विज्ञापन
विशेष लिंक

श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन के सपनों का आशियाना बनकर तैयार हो चुका है. 13 जुलाई को चेन्नई में उन्होंने धूमधाम से अपने नए घर का गृह प्रवेश किया. जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा
    मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का आशियाना बनाना किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट होने जैसा है! जहां कई सितारे बरसों तक सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं, वहीं हमारी रॉकस्टार श्रुति हासन ने चेन्नाई में इस सपने को हकीकत में बदल दिया है.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा
    बीते 13 जुलाई को श्रुति हसन के चेन्नई वाले नए घर में मंत्रोच्चार गूंजे. उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ गृह प्रवेश की पूजा की और अपने इस नए आशियाने में कदम रखा.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा
    घर में एंट्री लेने और गृह प्रवेश की पूजा के बाद एक्ट्रेस श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने तुरंत अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर इस नए सफर की खूबसूरत झलकियां शेयर कीं, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गईं.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा
    शेयर की गई तस्वीरों में श्रुति के चेहरे की मुस्कान और चमक साफ बयां कर रही है कि यह नया घर उनके दिल के कितना करीब है. एक नई शुरुआत का जादू उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    श्रुति हासन ने खरीदा सपनों का आशियाना, देखें कैसा है किचन, कैसी थी गृह प्रवेश पूजा
    श्रुति का यह नया आशियाना सिर्फ ईंट-पत्थर का मकान नहीं है, बल्कि यह उनके आर्टिस्टिक और क्रिएटिव मिजाज को हूबहू दर्शाता है. उन्होंने इसमें अपने सहुलियत और पसंद से डिजाइन करवाया है, जिसमें हर काम को बेहद बारीक तरीके से किया गया है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com