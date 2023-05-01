1947 की दुनिया में खो गई थीं शरवरी, पीरियड लव स्टोरी पर कही दिल की बात

शरवरी ने आगे कहा, ''फिल्म के जरिए मैं ऐसी दुनिया में गईं, जहां लोगों के पहनावे से लेकर माहौल तक काफी अलग था. इस नई दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद दिलचस्प रहा. फिल्म में मुझे एक अलग किरदार निभाने का मौका मिला. ऐसे किरदार का हिस्सा बनी, जहां लोगों के कपड़े पहनने का तरीका भी अलग था. उस पूरी दुनिया में खो जाने में मुझे अलग सुकून मिला.''