार होते हैं, जिसके बाद मंदिर के शिखर पर पवित्र जल चढ़ाया जाता है.