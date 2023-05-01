श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा

घर में एंट्री लेने और गृह प्रवेश की पूजा के बाद एक्ट्रेस श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने तुरंत अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर इस नए सफर की खूबसूरत झलकियां शेयर कीं, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गईं.